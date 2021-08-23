US Open
US Open увеличит призовой фонд до рекордных 57,5 миллиона долларов. Но снизит призовые за полуфиналы и финал
вчера, 20:50
Организаторы US Open раскрыли подробности призового фонда турнира в 2021 году. Он составит рекордные 57,5 миллиона долларов против 53,4 миллиона в 2020 году.
Выплаты увеличат во всех разрядах и в обоих этапах турнира: в квалификации и основных соревнованиях. Это стало возможным из-за снижения призовых за полуфиналы и финалы.
Как изменились призовые.
- Побидитель. 2,5 млн – 3 млн
- Финалист. 1,25 млн – 1,5 млн
- Полуфинал. 657 тыс – 800 тыс
- Четвертьфинал. 425 тыс – 425 тыс
- 4-й круг. 265 тыс – 250 тыс
- 3-й круг. 180 тыс – 163 тыс
- 2-й круг. 115 тыс – 100 тыс
- 1-й круг. 75 тыс – 60 тыс
Парный разряд (2021/2020):
- Победители. 600 тыс – 400 тыс
- Финал. 330 тыс – 240 тыс
- Полуфинал. 164 тыс – 130 тыс
- Четвертьфинал. 93 тыс – 90 тыс
- 1/8 финала. 54 тыс – 50 тыс
- 1/16 финала. 34 тыс – 30 тыс
- 1/32 финала. 20 тыс – не было
US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября. В 2020-м турнир прошел без стадии квалификации и без зрителей. В этом году квалификацию вернут, а на трибуны допустят зрителей.
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