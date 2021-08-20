Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы стопы и пропустит US Open

Рафаэль Надаль сделал заявление в твиттере:

Он написал, что не доиграет сезон из-за старой травмы стопы. Она была у него с 2005 года, но в течение нынешнего сезона беспокоила больше обычного.

«Мне нужно время, чтобы восстановиться, изменять некоторые вещи, попытаться понять, какие изменения произошли с ногами за последнее время».

Надаль уже пропустил в этом сезоне «Уимблдон» и Олимпийские игры. Последним крупным турниром, где он выступал, был «Ролан Гаррос». Он дошел до финала и проиграл Новаку Джоковичу.

Надаль занимает четвертое место в мировом рейтинге. Ему 35 лет, это один из самых титулованных теннисистов планеты. Он побеждал на турнирах серии «Большого шлема» 20 раз, такого результата достигали только Роджер Федерер и Новак Джокович.