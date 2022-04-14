Где смотреть нового «Бэтмена» онлайн
Премьера новой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном состоялась 2 марта, но зрители в России фильм не увидели. Компания Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» на территории РФ, а позже совсем ушла из страны.
За полтора месяца мировые сборы фильма составили более 700 млн долларов. С 18 апреля Warner Bros. запускает фильм в онлайн прокат.
Что известно об онлайн-прокате «Бэтмена»
Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max 18 апреля. На кабельном канале HBO – 23 апреля.
В России прямая подписка на сервис недоступна. При переходе на официальный сайт HBO Max выплывает такая страница:
Что касается остальных стран, то тут стоимость подписки такая:
- В месяц с рекламой – 9,99 доллара;
- В месяц без рекламы – 14,99 доллара;
- В год с рекламой – 99,99 доллара;
- В год без рекламы – 149,99 доллара.
При покупки подписки на год сервис фиксирует экономию в 16%.
Как смотреть HBO Max в России
Из предыдущего пункта понятно, что легально посмотреть никак не получится. Только с помощью впн. Для этого достаточно выбрать либо американский сервер, либо сервер страны, в которой HBO Max доступен.
Полный перечень стран, в котором есть сервис, вы можете посмотреть на официальном сайте. В Европе HBO Max доступен в следующих странах:
- Аландские острова;
- Андорра;
- Босния;
- Болгария;
- Хорватия;
- Чехия;
- Дания;
- Финляндия;
- Фарерские острова;
- Венгрия;
- Косово;
- Мадейра;
- Молдова;
- Черногория;
- Голландия;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Сербия;
- Словакия;
- Словения;
- Испания;
- Швеция.
Допустим, Warner Bros. вернется в Россию и, возможно, покажет «Бэтмена». Где смотреть
Самый главный вариант – «Амедиатека». Сервис раньше уже транслировал фильмы и сериалы с HBO Max. Например, в декабре онлайн-кинотеатр показал спецэпизод «Гарри Поттера» в один день с HBO. Еще один пример – «Амедиатека» показала сериал «Миротворец».
И это не единичный случаи, когда сериалы HBO транслировались в российских онлайн-кинотеатрах. More.tv. показывал сериал «Станция Одиннадцать» в России. Okko и ivi – «Анатомия страсти».
Купить подписку на iVi. 30 дней бесплатно и месяц за 399 рублей
Вывод из этого пункта такой: нельзя точно предсказать возвращение Warner Bros. в Россию. Также нельзя точно предсказать сервис, в котором появится «Бэтмен», если компания все же вернется в страну. Возможно, фильм покажет один из официальных онлайн-кинотеатров, который раньше сотрудничал с HBO.