Бэтмен

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Супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics
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Входит в тройку величайших супергероев
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Почему мультсериал «Бэтмен» из 90-х был революционным: реалистичные психотипы злодеев, глубина, кровь, Харли Квинн, озвучка двумя голосами
#Бэтмен
Когда и где смотреть «Бэтмена» в кино: города, кинотеатры, расписание сеансов
#Бэтмен
Почему «Бэтмен» все-таки попал в кинотеатры России и надо ли ждать другие голливудские фильмы следом
#Бэтмен
Как делался грим Джокера для Хита Леджера: силикон, руки в краске и особый эффект, что он три недели не мылся
#Хит Леджер
Кинотеатры в городах России показывают «Бэтмена» и другие новые фильмы без лицензии. Иногда их для таких сеансов арендуют частные лица
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#кино
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Какой будет вторая часть «Бэтмена» Мэтта Ривза: ждем Джокера, Мистера Фриза, сериалы и новые рекорды по просмотрам
#Бэтмен
Колин Фаррел для «Бэтмена» накладывал грим по четыре часа и проверял его в кафе – никто не узнал. Посмотрите видео процесса
#Бэтмен
Музыка для нового «Бэтмена» написана еще до съемок. Режиссер позвал композитора, встав на колено – он же сделал и саундтрек «Человека-паука»
#Майкл Джаккино
Как Роберт Паттинсон готовился к роли Бэтмена: ел только фастфуд, менял голос под Уильяма Дефо и осваивал джиу-джитсу
#Роберт Паттинсон
Где смотреть нового «Бэтмена» онлайн
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#Бэтмен
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Как выглядит новый Джокер – вырезанная сцена из «Бэтмена», где актер Барри Кеоган показывает свою версию персонажа в тюрьме
#Бэтмен
Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана
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#Бэтмен
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Каким получился новый «Бэтмен»: детали сюжета, спойлеры, мнения кинокритиков, сборы
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#Бэтмен
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Каким будет новый «Бэтмен», который мы не увидим в кинотеатрах России: сюжет, гиперреализм, Джокер (?) и многое другое
#Бэтмен
Голливудское кино уходит из русских кинотеатров: супергерои, блокбастеры, мультфильмы – вот список студий и фильмов
#мир
Смотрим отрывок из нового «Бэтмена»: Загадочник подбрасывает на похороны бомбу с новой жертвой, а Брюс Уэйн без костюма спасает ребенка
#Бэтмен
«Я старый и скучный». Почему главный актер нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон вообще не ведет соцсети
#Роберт Паттинсон