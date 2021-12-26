ЧГК
Андрей Козлов (ЧГК)
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧГК #Андрей Козлов (ЧГК)

Команда Козлова последний раз побеждала в финале года «Что? Где? Когда?» в 2008 году. Из того состава больше никто не играет

час назад

Команда Андрея Козлова сыграет в финале года в «Что? Где? Когда?». В 2021 году она выиграла три игры подряд.

В 2008 году команда Козлова последний раз играла в финале года и победила со счетом 6:5. При счете 5:5 ей выпал Суперблиц, который взял Андрей Козлов. Тогда он получил «Бриллиантовую сову» и стал магистром.

В том составе играли Борис Бурда, Владимир Молчанов, Николай Силантьев, Алексей Капустин и Игорь Кондратюк. Команда получила «Хрустальное гнездо».

Финал 2008 года.

Ютуб-канал «Что? Где? Когда?»

Последним из того состава в «Что? Где? Когда?» играл Алексей Капустин. Это было в 2019 году. Все знатоки команды, кроме Козлова, больше не играют в телеклубе.

Шоу на «Что? Где? Когда?»: Козлов замахнулся на бывшего члена команды на финальном вопросе – тот чуть не сорвал игру подсказкой

Сейчас в команду Козлова входят Алексей Бакуменко, Владимир Антохин, Михаил Скипский, Михаил Мун и Елена Александрова.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом
Разбираем особенность с финалом года в «Что? Где? Когда?»: почему туда прошел Козлов, а не Касумов – хотя оба выиграли 6:4
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧГК
#Андрей Козлов (ЧГК)