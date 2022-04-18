Как Роберт Паттинсон готовился к роли Бэтмена: ел только фастфуд, менял голос под Уильяма Дефо и осваивал джиу-джитсу
В начале марта вышла новая экранизация Бэтмена, за полтора месяца проката собрала 750 млн долларов и через полтора месяца пошла в онлайн-стриминг. Роберт Паттинсон сыграл главного супергероя поп-культуры вообще без опыта подобного формата: «Я очень рад. Когда Мэтт [Ривз – режиссер «Бэтмена»] позвонил и окончательно предложил роль, я сразу же согласился. Было ли это трудное решение? Нет. Это первый подобный опыт в моей карьере. Что-то новое, но безумное интересное в моей жизни».
Почти все первые зрители и критики, говоря о плюсах фильма, обязательно хвалят Паттинсона.
Источники, близкие к Мэтту Ривзу, говорили, что он заранее и тщательно обдумывал все критерии для актера на роль Бэтмена. Например, это должны быть молодые люди строго до 35 лет. Потому что в трактовании Ривза Бэтмен только недавно начал супергеройские дела и пока не заматерел. Еще Ривз считал, что его идеальный актер стройный, но не мускулистый.
Примерно на середине написания сценария Ривз определился с главными кандидатами на роль – Роберт Паттинсон и Николас Холт, который ранее играл Зверя в «Людях Икс». Оба встретились в Лос-Анджелесе весной 2019-го. В Паттинсоне Ривза подкупали харизма, известность и отсутствие ролей в фильмах Marvel. Холта он оценивал по фильму «Фаворитка». На кастинге оба сыграли в нескольких сценах, надев костюм из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Паттинсон победил.
Как ему удалось так удачно сделать Бэтмена? Фиксируем секреты успеха в этом тексте.
Паттинсон бегал по утрам, вставал в 4:30, качался. Хотя всегда ненавидел спортзал
В 2015-м году Роберт Паттинсон отвечал на вопрос о спорте в своей жизни:
«Я могу побегать, поплавать, поиграть в какие-нибудь игры с мячом. Зимой я катаюсь на лыжах и сноуборде. Но я ненавижу тренажерные залы. Я не понимаю, как это железо может доставлять истинное удовольствие и наслаждение. Окей, ты приходишь туда, занимаешься, потеешь как свинья, а потом уходишь домой. На следующий день у тебя снова все болит, но еще через день ты снова идешь в тот же зал, делаешь те же упражнения – и все повторяется. Нет, это какая-то бессмыслица».
2022-й – Роберт Паттинсон ради роли Бэтмена окопался в спортзале. Но перед переходом в нетипичные для себя условия (когда каждый день на протяжении нескольких месяцев нужно заниматься) он заранее подготовил психику: жил на фастфуде и ленился, а потом вдруг перешел на здоровое питание и тренировки.
«Я пару месяцев ел пиццу, бургеры и другую дрянь. Перед началом тренировок мое тело всем видом умоляло меня и близких: «Пожалуйста, хватит, я хочу фруктов и здоровой пищи».
Чтобы войти в образ, Паттинсон за неделю поселился в отеле рядом со студией и начинал каждый день в половине пятого утра. Потом он тренировался, целый день проводил на съемках, перекусывал в кафе и снова тренировался. Обычно его день включал такое расписание:
- С утра – бег на 3-6 миль.
- Потом – кардио и силовые упражнения. «Я ненавидел утро, потому что выматывался на кардио, а потом работал с железом».
- Вечером – боевые виды искусства. Паттинсон чередовал бокс и джиу-джитсу (об этом будет отдельная часть).
В первую неделю он просто убивался в зале. Но с момента старта основных съемок немного облегчил график, убрав одну тренировку. Решение принято, исходя из спортивной формы Паттинсона. К тому моменту, когда в графике появились поблажки, Паттинсон чувствовал себя в лучшей форме:
«Не сказать, чтобы я всегда мечтал о мышцах. Нет, мне, наоборот, нравилось мое телосложение. Но когда я подкачался для Бэтмена, то стал понимать свою силу. Она мне начала нравиться. Это прекрасное чувство, когда ты можешь поднять что-то, что тяжелее тарелки с макаронами, ха-ха-ха».
К новому режиму он привык не сразу. Изначально Ривз попросил, чтобы к Паттинсону прикрепили персонального тренера. Тот дал ему мяч с утяжелителем, расписал упражнения – и Паттинсон забил на все это. «Я просто тусил дома с девушкой целую неделю и не вспоминал об этих упражнениях».
Но потом Паттинсон изменил подход: «Мне пришлось. Для меня этот супергерой – эталон во всех. В интеллекте, уме, юморе. Я вообще далек от него. Зато после усиленных тренировок на моем животе было шесть кубиков пресса – совсем как у оригинального Брюса Уэйна».
Во время съемок Паттинсон исключил из рациона газировку, сладости, картофель фри и пиццу. Бургеры позволял, потому что очень любит их, но только раз в день и после тренировок. Плюс Паттинсон подсел на вегетарианское меню: «От натуральной пищи у меня больше энергии. Мне нравится так питаться. Это помогло мне во время съемок. Держу пари, это поможет мне в дальнейшем».
Паттинсон изучил джиу-джитсу. Понравилось настолько, что занимался им даже после съемок
«Я не люблю толкать что-то пафосное. Но джиу-джитсу – это язык тела и души. Со стороны кажется, что это грубый вид спорта. Но нет. В нем есть что-то притягательное».
Сначала Мэтт Риввз хотел Бэтмену только бокс, потом – добавил каратэ. Поиски стиля боя закончились на совете одного из ассистентов: «Бэтмену нужно не просто махать руками и ногами, но и бороться». Так для Паттинсона нашли тренера по джиу-джитсу Ригана Мачадо.
Мачадо – 55-летний тренер из Бразилии. У него коралловый пояс 8-й степени. Он выступал на панамериканских играх, а с 30 лет сосредоточился на работе тренера. На данный момент он тренирует людей в нескольких залах Лос-Анджелеса и занимается подготовкой звезд кино к роли. В его обязанности входят общая физическая подготовка и занятия джиу-джитсу. У Мачадо тренировались Гай Ричи, Эштон Катчер, Чак Норрис, Пол Уокер, Киану Ривз, Скарлетт Йоханссон и другие звезды.
Но почему именно Мачадо? Он отвечает сам:
🦇 Первая причина – безопасные тренировки. Мачадо рассказывает:
«Я создал новую систему тренировок по джиу-джитсу для людей, которые не могут пострадать. Это техническая подготовка. Они изучают джиу-джитсу и отрабатывают технику, но это все безопасно. Вероятность, что клиенты травмируются, меньше 1%.
🦇 Вторая – конечно же, работа со звездами. Сам он рассказывает: «Всего в моем зале занимаются 18 звезд. Некоторые, как Эштон Катчер и Микки Рурк, появляются регулярно. С другими у меня подписано соглашение о неразглашении имени.
Катчер – мой постоянный ученик. Он победил бы Конора в грэпплинге».
Сам Паттинсон сначала изучал джиу-джитсу по видео. Но они совсем не дали понимания об устройстве тренировочного процесса.
«Когда я пришел к Ригану, он попросил меня не волноваться: я типа просто буду смотреть и повторять. Первое упражнение – я раз десять улетал на маты. После этого он предложил мне шутку и провел болевой прием. Безумный мужик, но мне было интересно работать с ним».
Что еще делал Паттинсон: перечитал тонну комиксов, общался с Ноланом, поменял голос
Паттинсон честно признался: до начала съемок он не посмотрел ни одного фильма про Бэтмена и не прочитал ни одного комикса. Но ради съемок с 2019 года он перечитал сотни комиксов – причем знакомился не только с современными изданиями, но и с классикой из XX века. Компания DC даже предоставила раритетные варианты комикса, чтобы Паттинсон лучше погрузился в историю.
«Я слышал о персонажах из комикса про Бэтмена, но даже не подозревал, что есть такие герои. Конечно, я удивлялся, ведь для меня это было что-то новое. Я даже не знаю, сколько комиксов я прочитал. Наверное, 200 выпусков или больше. Самое важное, что у разных авторов он показан примерно как один и тот же персонаж по характеру. Это помогло сформировать в моей голове правильный образ, на который я мог ориентироваться для съемок.
Что еще было:
• Общался с Кристофером Ноланом, который снял три фильма о Бэтмене. Плюс часто встречался с Ривзом отдельно для обсуждения образа.
• Подбирал специальную манеру разговора и тренировал ее. Для этого он часто копировал речь Уиллема Дефо, с которым вместе играл в «Маяке». Выбор Паттинсон объяснял так: «Да, говор моего Бэтмена схож с говором Уиллема в реальной жизни. Уиллем очень завораживает своей речью. Он как старый пират: такой же резкий и хитрый. Я буду таким же Бэтменом».
• Самая сложная часть – играть все это в костюме. Паттинсон жаловался, что он тяжелый и жутко неповоротливый. Он попросил дополнительную копию, чтобы чаще надевать его дома и ходить, прыгать, бегать. Однажды он даже тайно привез его на тренировку к Мачадо, но не боролся в нем, потому что боялся травмировать спарринг-партнеров острыми выступами.