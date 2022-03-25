Как выглядит новый Джокер – вырезанная сцена из «Бэтмена», где актер Барри Кеоган показывает свою версию персонажа в тюрьме
Спустя три недели после релиза нового «Бэтмена» произошло одно из самых ожидаемых фанатами событий: Warner Bros. показала «ту самую» вырезанную сцену. Режиссер Мэт Ривз говорил о ней еще до выхода картины и намекал, что в ней покажут Джокера.
О резонансе вокруг публикации сцены:
- Фильмы про Бэтмена традиционно строятся вокруг его противостояния с Джокером. Но новый проект отходит от этого принципа – он посвящен конфликту Бетмэна с Загадачником.
- Тем не менее фанаты в течение всего производства фильма строили теории о «секретных ролях» и возможном появлении Джокера.
- В итоге этот герой появился – но только в одной незначительной сцене в конце фильма. Поэтому внимание фанатов переключилось на вырезанную сцену.
Сцена длится пять минут и относится ко второй половине фильма. Бэтмен приходит в тюрьму «Аркхем», где содержится Джокер, и задает ему вопросы о разгадываемом им деле. Из разговора зритель узнает, что герои уже знакомы и между ними есть неразрешенный конфликт – вероятно, Джокер попал в тюрьму из-за Бэтмена.
На протяжении большей части сцены зритель видит лицо героя размыто – либо через стекло, либо в отражении. И только в конце появляется четкий план, на котором видно знаменитый шрам на щеке.
Роль Джокера исполнил ирландский актер Барри Кеоган, известный по ролям в «Убийстве священного оленя», «Дюнкерке» и «Чернобыле». «У меня не хватает слов, но я очень благодарен исполнить эту роль после удивительных, удивительных актеров до меня», – написал Кеоган о появившейся в соцсетях сцене.
Фильм уже получил два спин-оффа: один посвящен второстепенному персонажу Пингвину, второй – тюрьме «Архэм». Правда, пока непонятно, появится ли Кеоган в роли Джокера в каком-либо проекте.
Marvel традиционно включает короткие ролики в конец своих фильмов и анонсирует через них новые проекты. Возможно, Warner Bros. использовал схожий маркетинговый ход, выложив вырезанную сцену – и анонсировал появление Кеогана в других проектах.