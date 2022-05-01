Как делался грим Джокера для Хита Леджера: силикон, руки в краске и особый эффект, что он три недели не мылся
Джокер Хита Леджера в фильме «Темный рыцарь» – культовая роль, вокруг которой много восхищений, эссе и мнений, что это – лучший Джокер всех времен.
Леджер сильно срастался с персонажем: писал дневник от имени Джокера, взял привычку облизывать губы и даже хотел сделать грим сам – потому что в реальности Джокер бы сделал все не так аккуратно, как профессионал.
Режиссер «Темного рыцаря» Кристофер Нолан вспоминал довод Леджера: «Джокер в реальной жизни сам бы наложил себе грим – и выглядел бы так, будто это я сейчас себе раскрашу лицо». Полностью Леджер не отказался от гримеров, но иногда делал их работу и поэтому несколько раз появлялся в кадре с макияжем под ногтями.
Нолану запомнился тот опыт работы с Леджером неповторимостью – после грима они пробовали, как это смотрится в кадре. Сначала Леджер просто ходил вокруг камер, потом добавлялся костюм, реквизиты и наконец – Леджер стал играть в самодельном гриме, размахивая настоящими ножами.
Гример «Темного рыцаря» Джон Кальоне рассказывает, что его задачей было сделать такой грим, будто Джокер уже три недели спит с макияжем. Каллоне для этого специально сморщил лицо Леджера – так он казался старее и более уставшим. Это прием гримеров кино 1920-х годов – тогда актеры с белой краской на лице сильно морщились, чтобы появились заметные складки.
Грим Хита Леджера не был тяжелым и утомительным. Те самые шрамы делались силиконом – технология, которая нравилась Леджеру – грим не ощущался. Он делался за пару часов, и Леджер ходил с ним весь день после съемок: катался на скейте, общался с друзьями.
Особенность грима Джокера – размытость и асимметрия макияжа. Каллоне вдохновлялся картинами Фрэнсиса Бэкона – его люди имеют нечеткую форму лица, что добавляет им безумия, а зрителям – тревоги. Тот же прием проделан и с Джокером, который внешним видом показывает свою личность – неопределенную и безумную. До этого Джокер в кино творил зло с идеальным клоунским гримом (например, Джек Николсон) – Каллоне и Леджер придумали новые правила.
Чтобы макияж не смотрелся идеальным, Леджер кривлялся при нанесении грима, болтал с другими актерами. Это привело к нужному эффекту – макияж осел в морщинах, и казалось, что Джокер очень давно не умывался.
Калионе вспоминал противоречивое чувство, когда макияж был настолько ужасен, что возникало ощущение – да, это то, что нужно:
«Первые несколько дней на съемочной площадке я смотрел на макияж. И вы смотрите на это глазами визажиста: «Это худший макияж в мире, который я видел». Это было похоже на «Надеюсь, я все делаю правильно».