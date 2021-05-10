Медведев вернулся на вторую строчку в мировом рейтинге ATP, обойдя Надаля

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг. В топ-5 произошло одно изменение: Даниил Медведев обошел Рафаэля Надаля.

Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда «Мастерса» в Мадриде. Это был его первый турнир после того, как он перенес коронавирус.

Надаль на этом турнире потерял очки, так как не защитил баллы прошлого розыгрыша. В тот раз он дошел до полуфинала, а в этом году – до четвертьфинала.

Топ-10 рейтинга ATP: