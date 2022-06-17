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Когда и где смотреть «Бэтмена» в кино: города, кинотеатры, расписание сеансов

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«Бэтмена» с Робертом Патиссоном все-таки покажут в кинотеатрах России – через три месяца после мировой премьеры. Выход сорвался из-за запрета Warner Bros. на релиз в стране. Теперь Россия легализовала показ фильмов, права на которые уже куплены.

Собрали список кинотеатров в крупных городах, где фильм покажут. Больше всего сеансов, ожидаемо, в Москве. В Новосибирске, Краснодаре, Челябинске и нескольких других крупных городах показов не будет.

Почему «Бэтмен» все-таки попал в кинотеатры России и надо ли ждать другие голливудские фильмы следом
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Москва: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в девяти кинотеатрах. Цены на билеты от 120 до 550 рублей (есть сеансы дороже 1000 рублей в залах на восемь мест).

Foster Cinema

  • 18 июня: 18:40, 21:30;
  • 19 июня: 18:40, 21:30;
  • 20 июня: 18:40, 21:30;
  • 21 июня: 18:40, 21:30;
  • 22 июня: 18:40, 21:30.

Gagarin Cinema (Ивантеевка)

  • 18 июня: 10:20, 13:40, 17:00, 20:20;
  • 19 июня: 10:40, 14:00, 17:20, 20:40;
  • 20 июня: 16:10, 19:30;
  • 21 июня: 16:10, 19:30;
  • 22 июня: 16:10, 19:30.

Prada 3D (Балашиха)

  • 18 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
  • 19 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
  • 20 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
  • 21 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50;
  • 22 июня: 11:50, 15:10, 18:30, 21:50.

Prada 3D (Жуковский)

  • 18 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 19 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 20 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 21 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 22 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20.

Балтика

  • 18 июня: 12:10, 13:45, 15:35, 17:10, 19:00, 20:35, 22:20;
  • 19 июня: 10:30, 12:10, 13:55, 15:35, 17:20, 19:00, 20:45;
  • 20 июня: 13:00, 16:45, 19:10, 20:10;
  • 21 июня: 13:00, 16:45, 19:10, 20:10;
  • 22 июня: 13:00, 16:45, 19:10, 20:10.

Бульвар

  • 18 июня: 11:05, 15:20, 17:40, 19:15, 20:45, 22:40, 00:00;
  • 19 июня: 11:05, 15:20, 17:40, 19:15, 20:45, 22:35;
  • 20 июня: 11:30, 13:40, 16:40, 18:55, 20:25, 22:10;
  • 21 июня: 11:30, 13:40, 16:40, 18:55, 20:25, 22:10;
  • 22 июня: 12:30, 15:55, 19:35, 21:30.

Вики Синема ЗигЗаг

  • 18 июня: 15:15, 20:25;
  • 19 июня: 15:15, 20:25;
  • 20 июня: 15:15, 20:25;
  • 21 июня: 15:15, 20:25;
  • 22 июня: 15:15, 20:25.

Выходной (Люберцы)

  • 18 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
  • 19 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
  • 20 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
  • 21 июня: 11:45, 16:25, 19:35;
  • 22 июня: 11:45, 16:25, 19:35.

Киносфера IMAX

  • 18 июня: 12:40, 14:45, 16:05, 18:15, 19:25, 21:40, 22:50;
  • 19 июня: 10:00, 12:25, 14:15, 15:50, 17:35, 19:10, 20:55, 22:30;
  • 20 июня: 13:40, 17:00, 19:15, 20:20, 22:35;
  • 21 июня: 19:15, 22:35;
  • 22 июня: 19:15, 22:35.

Глобал Cinema XL (Мытищи)

  • 18 июня: 19:35;
  • 19 июня: 19:35;
  • 20 июня: 19:35;
  • 21 июня: 19:35.

Лорд

  • 18 июня: 10:45, 13:45, 18:00, 19:50, 20:30;
  • 19 июня: 10:55, 13:45, 18:00, 19:50, 20:30;
  • 20 июня: 12:20, 14:30, 18:00, 19:20, 20:00;
  • 21 июня: 12:20, 14:30, 18:05, 19:20, 20:00;
  • 22 июня: 12:20, 14:30, 18:35, 19:20, 20:00.

Warner Bros.

Санкт-Петербург: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 260 до 420 рублей.

Синема 5 Шкиперский Молл

  • 18 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
  • 19 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
  • 20 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
  • 21 июня: 14:30, 18:00, 21:25;
  • 22 июня: 14:30, 18:00, 21:25.

Екатеринбург: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в шести кинотеатрах. Цены на билеты от 160 до 350 рублей.

Prada 3D Академический

  • 18 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
  • 19 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
  • 20 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
  • 21 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;
  • 22 июня: 12:25, 15:50, 19:15, 22:40;

Гринвич Синема

  • 18 июня: 10:35, 16:20, 22:05;
  • 19 июня: 10:35, 16:20, 22:05;
  • 20 июня: 10:55, 16:20, 21:40;
  • 21 июня: 10:35, 22:20;
  • 22 июня: 10:35, 16:20, 22:20.

Кинодом

  • 18 июня: 18:00;
  • 19 июня: 18:00;
  • 20 июня: 18:00;
  • 21 июня: 18:00;
  • 22 июня: 18:00.

Киноплекс Карнавал

  • 18 июня: 13:30, 18:50, 00:10;
  • 19 июня: 13:30, 18:50, 00:10.

КомсоМолл

  • 18 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 19 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 20 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 21 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 22 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20.

Пассаж Синема

  • 18 июня: 16:00;
  • 19 июня: 16:00;
  • 20 июня: 16:00;
  • 21 июня: 16:00;
  • 22 июня: 16:00.

Казань: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в двух кинотеатрах. Цены на билеты от 180 до 370 рублей.

Синема 5 Парк Хаус

  • 18 июня: 14:50, 18:15, 20:10, 21:40;
  • 19 июня: 14:50, 18:15, 20:10, 21:40;
  • 20 июня: 18:15, 20:00, 21:40;
  • 21 июня: 18:35, 20:40, 21:55;
  • 22 июня: 18:15, 20:00, 21:40.

Синема 5 Республика

  • 18 июня: 12:50, 16:10, 19:30;
  • 19 июня: 12:50, 16:10, 19:30;
  • 20 июня: 13:55, 17:15, 20:35;
  • 21 июня: 13:25, 16:45, 20:05;
  • 22 июня: 13:20, 16:40, 20:00.

Нижний Новгород: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в шести кинотеатрах. Цены на билеты от 190 до 310 рублей.

Империя Грез Небо

  • 18 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05;
  • 19 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05;
  • 20 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05;
  • 21 июня: 12:25, 13:10, 15:10, 15:55, 16:35, 18:45, 19:30, 20:05.

Империя Грез Индиго

  • 18 июня: 14:35, 18:00;
  • 19 июня: 14:35, 18:00;
  • 20 июня: 15:50, 19:15;
  • 21 июня: 15:50, 19:15.

Империя Грез Сормовский

  • 18 июня: 14:40, 18:05;
  • 19 июня: 14:40, 18:05;
  • 20 июня: 14:40, 18:05.

Империя Грез Мир

  • 18 июня: 15:50, 19:15;
  • 19 июня: 15:50, 19:15;
  • 20 июня: 19:05;
  • 21 июня: 19:05.

Империя Грез Электрон

  • 18 июня: 19:00;
  • 19 июня: 19:00;
  • 20 июня: 19:00;
  • 21 июня: 19:00.

Империя Грез Восторг

  • 18 июня: 15:30; 19:00;
  • 19 июня: 15:30; 19:00;
  • 20 июня: 19:15;
  • 21 июня: 19:15.

Самара: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 170 до 330 рублей.

Zoom Cinema

  • 18 июня: 11:20, 13:05, 16:25, 19:45, 20:45;
  • 19 июня: 11:20, 13:05, 16:25, 19:45, 20:45;
  • 20 июня: 16:30, 19:50, 21:00;
  • 21 июня: 16:30, 19:50, 21:00;
  • 22 июня: 14:25, 16:30, 17:45, 19:50, 21:05.

Ростов-на-Дону: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в двух кинотеатрах. Цены на билеты от 170 до 390 рублей.

Большой

  • 18 июня: 11:55, 15:10, 18:30, 21:50;
  • 19 июня: 10:30, 13:45, 20:35, 17:05;
  • 20 июня: 10:25, 13:10, 16:25;
  • 21 июня: 10:25, 13:10, 16:25;
  • 22 июня: 13:10, 16:25.

Иллюзион (Батайск)

  • 18 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
  • 19 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
  • 20 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
  • 21 июня: 15:10, 18:20, 21:30;
  • 22 июня: 15:10, 18:20, 21:30.

Warner Bros.

Уфа: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в четырех кинотеатрах. Цены на билеты от 160 до 340 рублей.

Глобал Синема

  • 18 июня: 15:10, 18:35, 22:00;
  • 19 июня: 15:00, 18:20, 21:45;
  • 20 июня: 15:20, 18:40, 22:00;
  • 21 июня: 15:20, 18:40, 22:00;
  • 22 июня: 15:20, 18:40, 22:00.

Синема 5 «Акварин»

  • 18 июня: 15:20, 18:40, 22:00;
  • 19 июня: 14:20, 17:40, 21:00;
  • 20 июня: 13:45, 17:05, 20:25;
  • 21 июня: 13:45, 17:05, 20:25;
  • 22 июня: 13:45, 17:05, 20:25.

Ultra Cinema Мир

  • 18 июня: 15:20, 21:00;
  • 19 июня: 15:20, 21:00.

Ultra Cinema

  • 18 июня: 15:10, 16:00, 18:00, 19:00, 21:20;
  • 19 июня: 15:10, 16:00, 18:00, 19:00, 21:20.

Красноярск: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 220 до 350 рублей.

Эпицентр

  • 18 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 19 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 20 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 21 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20;
  • 22 июня: 12:20, 15:40, 19:00, 22:20.

Пермь: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 180 до 340 рублей.

Синема 5 iMall «Эспланада»

  • 18 июня: 16:50, 22:10;
  • 19 июня: 16:50, 22:10;
  • 20 июня: 16:25, 21:55;
  • 21 июня: 19:20, 22:20;
  • 22 июня: 16:15, 22:05.

Волгоград: сеансы «Бэтмена» в кинотеатрах

Фильм покажут в одном кинотеатре. Цены на билеты от 150 до 350 рублей.

Синема 5 Парк Хаус

  • 18 июня: 12:20, 16:20, 18:10, 19:45;
  • 19 июня: 12:20, 16:20, 18:10, 19:45;
  • 20 июня: 12:30, 15:55, 17:25, 19:20, 20:50;
  • 21 июня: 12:30, 15:55, 17:25, 19:20, 20:50;
  • 22 июня: 12:30, 15:55, 17:25, 19:20, 20:50.
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