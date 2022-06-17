Когда и где смотреть «Бэтмена» в кино: города, кинотеатры, расписание сеансов
«Бэтмена» с Робертом Патиссоном все-таки покажут в кинотеатрах России – через три месяца после мировой премьеры. Выход сорвался из-за запрета Warner Bros. на релиз в стране. Теперь Россия легализовала показ фильмов, права на которые уже куплены.
Собрали список кинотеатров в крупных городах, где фильм покажут. Больше всего сеансов, ожидаемо, в Москве. В Новосибирске, Краснодаре, Челябинске и нескольких других крупных городах показов не будет.
Москва: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в девяти кинотеатрах. Цены на билеты от 120 до 550 рублей (есть сеансы дороже 1000 рублей в залах на восемь мест).
Foster Cinema
- 18 июня: 18:40, 21:30;
- 19 июня: 18:40, 21:30;
- 20 июня: 18:40, 21:30;
- 21 июня: 18:40, 21:30;
- 22 июня: 18:40, 21:30.
Gagarin Cinema (Ивантеевка)
- 18 июня: 10:20, 13:40, 17:00, 20:20;
- 19 июня: 10:40, 14:00, 17:20, 20:40;
- 20 июня: 16:10, 19:30;
- 21 июня: 16:10, 19:30;
- 22 июня: 16:10, 19:30.
Prada 3D (Балашиха)
- 18 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
- 19 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
- 20 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
- 21 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
- 22 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50.
Prada 3D (Жуковский)
- 18 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 19 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 20 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 21 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 22 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20.
Балтика
- 18 июня: 12:10, 13:45, 15:35, 17:10, 19:00, 20:35, 22:20;
- 19 июня: 10:30, 12:10, 13:55, 15:35, 17:20, 19:00, 20:45;
- 20 июня: 13:00, 16:45, 19:10, 20:10;
- 21 июня: 13:00, 16:45, 19:10, 20:10;
- 22 июня: 13:00, 16:45, 19:10, 20:10.
Бульвар
- 18 июня: 11:05, 15:20, 17:40, 19:15, 20:45, 22:40, 00:00;
- 19 июня: 11:05, 15:20, 17:40, 19:15, 20:45, 22:35;
- 20 июня: 11:30, 13:40, 16:40, 18:55, 20:25, 22:10;
- 21 июня: 11:30, 13:40, 16:40, 18:55, 20:25, 22:10;
- 22 июня: 12:30, 15:55, 19:35, 21:30.
Вики Синема ЗигЗаг
- 18 июня: 15:15, 20:25;
- 19 июня: 15:15, 20:25;
- 20 июня: 15:15, 20:25;
- 21 июня: 15:15, 20:25;
- 22 июня: 15:15, 20:25.
Выходной (Люберцы)
- 18 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
- 19 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
- 20 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
- 21 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
- 22 июня: 11:45, 16:25, 19:35.
Киносфера IMAX
- 18 июня: 12:40, 14:45, 16:05, 18:15, 19:25, 21:40, 22:50;
- 19 июня: 10:00, 12:25, 14:15, 15:50, 17:35, 19:10, 20:55, 22:30;
- 20 июня: 13:40, 17:00, 19:15, 20:20, 22:35;
- 21 июня: 19:15, 22:35;
- 22 июня: 19:15, 22:35.
Глобал Cinema XL (Мытищи)
- 18 июня: 19:35;
- 19 июня: 19:35;
- 20 июня: 19:35;
- 21 июня: 19:35.
Лорд
- 18 июня: 10:45, 13:45, 18:00, 19:50, 20:30;
- 19 июня: 10:55, 13:45, 18:00, 19:50, 20:30;
- 20 июня: 12:20, 14:30, 18:00, 19:20, 20:00;
- 21 июня: 12:20, 14:30, 18:05, 19:20, 20:00;
- 22 июня: 12:20, 14:30, 18:35, 19:20, 20:00.
Санкт-Петербург: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 260 до 420 рублей.
Синема 5 Шкиперский Молл
- 18 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
- 19 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
- 20 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
- 21 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
- 22 июня: 14:30, 18:00, 21:25.
Екатеринбург: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в шести кинотеатрах. Цены на билеты от 160 до 350 рублей.
Prada 3D Академический
- 18 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
- 19 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
- 20 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
- 21 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
- 22 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
Гринвич Синема
- 18 июня: 10:35, 16:20, 22:05;
- 19 июня: 10:35, 16:20, 22:05;
- 20 июня: 10:55, 16:20, 21:40;
- 21 июня: 10:35, 22:20;
- 22 июня: 10:35, 16:20, 22:20.
Кинодом
- 18 июня: 18:00;
- 19 июня: 18:00;
- 20 июня: 18:00;
- 21 июня: 18:00;
- 22 июня: 18:00.
Киноплекс Карнавал
- 18 июня: 13:30, 18:50, 00:10;
- 19 июня: 13:30, 18:50, 00:10.
КомсоМолл
- 18 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 19 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 20 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 21 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 22 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20.
Пассаж Синема
- 18 июня: 16:00;
- 19 июня: 16:00;
- 20 июня: 16:00;
- 21 июня: 16:00;
- 22 июня: 16:00.
Казань: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в двух кинотеатрах. Цены на билеты от 180 до 370 рублей.
Синема 5 Парк Хаус
- 18 июня: 14:50, 18:15, 20:10, 21:40;
- 19 июня: 14:50, 18:15, 20:10, 21:40;
- 20 июня: 18:15, 20:00, 21:40;
- 21 июня: 18:35, 20:40, 21:55;
- 22 июня: 18:15, 20:00, 21:40.
Синема 5 Республика
- 18 июня: 12:50, 16:10, 19:30;
- 19 июня: 12:50, 16:10, 19:30;
- 20 июня: 13:55, 17:15, 20:35;
- 21 июня: 13:25, 16:45, 20:05;
- 22 июня: 13:20, 16:40, 20:00.
Нижний Новгород: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в шести кинотеатрах. Цены на билеты от 190 до 310 рублей.
Империя Грез Небо
- 18 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05;
- 19 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05;
- 20 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05;
- 21 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05.
Империя Грез Индиго
- 18 июня: 14:35, 18:00;
- 19 июня: 14:35, 18:00;
- 20 июня: 15:50, 19:15;
- 21 июня: 15:50, 19:15.
Империя Грез Сормовский
- 18 июня: 14:40, 18:05;
- 19 июня: 14:40, 18:05;
- 20 июня: 14:40, 18:05.
Империя Грез Мир
- 18 июня: 15:50, 19:15;
- 19 июня: 15:50, 19:15;
- 20 июня: 19:05;
- 21 июня: 19:05.
Империя Грез Электрон
- 18 июня: 19:00;
- 19 июня: 19:00;
- 20 июня: 19:00;
- 21 июня: 19:00.
Империя Грез Восторг
- 18 июня: 15:30; 19:00;
- 19 июня: 15:30; 19:00;
- 20 июня: 19:15;
- 21 июня: 19:15.
Самара: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 170 до 330 рублей.
Zoom Cinema
- 18 июня: 11:20, 13:05, 16:25, 19:45, 20:45;
- 19 июня: 11:20, 13:05, 16:25, 19:45, 20:45;
- 20 июня: 16:30, 19:50, 21:00;
- 21 июня: 16:30, 19:50, 21:00;
- 22 июня: 14:25, 16:30, 17:45, 19:50, 21:05.
Ростов-на-Дону: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в двух кинотеатрах. Цены на билеты от 170 до 390 рублей.
Большой
- 18 июня: 11:55, 15:10, 18:30, 21:50;
- 19 июня: 10:30, 13:45, 20:35, 17:05;
- 20 июня: 10:25, 13:10, 16:25;
- 21 июня: 10:25, 13:10, 16:25;
- 22 июня: 13:10, 16:25.
Иллюзион (Батайск)
- 18 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
- 19 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
- 20 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
- 21 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
- 22 июня: 15:10, 18:20, 21:30.
Уфа: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в четырех кинотеатрах. Цены на билеты от 160 до 340 рублей.
Глобал Синема
- 18 июня: 15:10, 18:35, 22:00;
- 19 июня: 15:00, 18:20, 21:45;
- 20 июня: 15:20, 18:40, 22:00;
- 21 июня: 15:20, 18:40, 22:00;
- 22 июня: 15:20, 18:40, 22:00.
Синема 5 «Акварин»
- 18 июня: 15:20, 18:40, 22:00;
- 19 июня: 14:20, 17:40, 21:00;
- 20 июня: 13:45, 17:05, 20:25;
- 21 июня: 13:45, 17:05, 20:25;
- 22 июня: 13:45, 17:05, 20:25.
Ultra Cinema Мир
- 18 июня: 15:20, 21:00;
- 19 июня: 15:20, 21:00.
Ultra Cinema
- 18 июня: 15:10, 16:00, 18:00, 19:00, 21:20;
- 19 июня: 15:10, 16:00, 18:00, 19:00, 21:20.
Красноярск: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 220 до 350 рублей.
Эпицентр
- 18 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 19 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 20 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 21 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
- 22 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20.
Пермь: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 180 до 340 рублей.
Синема 5 iMall «Эспланада»
- 18 июня: 16:50, 22:10;
- 19 июня: 16:50, 22:10;
- 20 июня: 16:25, 21:55;
- 21 июня: 19:20, 22:20;
- 22 июня: 16:15, 22:05.
Волгоград: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах
Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 150 до 350 рублей.
Синема 5 Парк Хаус
- 18 июня: 12:20, 16:20, 18:10, 19:45;
- 19 июня: 12:20, 16:20, 18:10, 19:45;
- 20 июня: 12:30, 15:55, 17:25, 19:20, 20:50;
- 21 июня: 12:30, 15:55, 17:25, 19:20, 20:50;
- 22 июня: 12:30, 15:55, 17:25, 19:20, 20:50.