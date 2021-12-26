Команда Козлова последний раз побеждала в финале года «Что? Где? Когда?» в 2008 году. Из того состава больше никто не играет
Команда Андрея Козлова сыграет в финале года в «Что? Где? Когда?». В 2021 году она выиграла три игры подряд.
В 2008 году команда Козлова последний раз играла в финале года и победила со счетом 6:5. При счете 5:5 ей выпал Суперблиц, который взял Андрей Козлов. Тогда он получил «Бриллиантовую сову» и стал магистром.
В том составе играли Борис Бурда, Владимир Молчанов, Николай Силантьев, Алексей Капустин и Игорь Кондратюк. Команда получила «Хрустальное гнездо».
Последним из того состава в «Что? Где? Когда?» играл Алексей Капустин. Это было в 2019 году. Все знатоки команды, кроме Козлова, больше не играют в телеклубе.
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Сейчас в команду Козлова входят Алексей Бакуменко, Владимир Антохин, Михаил Скипский, Михаил Мун и Елена Александрова.