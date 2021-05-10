Даниил Медведев
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Рафаэль Надаль
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#Даниил Медведев #Рафаэль Надаль #ATP

Медведев вернулся на вторую строчку в мировом рейтинге ATP, обойдя Надаля

час назад

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг. В топ-5 произошло одно изменение: Даниил Медведев обошел Рафаэля Надаля.

Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда «Мастерса» в Мадриде. Это был его первый турнир после того, как он перенес коронавирус.

Надаль на этом турнире потерял очки, так как не защитил баллы прошлого розыгрыша. В тот раз он дошел до полуфинала, а в этом году – до четвертьфинала.

Топ-10 рейтинга ATP:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 463 очка
  2. Даниил Медведев (Россия) — 9780
  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9630
  4. Доминик Тим (Австрия) — 8365
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 7610
  6. Александр Зверев (Германия) — 6945
  7. Андрей Рублев (Россия) — 6000
  8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5785
  9. Маттео Берреттини (Италия) — 4048
  10. Диего Шварцман (Аргентина) — 3765
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Источник:
сайт ATP
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