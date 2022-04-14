Где смотреть нового «Бэтмена» онлайн

Премьера новой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном состоялась 2 марта, но зрители в России фильм не увидели. Компания Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» на территории РФ, а позже совсем ушла из страны.

За полтора месяца мировые сборы фильма составили более 700 млн долларов. С 18 апреля Warner Bros. запускает фильм в онлайн прокат.