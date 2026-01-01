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Рафаэль Надаль
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Рафаэль Надаль
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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
#Рафаэль Надаль
Теннис
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
#Медведев – Надаль
Теннис
Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Медведев – один. Они сыграют в финале Australian Open
#Медведев – Надаль
Теннис
Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: во сколько начало матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Где смотреть финал Даниил Медведев – Рафаэль Надаль: во сколько прямая трансляция, Australian Open, 30 января
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
Теннис
Надаль заразился коронавирусом. До Australian Open остался месяц
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы стопы и пропустит US Open
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль за день снялся с двух турниров. Причина – травма стопы
#Рафаэль Надаль
Теннис
Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
Теннис
«Моя цель – продлить карьеру». Надаль не поедет на «Уимблдон» и Олимпиаду
#Рафаэль Надаль
Теннис
Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом
#Ролан Гаррос
Теннис
Медведев вернулся на вторую строчку в мировом рейтинге ATP, обойдя Надаля
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вернется на второе место в мировом рейтинге после вылета Надаля с «Мастерса» в Мадриде
#Даниил Медведев
Теннис
Рублев вышел в полуфинал «Мастерса», выбив Надаля
#Андрей Рублев
Теннис
Джокович повторил рекорд Федерера, начав 310-ю неделю в лидерах рейтинга ATP. И установит новый через неделю
#Новак Джокович
Теннис
Циципас победил Надаля, проигрывая 0:2 по сетам. В полуфинале сыграет с Медведевым
#Australian Open
Теннис
Надаль проводит в топ-10 800-ю неделю подряд. Это первый теннисист с таким показателем
#Рафаэль Надаль
Теннис
Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории
#Медведев – Тим
Теннис
Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. Он впервые в карьере обыграл Надаля
#Даниил Медведев
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals
Теннис
Надаль 789 недель подряд не вылетает из топ-10 лучших теннисистов мира. Это новый рекорд
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» 🏆
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль сталь четвертым теннисистом в истории, выигравшим 85 титулов
#Рафаэль Надаль
Теннис
Медведев почти повторил историческое чудо. Только один человек побеждал Надаля на US Open, когда проиграл два первых сета
#Рафаэль Надаль
Теннис
Медведев выиграл 12 матчей между финалами с Надалем. Но у него взял только два сета
#Даниил Медведев