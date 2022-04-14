Бэтмен
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#Бэтмен

Где смотреть нового «Бэтмена» онлайн

Премьера новой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном состоялась 2 марта, но зрители в России фильм не увидели. Компания Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» на территории РФ, а позже совсем ушла из страны.

За полтора месяца мировые сборы фильма составили более 700 млн долларов. С 18 апреля Warner Bros. запускает фильм в онлайн прокат.

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Что известно об онлайн-прокате «Бэтмена»

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max 18 апреля. На кабельном канале HBO – 23 апреля.

В России прямая подписка на сервис недоступна. При переходе на официальный сайт HBO Max выплывает такая страница:

Что касается остальных стран, то тут стоимость подписки такая:

  • В месяц с рекламой – 9,99 доллара;
  • В месяц без рекламы – 14,99 доллара;
  • В год с рекламой – 99,99 доллара;
  • В год без рекламы – 149,99 доллара.

При покупки подписки на год сервис фиксирует экономию в 16%.

Как смотреть HBO Max в России

Из предыдущего пункта понятно, что легально посмотреть никак не получится. Только с помощью впн. Для этого достаточно выбрать либо американский сервер, либо сервер страны, в которой HBO Max доступен.

Полный перечень стран, в котором есть сервис, вы можете посмотреть на официальном сайте. В Европе HBO Max доступен в следующих странах:

  • Аландские острова;
  • Андорра;
  • Босния;
  • Болгария;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Финляндия;
  • Фарерские острова;
  • Венгрия;
  • Косово;
  • Мадейра;
  • Молдова;
  • Черногория;
  • Голландия;
  • Северная Македония;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Испания;
  • Швеция.

Допустим, Warner Bros. вернется в Россию и, возможно, покажет «Бэтмена». Где смотреть

Самый главный вариант – «Амедиатека». Сервис раньше уже транслировал фильмы и сериалы с HBO Max. Например, в декабре онлайн-кинотеатр показал спецэпизод «Гарри Поттера» в один день с HBO. Еще один пример – «Амедиатека» показала сериал «Миротворец».

И это не единичный случаи, когда сериалы HBO транслировались в российских онлайн-кинотеатрах. More.tv. показывал сериал «Станция Одиннадцать» в России. Okko и ivi – «Анатомия страсти».

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Вывод из этого пункта такой: нельзя точно предсказать возвращение Warner Bros. в Россию. Также нельзя точно предсказать сервис, в котором появится «Бэтмен», если компания все же вернется в страну. Возможно, фильм покажет один из официальных онлайн-кинотеатров, который раньше сотрудничал с HBO.

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Все фото: «Кинопоиск»
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