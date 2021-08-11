Рафаэль Надаль
Надаль за день снялся с двух турниров. Причина – травма стопы
7 минут назад
Рафаэль Надаль не вышел на корт на турнире в Торонто против африканца Ллойда Джорджа Харриса из-за травмы левой стопы. Игра планировалась на 11 августа.
«Сейчас я не могу выступать на необходимом уровне, потому что стопа не позволит мне нормально двигаться», – сказал Надаль. После этого он отказался от выступлений на турнире в Цинциннати, который пройдет с 15 по 22 августа.
- В 2021 году Надаль пропустил «Уимблдон» и Олимпиаду-2020, чтобы восстановиться после выступлений на грунте.
- Надалю 35 лет. Он 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема».
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