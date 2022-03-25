Как выглядит новый Джокер – вырезанная сцена из «Бэтмена», где актер Барри Кеоган показывает свою версию персонажа в тюрьме

Сцена длится пять минут и относится ко второй половине фильма. Бэтмен приходит в тюрьму «Аркхем», где содержится Джокер, и задает ему вопросы о разгадываемом им деле. Из разговора зритель узнает, что герои уже знакомы и между ними есть неразрешенный конфликт – вероятно, Джокер попал в тюрьму из-за Бэтмена.

На протяжении большей части сцены зритель видит лицо героя размыто – либо через стекло, либо в отражении. И только в конце появляется четкий план, на котором видно знаменитый шрам на щеке.