Какой будет вторая часть «Бэтмена» Мэтта Ривза: ждем Джокера, Мистера Фриза, сериалы и новые рекорды по просмотрам

Прошло меньше двух месяцев со старта показа «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, но зрители уже обсуждают вторую часть, а студия Warner Bros. официально анонсирует ее для журналистов.

Режиссер Мэтт Ривз сказал, что Паттинсон, естественно, снова сыграет главную роль, а над фильмом будет работать та же команда: «Я думаю, мы вернемся к предметному обсуждению чуть позже. Но мысль о съемках второго фильма о Бэтмене меня очень волнует. Роберт Паттинсон отлично сыграл Брюса Уэйна. Я большой поклонник его работы и образа его героя».