Когда и где смотреть «Бэтмена» в кино: города, кинотеатры, расписание сеансов

«Бэтмена» с Робертом Патиссоном все-таки покажут в кинотеатрах России – через три месяца после мировой премьеры. Выход сорвался из-за запрета Warner Bros. на релиз в стране. Теперь Россия легализовала показ фильмов, права на которые уже куплены.

Собрали список кинотеатров в крупных городах, где фильм покажут. Больше всего сеансов, ожидаемо, в Москве. В Новосибирске, Краснодаре, Челябинске и нескольких других крупных городах показов не будет.