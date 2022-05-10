«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр

Летняя серия игр «Что? Где? Когда?» 2022 года начнется 22 мая. Первая игра выйдет в эфир после программы «Время».

Неизвестно, сколько команд сыграет в серии. На данный момент пресс-служба не опубликовала правила на лето-2022.