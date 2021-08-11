Надаль за день снялся с двух турниров. Причина – травма стопы

Рафаэль Надаль не вышел на корт на турнире в Торонто против африканца Ллойда Джорджа Харриса из-за травмы левой стопы. Игра планировалась на 11 августа.

«Сейчас я не могу выступать на необходимом уровне, потому что стопа не позволит мне нормально двигаться», – сказал Надаль. После этого он отказался от выступлений на турнире в Цинциннати, который пройдет с 15 по 22 августа.