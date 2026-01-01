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Бэтмен
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Бэтмен
Инфо
Супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics
Факт
Входит в тройку величайших супергероев
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