«Ошеломляет переход от смерти к идиотизму». Как критики оценивают фильм «Тор 4: Любовь и гром»
6 июля начинаются мировые показы фильма «Тор 4: Любовь и гром». Премьера состоялась в Лондоне еще 23 июня. Теперь же новый «Тор» появляется в Германии, Италии, Нидерландах и других странах. С 8 июля «Тор 4: Любовь и гром» доступен в кинотеатрах США. Перед мировыми показами вышли массовые отзывы критиков – многие из них уже видели фильм заранее.
Параллельно слиты детали сюжетной линии фильма «Тор 4: Любовь и гром»:
Впечатления критиков по фильму «Тор 4: Любовь и гром»: все построено на шутках и игре страшного злодея
Rotten Tomatoes дает «Тору» 71% в рейтинге томатометра по сумме 144 отзывов критиков. Там же есть общий вывод от критиков: «В некотором смысле «Тор: Любовь и гром» похож на «Рагнарек». Но в целом он предлагает достаточно моментов динамичного веселья, чтобы сделать его достойным дополнением к MCU». Веселье – единственный общий момент во всех отзывах.
Акцент на шутках есть и в отрицательных отзывах. Пример: «Попытки развлечься почти доходят до отчаяния. Драки, спецэффекты и бесконечные шутки. Но если все это сплошная шутка, то важно ли какое-то значение?» Там же утверждается, что шутки мешают выстраиванию эмоциональных связей. Зато признание за актерскую игру получили Натали Портман и Кристиан Бэйл.
Screen Rant напоминает: сотни отзывов еще ждут публикации. Пока же «Тор 4: Любовь и гром» идет на третье место из четырех в рейтингах Rotten Tomatoes. «Тор» (77%) и «Тор: Рагнарек» зашли критикам лучше. Новый «Тор» стремится к балансу во всем, но вот вывод Марка Кеннеди из The Associated Press: «Переход от смерти и страданий к идиотизму просто ошеломляет».
Режиссер Тайка Вайтити действительно строит повествование на шутках. Он много раз признавался, что любит троллить фанатов серии. Так было еще на съемках фильма «Рагнарек». Polygon считает так: «Тор: Любовь и гром» создан прежде всего в качестве системы доставки шуток». Это сказывается на противоречивом впечатлении от образов главных героев.
Variety делает акцент именно на игре Портман. Она исполняет роль Джейн Фостер – это бывшая возлюбленная Тора. Так автор Оуэн Глейберман описывает персонажа Портман: «Возможно, Джейн хочет вернуть Тора, но она в ярости от того, что он обращал внимание не только на нее. Еще она наслаждается силой. Даже в битве со скрытой болезнью, от которой не спастись».
ComicBook собрал обзорный материал с отзывами авторов из различных СМИ. Ричард Небенс из The Direct так выделяет злодея Горра в исполнении Бэйла: «Он создает сдержанного, но по-настоящему страшного персонажа, который угрожает всему на своем пути на протяжении всей истории». Небенс пишет, что Бэйлу удалось передать глубинный смысл образа злодея.
Автор Collider Тереза Лаксон выделила и Криса Хемсворта: «У него фантастическое комедийное время, но еще он получил больше работы. Когда Хемсворт берется за очередной проект, он доказывает, что у него гораздо больше способностей, чем многие изначально предполагали». Там же Лаксон утверждает, что в этом фильме Хемсворт находится на пике актерской формы.
Еще за год до выхода «Тора 4» так о нем высказывался сам Тайка Вайтити: «Это самый безумный фильм, который я снимал. После этого фильма вы больше не будете работать. Возможно, и я не буду». Screen Rant утверждает, что Вайтити сделал эмоциональную и захватывающую историю. В материале опровергаются негативные отзывы – этот «Тор» назван лучшим из всех четырех.
Game Rant рассказывает: Вайтити постоянно заигрывает с мифологией. Это достигается в том числе и через второстепенных персонажей. Через отношения Тора с другими героями показывается его эмоциональное ядро. Такого акцента на другой стороне внутренних мыслей Тора ранее в фильмах не было. Здесь Тор – это не просто герой в образе крутого парня.
Что еще надо знать о фильме «Тор 4: Любовь и гром»
«Тор 4: Любовь и гром» сочетает в себе элементы комедии и трагедии. Это анализировал в своем материале Rolling Stone. Вывод из материала: там пересекаются различные вещи, которые не работают в гармонии. Иногда все это похоже на ситком Marvel, в других моментах – на обычную любовную историю. Там же – идеи детских прав и специальное подчеркивание роли злодея.
The Hollywood Reporter дополняет такую мысль: в фильме «Тор 4: Любовь и гром» все постоянно меняется. Компьютерная графика выглядит такой красочной, что похожа на анимацию. При смене локации возникает ощущение, что зритель переносится в другой фильм. Так происходит и с героями. Портман и Бэйл затмевают Хеймсворта, хотя именно он играет основного персонажа.
IMDb пока ставит новому «Тору» оценку 7,4 по шкале в 10 баллов. Там есть отзыв от одного из пользователей, который датирован 6 июля. Вот выдержка: «Этот фильм был полон хороших действий, забавных шуток, замечательных моментов с участием персонажей». Общий посыл – режиссер сделал фильм живым и веселым. Поэтому Хемсворт и согласился снова сыграть Тора.
На сайте CinemaScore еще нет оценок и впечатлений по новому «Тору», но можно отследить примерное качество фильма по предыдущим частям. Фильм «Тор: Рагнарек» (2017) получил там высочайший балл А+. Оценки «Тора» на CinemaScore росли от первого фильма – у него было только B+. У второй части «Тора», которая вышла в 2013 году, получилась оценка А-.
Оценки нового «Тора» будут примерно в этом диапазоне.