Почему мультсериал «Бэтмен» из 90-х был революционным: реалистичные психотипы злодеев, глубина, кровь, Харли Квинн, озвучка двумя голосами

30 лет назад стартовал мультсериал «Бэтмен» – один из лучших и важных анимационных проектов в жанре супергероики. Он преломил вселенную «Бэтмена», изменив главного героя и других персонажей из Готэма.

И дал начало целой эпохи на телевидении, разрушив все стереотипы о мультсериалах и супергероях.

Рисовка на черной бумаге, акцент на погружение в психику злодеев и максимальная приближенность к реальности

В 1989 году вышел фильм «Бэтмен» режиссера Тима Бертона. Через три года – вторая часть. Фильмы возобновили популярность истории и мира Бэтмена. Они вдохновили молодых и неопытных Брюса Тимма и Эрика Радомски на создание мультсериала. Тимм и Радомски опирались на гротескную стилистику фильмов Бертона, создающую «потустороннее отсутствие чувства времени».

На тот момент все мультфильмы были светлыми и яркими. Но Тимм и Радомски сделали наоборот – создавали темный и мрачный мультфильм. И применили новый метод – почти для всей фоновой анимации использовали черную бумагу. Нуар и и атмосфера 1930-40-х годов.

Создатели делали не просто типичный мультсериал для детей. Это была анимационная драма. С акцентом на психическое состояние героев. В каждой серии появляются злодеи, но чаще всего они лишены сверхспособностей. Их личности деформированы, и мультсериал погружает в психоз персонажей – его истоки, иногда попытки стать лучше, последствия. Сам Бэтмен не просто с ними сражается – но и пытается их понять, собирает о них улики, выслеживает.

Также «Бэтмен», в отличие от других мультипликаций того времени, очень близок к реальности. Создатели намеренно отказались от инопланетян, зомби, лазерных лучей. Это был первый мультфильм, в котором изображено огнестрельное оружие. Также там есть все, к чему мы привыкли в фильмах: смерти, ранения и кровь, флирт, отсылки на наркотики, сексуальность. Создатели постоянно спорили с выпускающей компанией, которая считала, что это слишком взрослый подход для детской аудитории.