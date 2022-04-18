Как Роберт Паттинсон готовился к роли Бэтмена: ел только фастфуд, менял голос под Уильяма Дефо и осваивал джиу-джитсу

«Я пару месяцев ел пиццу, бургеры и другую дрянь. Перед началом тренировок мое тело всем видом умоляло меня и близких: «Пожалуйста, хватит, я хочу фруктов и здоровой пищи».

Чтобы войти в образ, Паттинсон за неделю поселился в отеле рядом со студией и начинал каждый день в половине пятого утра. Потом он тренировался, целый день проводил на съемках, перекусывал в кафе и снова тренировался. Обычно его день включал такое расписание:

С утра – бег на 3-6 миль.

Потом – кардио и силовые упражнения. «Я ненавидел утро, потому что выматывался на кардио, а потом работал с железом».

Вечером – боевые виды искусства. Паттинсон чередовал бокс и джиу-джитсу (об этом будет отдельная часть).

В первую неделю он просто убивался в зале. Но с момента старта основных съемок немного облегчил график, убрав одну тренировку. Решение принято, исходя из спортивной формы Паттинсона. К тому моменту, когда в графике появились поблажки, Паттинсон чувствовал себя в лучшей форме:

«Не сказать, чтобы я всегда мечтал о мышцах. Нет, мне, наоборот, нравилось мое телосложение. Но когда я подкачался для Бэтмена, то стал понимать свою силу. Она мне начала нравиться. Это прекрасное чувство, когда ты можешь поднять что-то, что тяжелее тарелки с макаронами, ха-ха-ха».

К новому режиму он привык не сразу. Изначально Ривз попросил, чтобы к Паттинсону прикрепили персонального тренера. Тот дал ему мяч с утяжелителем, расписал упражнения – и Паттинсон забил на все это. «Я просто тусил дома с девушкой целую неделю и не вспоминал об этих упражнениях».

Но потом Паттинсон изменил подход: «Мне пришлось. Для меня этот супергерой – эталон во всех. В интеллекте, уме, юморе. Я вообще далек от него. Зато после усиленных тренировок на моем животе было шесть кубиков пресса – совсем как у оригинального Брюса Уэйна».