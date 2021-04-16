Андрей Рублев
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Рафаэль Надаль
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#Андрей Рублев #Теннис #Рафаэль Надаль

Рублев вышел в полуфинал «Мастерса», выбив Надаля

вчера, 22:10

Андрей Рублев в четвертьфинале турнира Монте-Карло встречался с Рафаэлем Надалем. Рублев выиграл в трех сетах (6:2, 4:6, 6:2). Он впервые победил Надаля.

  • В полуфинале Рублев встретится с Каспером Руудом.
  • Рублев выиграл у соперника из топ-10 в 11-й раз в карьере.
  • Сейчас Рублев – восьмая ракетка мира.

В начале апреля на турнире «Мастерса» в Майами Рублев также добрался до полуфинала – тогда это случилось впервые в его карьере. Но там он уступил в двух сетах поляку Хуберту Хуркачу.

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