Как делался грим Джокера для Хита Леджера: силикон, руки в краске и особый эффект, что он три недели не мылся

Леджер сильно срастался с персонажем: писал дневник от имени Джокера, взял привычку облизывать губы и даже хотел сделать грим сам – потому что в реальности Джокер бы сделал все не так аккуратно, как профессионал.

Режиссер «Темного рыцаря» Кристофер Нолан вспоминал довод Леджера: «Джокер в реальной жизни сам бы наложил себе грим – и выглядел бы так, будто это я сейчас себе раскрашу лицо». Полностью Леджер не отказался от гримеров, но иногда делал их работу и поэтому несколько раз появлялся в кадре с макияжем под ногтями.

Нолану запомнился тот опыт работы с Леджером неповторимостью – после грима они пробовали, как это смотрится в кадре. Сначала Леджер просто ходил вокруг камер, потом добавлялся костюм, реквизиты и наконец – Леджер стал играть в самодельном гриме, размахивая настоящими ножами.