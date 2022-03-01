Каким будет новый «Бэтмен», который мы не увидим в кинотеатрах России: сюжет, гиперреализм, Джокер (?) и многое другое

Warner Bros. стала одной из первых голливудских студий, которая на неопределенный срок отменила релизы фильмов в российских кинотеатрах. Она сделала это за день до выхода «Бэтмена» с Робертом Патиссоном в главной роли – одного самых ожидаемых проектов 2022 года.

Фильм теперь не покажут в российских кинотеатрах, но все равно мы планировали рассказать о проекте из-за его уникальности. Поэтому вот главное вокруг нового «Бэтмена».

В фильме рассказана ранняя история Бэтмена и его формирование

Из официального синопсиса проекта следует, что зритель увидит Бэтмена в начале его пути супергероя. На момент событий фильма он «два года блуждает по улицам Готэма» и «вселяет страх в сердца преступников».

Бэтмен расследует убийства влиятельных людей Готэма и сталкивается с Женщиной-кошкой, Пингвином, Загадочником и Кармине Фальконе. Судя по трейлеру, именно Загадочник (Пол Дано) будет главным антагонистом, а Женщина-кошка (Зои Кравец) будет помогать Бэтмену.