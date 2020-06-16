US Open в этом году состоится, но пройдет без болельщиков

Об этом в твиттере написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо:

«USTA (Ассоциация тенниса США) примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт».

Турнир пройдет без болельщиков, с 31 августа по 13 сентября.