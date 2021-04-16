Андрей Рублев
Теннис
Рафаэль Надаль
Рублев вышел в полуфинал «Мастерса», выбив Надаля
вчера, 22:10
Андрей Рублев в четвертьфинале турнира Монте-Карло встречался с Рафаэлем Надалем. Рублев выиграл в трех сетах (6:2, 4:6, 6:2). Он впервые победил Надаля.
- В полуфинале Рублев встретится с Каспером Руудом.
- Рублев выиграл у соперника из топ-10 в 11-й раз в карьере.
- Сейчас Рублев – восьмая ракетка мира.
В начале апреля на турнире «Мастерса» в Майами Рублев также добрался до полуфинала – тогда это случилось впервые в его карьере. Но там он уступил в двух сетах поляку Хуберту Хуркачу.
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