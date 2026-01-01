Бэтмен

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Супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics
Факт
Входит в тройку величайших супергероев
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Кино
«Бэтмен» выйдет в российский прокат на день раньше запланированной даты – 2 марта
#Бэтмен
Кино
В новом «Бэтмене» не будет истории появления персонажа
#Бэтмен
Кино
2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном
#Бэтмен