ЧГК
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#ЧГК

«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр

Летняя серия игр «Что? Где? Когда?» 2022 года начнется 22 мая. Первая игра выйдет в эфир после программы «Время».

Неизвестно, сколько команд сыграет в серии. На данный момент пресс-служба не опубликовала правила на лето-2022.

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Весенняя серия состояла из четырех игр. В финале победила команда Александра Друзя, а «Хрустальную сову» получил Дмитрий Авдеенко.

После финала ведущий Борис Крюк с сомнением сказал о будущих выпусках, но пресс-служба отметила высокие рейтинги на Первом канале.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Что? Где? Когда?»
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