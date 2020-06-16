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Эндрю Куомо
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#US Open #Теннис #Эндрю Куомо

US Open в этом году состоится, но пройдет без болельщиков

16 июня 2020, 19:43

Об этом в твиттере написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо:

«USTA (Ассоциация тенниса США) примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт».

Турнир пройдет без болельщиков, с 31 августа по 13 сентября.

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