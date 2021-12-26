Команда Козлова последний раз побеждала в финале года «Что? Где? Когда?» в 2008 году. Из того состава больше никто не играет

Команда Андрея Козлова сыграет в финале года в «Что? Где? Когда?». В 2021 году она выиграла три игры подряд.

В 2008 году команда Козлова последний раз играла в финале года и победила со счетом 6:5. При счете 5:5 ей выпал Суперблиц, который взял Андрей Козлов. Тогда он получил «Бриллиантовую сову» и стал магистром.

В том составе играли Борис Бурда, Владимир Молчанов, Николай Силантьев, Алексей Капустин и Игорь Кондратюк. Команда получила «Хрустальное гнездо».