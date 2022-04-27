Какой будет вторая часть «Бэтмена» Мэтта Ривза: ждем Джокера, Мистера Фриза, сериалы и новые рекорды по просмотрам
Прошло меньше двух месяцев со старта показа «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, но зрители уже обсуждают вторую часть, а студия Warner Bros. официально анонсирует ее для журналистов.
Режиссер Мэтт Ривз сказал, что Паттинсон, естественно, снова сыграет главную роль, а над фильмом будет работать та же команда: «Я думаю, мы вернемся к предметному обсуждению чуть позже. Но мысль о съемках второго фильма о Бэтмене меня очень волнует. Роберт Паттинсон отлично сыграл Брюса Уэйна. Я большой поклонник его работы и образа его героя».
При этом сценарист Питер Крейг намекал на выход второго фильма еще до начала проката первого: «Команда создателей довольна получившимся проектом. Думаю, его оценят и фанаты. Что я думаю про вторую часть фильма? Велика вероятность, что она появится. Вы все увидите».
Второй продюсер «Бэтмена» Дилан Кларк рассказывал: «Продолжение в виде второй части? Да, я официально обещаю, что мы снимем его. Но здесь все упирается во время. Возможно, на создание второго фильма уйдет меньше пяти лет».
Каким будет сюжет нового фильма и какие герои там появятся
Официально нет никакой информации о сюжете и даже планируемых героях (точнее о злодеях). Но на некоторые моменты уже намекает первый фильм.
В первую очередь это вырезанная сцена с прототипной версией Джокера. В ней Бэтмен приходит в лечебницу Аркхем, чтобы задать одному из пациентов вопросы о деле Загадочника. Из диалога понятно, что Бэтмен и Джокер уже знакомы, и, возможно, второй как раз попал в Аркхем из-за первого. Сцена длится пять минут, и почти все это время лицо Джокера размыто. Зато фирменный безумный смех на месте.
Ни Ривз, ни кто-либо еще из создателей не намекали на дальнейшее появление Джокера.
Что еще подсказывает «Бэтмен»:
- Появление младшего партнера Бэтмена Найтвинга: либо в основном фильме, либо в отдельном спин-оффе. Селина Кайл в первом фильме отправляется в Бладхейвен, а Найтвинг как раз связан с этим городом, потому что в классических сюжетах переехал туда после ссоры с Брюсом Уэйном;
- Фанаты думают, что в сюжете появится Мистер Фриз. Это связано со словами Ривза: «Да, я обожаю этого героя. Думаю, нет смысла обсуждать его появление. Но я хотел бы создать своего собственного Мистера Фриза и сделать его сильным и сложным злодеем».
У самого Паттинсона другие пожелания. Во-первых, он прямо говорил о построении сюжета вокруг Бэтмена борьбы с преступной организацией Суд Сов (она похищает детей из детских домов и цирка и делает из них убийц). Во-вторых, Паттинсон сказал, что хотел бы, чтобы однажды Ривз снял приключения Бэтмена вместе с напарником Робином. Вот отрывок из его интервью:
«Я лишь говорю о том, что хочу видеть в новом фильме. Это не значит, что так и будет. Это даже не значит, что такой фильм вообще появится в кинематографе. Но история Бэтмена требует долгого и тщательного раскрытия. Ни на что не намекаю, но в этой жизни все может быть. Я лишь поддержу новые проекты, если они будут».
Что еще надо знать про «Бэтмена» перед обсуждением второй части
Новый «Бэтмен» вышел в начале марта. За почти два месяца у фильма такие достижения:
- Почти 750 млн долларов в мировом прокате;
- 365 млн из них пришлись на США;
- 4,1 млн просмотров на HBO Max за первую неделю. Это рекорд сервиса.
Вокруг фильма и героев появятся несколько отдельных сериалов. Первый связан с Пингвином, которого сыграл Колин Фаррелл. Второй – с комиссаром Джимом Гордоном, которого сыграет Джеффри Райт (исполнитель роли в фильме).
Колин Фаррел для «Бэтмена» накладывал грим по четыре часа и проверял его в кафе – никто не узнал. Посмотрите видео процесса
Еще Ривз говорил: «Пока что я не скажу, что в ближайшем вас ожидает. Я и сам не знаю. Но я общался с некоторыми режиссерами и сценаристами. Там действительно много крутого. Я бы очень хотел максимально раскрыть тему борьбы с преступностью в Готэме».