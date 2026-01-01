Хит Леджер

Дата рождения
4 апреля 1979 г.
Инфо
Австралийский актер и клипмейкер
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Материалы
Как делался грим Джокера для Хита Леджера: силикон, руки в краске и особый эффект, что он три недели не мылся
#Хит Леджер
Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана
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#Бэтмен
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