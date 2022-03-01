Каким будет новый «Бэтмен», который мы не увидим в кинотеатрах России: сюжет, гиперреализм, Джокер (?) и многое другое
Warner Bros. стала одной из первых голливудских студий, которая на неопределенный срок отменила релизы фильмов в российских кинотеатрах. Она сделала это за день до выхода «Бэтмена» с Робертом Патиссоном в главной роли – одного самых ожидаемых проектов 2022 года.
Фильм теперь не покажут в российских кинотеатрах, но все равно мы планировали рассказать о проекте из-за его уникальности. Поэтому вот главное вокруг нового «Бэтмена».
В фильме рассказана ранняя история Бэтмена и его формирование
Из официального синопсиса проекта следует, что зритель увидит Бэтмена в начале его пути супергероя. На момент событий фильма он «два года блуждает по улицам Готэма» и «вселяет страх в сердца преступников».
Бэтмен расследует убийства влиятельных людей Готэма и сталкивается с Женщиной-кошкой, Пингвином, Загадочником и Кармине Фальконе. Судя по трейлеру, именно Загадочник (Пол Дано) будет главным антагонистом, а Женщина-кошка (Зои Кравец) будет помогать Бэтмену.
Режиссер Мэт Ривз говорил, что хотел сделать героя «человечным» и эмоционально подключиться к нему. Хоть история и исследует формирование Бэтмена, Ривз утверждал, что не фокусировался именно на этой теме. «Все это идея теневого Я, того, что тобой движет – о том, сколько из него ты впитываешь и о чем даже не подозреваешь».
Особенностью картины будет реализм. Критики сравнивают ее с триллерами Финчера
Ривз называл среди основных референсов важнейшие фильмы 1970-х: «Таксиста» Мартина Скорсезе, «Французского связного» Уильяма Фридкина, «Китайский квартал» Романа Полански. Из этого критики предполагали, что фильм будет мрачным, в атмосфере детектива и неонуара.
Первые рецензии это подтвердили. Variety назвал «Бэтмена» «приземленной», «часто жестокой» картиной, которая «подвергает сомнению саму концепцию супергероев».
В рецензии сказано, что образ Бэтмена у Ривза реалистичен: он «не Бог и не инопланетянин» и страдает, получает увечья точно так же, как обычные люди. IndiWire написал, что «Бэтмен» больше похож на триллеры «Семь» и «Зодиак» Дэвида Финчера, чем на супергеройское кино.
Одним из самых обсуждаемых элементов фильма традиционно становится костюм Бэтмена – и в фильме Ривза он тоже был реалистичным. Патинссон говорил, что на нем есть небольшие пятна крови, следы от пуль, что делало его «по-настоящему новым».
Одежды других героев тоже реалистична. Костюм Женщины-кошки простой и низкотехнологичный – авторы только «заложили основу того, что в конечном счете станет костюмом». Герой Загадочника, в отличие от комиксов, одет не в пиджак кислотного цвета, а в армейскую куртку и балаклаву. Герой Пингвина больше похож на обычного взрослого мужчину, а не на суперзлодея во фраке.
Главным злодеем в истории остается Джокер. Фанаты гадают, будет ли он в фильме
Традиционно проекты о Бэтмене строятся вокруг его противостояния с Джокером. Поэтому у фанатов появились теории о возможной «секретной» роли и появлении Джокера в числе второстепенных героев.
В касте есть Барри Кеоган, участвовавший в довольно крупных проектах вроде «Убийства священного оленя», «Чернобыля» и «Дюнкерка», который играет офицера Стэнли Меркеля. Но поклонники DC посчитали, что он может стать Джокером.
Ривз косвенно подтверждал это, сказав, что в фильме есть вырезанная сцена с Кеоганом, где он играет «неизвестного заключенного» в психиатрической лечебнице.
Пока неизвестно, будет ли у фильма продолжение. Но режиссер уже обсуждал его со студией
Marvel известен своим подходом мультивселенной, в которой герои из разных историй взаимодействуют друг другом, влияют на сюжеты и сталкиваются с последствиями решений в новых фильмах.
Warner Bros. тоже применяет подход мультивселенной: «Бэтмен против Супермена» (2016), «Лига справедливости» (2017) и предстоящий «Флэш» (2022), где появятся две версии Бэтмена (Бена Аффлека и Майкла Китона). Но критики скорее приветствуют отдельные проекты WB вроде «Джокера», не встроенные в общую вселенную.
«Бэтмен» Ривза относится именно к таким. Возможно, он получит свое развитие и сюжетные ответвления, но официальных решений нет – Ривз говорил только о переговорах с Warner Bros.