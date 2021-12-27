ЧГК
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#ЧГК

Команда Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?»

час назад

Счет – 3:6.

В финале года «Что? Где? Когда?» выпали два подряд вопроса о спорте: один про слова, другой – загадочный про много черных ящиков

  • Команда Андрея Козлова попала в финал года после победы в зимней серии со счетом 6:4. У нее были три победы в 2021 году.
  • С таким же счетом выиграла команда Балаша Касумова, но она не попала в финал, потому что играла в серии раньше.

Разбираем особенность с финалом года в «Что? Где? Когда?»: почему туда прошел Козлов, а не Касумов – хотя оба выиграли 6:4

Скриншот из трансляции Первого канала

  • Алексей Бакуменко попал в финал года в первом сезоне в «Что? Где? Когда?».
  • Команда Козлова впервые проиграла в финале года. До этого были две победы (в 2007 и 2008 годах).
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Источник:
Гол
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