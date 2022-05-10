ЧГК
«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр
Летняя серия игр «Что? Где? Когда?» 2022 года начнется 22 мая. Первая игра выйдет в эфир после программы «Время».
Неизвестно, сколько команд сыграет в серии. На данный момент пресс-служба не опубликовала правила на лето-2022.
Весенняя серия состояла из четырех игр. В финале победила команда Александра Друзя, а «Хрустальную сову» получил Дмитрий Авдеенко.
После финала ведущий Борис Крюк с сомнением сказал о будущих выпусках, но пресс-служба отметила высокие рейтинги на Первом канале.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые