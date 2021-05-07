Медведев вернется на второе место в мировом рейтинге после вылета Надаля с «Мастерса» в Мадриде

Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (4:6, 4:6).

Он выступил в этот раз хуже, чем в прошлом розыгрыше, когда дошел до полуфинала. Надаль не защитил очки, и поэтому он потеряет баллы в мировом рейтинге.

Даниил Медведев, наоборот, набрал их по итогам «Мастерса» в Мадриде. Он смесит Надаля со второго места в рейтинге на третье.

Медведев вернется на вторую строчку спустя две недели. Он поднялся на нее 15 марта, но в апреле заболел коронавирусом и не играл. Поэтому в конце месяца Медведев опустился на одну позицию, уступив ее Надалю.

Надаль точно не обойдет Медведева до ближайшего турнира серии «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Он стартует 30 мая, и до его начала Надаль выступит на «Мастерсе» в Риме. Там он не заработает очки, поскольку остается действующим чемпионом – он сможет только подредить их.