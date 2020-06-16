US Open
Теннис
Эндрю Куомо
US Open в этом году состоится, но пройдет без болельщиков
16 июня 2020, 19:43
Об этом в твиттере написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо:
«USTA (Ассоциация тенниса США) примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт».
Турнир пройдет без болельщиков, с 31 августа по 13 сентября.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые