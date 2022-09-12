Почему мультсериал «Бэтмен» из 90-х был революционным: реалистичные психотипы злодеев, глубина, кровь, Харли Квинн, озвучка двумя голосами
30 лет назад стартовал мультсериал «Бэтмен» – один из лучших и важных анимационных проектов в жанре супергероики. Он преломил вселенную «Бэтмена», изменив главного героя и других персонажей из Готэма.
И дал начало целой эпохи на телевидении, разрушив все стереотипы о мультсериалах и супергероях.
Рисовка на черной бумаге, акцент на погружение в психику злодеев и максимальная приближенность к реальности
В 1989 году вышел фильм «Бэтмен» режиссера Тима Бертона. Через три года – вторая часть. Фильмы возобновили популярность истории и мира Бэтмена. Они вдохновили молодых и неопытных Брюса Тимма и Эрика Радомски на создание мультсериала. Тимм и Радомски опирались на гротескную стилистику фильмов Бертона, создающую «потустороннее отсутствие чувства времени».
На тот момент все мультфильмы были светлыми и яркими. Но Тимм и Радомски сделали наоборот – создавали темный и мрачный мультфильм. И применили новый метод – почти для всей фоновой анимации использовали черную бумагу. Нуар и и атмосфера 1930-40-х годов.
Создатели делали не просто типичный мультсериал для детей. Это была анимационная драма. С акцентом на психическое состояние героев. В каждой серии появляются злодеи, но чаще всего они лишены сверхспособностей. Их личности деформированы, и мультсериал погружает в психоз персонажей – его истоки, иногда попытки стать лучше, последствия. Сам Бэтмен не просто с ними сражается – но и пытается их понять, собирает о них улики, выслеживает.
Также «Бэтмен», в отличие от других мультипликаций того времени, очень близок к реальности. Создатели намеренно отказались от инопланетян, зомби, лазерных лучей. Это был первый мультфильм, в котором изображено огнестрельное оружие. Также там есть все, к чему мы привыкли в фильмах: смерти, ранения и кровь, флирт, отсылки на наркотики, сексуальность. Создатели постоянно спорили с выпускающей компанией, которая считала, что это слишком взрослый подход для детской аудитории.
Много эпизодов посвящены реалистичным общественным проблемам: загрязнению окружающей среды, продажным чиновникам, влиянию медиа на общество, судьбе селебрити, которые стали никому не нужны.
Поэтому «Бэтмен» был первым популярным мультфильмом, сделанным по взрослым мотивам.
Именно в этом мультике появилась Харли Квинн, а еще он дал новую жизнь забытым героям комиксов
В комиксах о Бэтмене всегда было много персонажей, но в фильмах их либо не показывали, либо неглубоко раскрывали. Мультсериал «Бэтмен», наоборот, сосредоточился на забытых героях и раскрыл их заново.
Например, Мистера Фриза в фильмах показывали неточно. В «Бэтмен и Робин» его сыграл Арнольд Шварценгер – и его герой был топорным (просто ходил и стрелял ледяным лучом) и однослойным (стал злодеем просто так).
Мультсериал прописал Мистеру Фризу трагическое прошлое, чтобы сделать его более близким к зрителю. В нем рассказана его история ученого, который пытался вылечить умирающую жену, но от отчаяния и одержимости постепенно терял этические рамки – и это сделало его злодеем. В итоге получился сложный антагонист с интересным прошлым, а не просто парень, стреляющий льдом во все подряд. Это даже вдохновило DC воскресить его в комиксах.
Также именно этот мультик создал персонажа Харли Квинн. Сценарист Пол Динни вдохновился ролью Арлин Соркин в телесериале «Дни нашей жизни». История Харли Квинн начинается с того, что она работает психиатром. А потом встречает заключенного в лечебнице Аркхем Джокера, влюбляется в него и сама становится преступницей.
Изначально Харли Квинн задумывалась как одноразовый персонаж, но стала очень популярной – одной из любимых героинь вселенной «Бэтмена». Популярность доросла до того, что персонаж стал главным героем в фильме «Отряд самоубийц» с Марго Робби и затем получила первый в истории сольник.
Кстати, в мультсериале сама Арлин Соркин озвучивала Харли Квинн.
Уникальная озвучка – записывались в одной комнате, придумали два голоса одному персонажу, а звезда «Звездных войн» создал истеричного Джокера
Озвучка в «Бэтмене» – отдельное искусство. Около 150 актеров пробовались на роль главного героя. Отвечающий за озвучивание Андреа Романо хотел, чтобы голос Бэтмена была намеренно сексуальным, подчеркивая его опасность, властность, проницательность и пытаясь привлечь внимание женщин.
Им стал Кевин Конрой, который на тот момент был актером театра и никогда не работал в озвучке. Но он был знаком с одним из продюсеров мультсериала. И получил роль сразу после первой пробы.
И Конрой сделал важный вклад: придумал идею озвучивать героя двумя разными голосами. Одной тональностью Брюса Уэйна, другой – его альтер-эго Бэтмена. После этого такая озвучка стала каноном для фильмов и мультиках о «Бэтмене».
Марк Хэмилл играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах». А здесь – Джокера. И своей озвучкой он перевернул представлении о персонаже. Именно он добавил в его голос пугающую истеричность, безумный смех и уже привычные нам джокер-интонации.
Еще одна важная фишка мультсериала – актеры озвучки записывались одновременно в одной комнате. Специально, чтобы герои перекликались голосами более естественно. Они смотрели друг на друга, как бы разыгрывая сцены, которые зритель не видит, но слышит. Марк Хэмилл всегда стоял, чтобы лучше уловить маниакальную энергию Джокера. Поэтому озвучка в «Бэтмене» считается одной из самых эмоциональных и мощных в истории мультипликации.
Музыка в мультсериале ориентирована на сочинения Дэнни Элфмана, которые были написаны для фильмов Бертона. Но главное – практически для каждого эпизода саундтрек записывал живой оркестр.
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«Бэтмен» установил новые стандарты для мультсериалов и вызвал огромный бум телевизионной мультипликации 1990-х. «Бэтмен» получил премию «Эмми» за выдающуюся анимационную программу. И ряд наград от Daytime Emmy – самые ценные из которых за лучший мультипликационный сценарий и за выдающуюся музыкальную постановку.
Сайт IGN поместил «Бэтмена» на второе место в списке 100 лучших мультсериалов. TV Guide – на седьмое среди 60 величайших мультфильмов всех времен. «Бэтмен» выходил с 1992 по 1994 год – четыре сезона, 85 серий.