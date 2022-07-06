«Ошеломляет переход от смерти к идиотизму». Как критики оценивают фильм «Тор 4: Любовь и гром»

Впечатления критиков по фильму «Тор 4: Любовь и гром»: все построено на шутках и игре страшного злодея

Rotten Tomatoes дает «Тору» 71% в рейтинге томатометра по сумме 144 отзывов критиков. Там же есть общий вывод от критиков: «В некотором смысле «Тор: Любовь и гром» похож на «Рагнарек». Но в целом он предлагает достаточно моментов динамичного веселья, чтобы сделать его достойным дополнением к MCU». Веселье – единственный общий момент во всех отзывах.

Акцент на шутках есть и в отрицательных отзывах. Пример: «Попытки развлечься почти доходят до отчаяния. Драки, спецэффекты и бесконечные шутки. Но если все это сплошная шутка, то важно ли какое-то значение?» Там же утверждается, что шутки мешают выстраиванию эмоциональных связей. Зато признание за актерскую игру получили Натали Портман и Кристиан Бэйл.

Screen Rant напоминает: сотни отзывов еще ждут публикации. Пока же «Тор 4: Любовь и гром» идет на третье место из четырех в рейтингах Rotten Tomatoes. «Тор» (77%) и «Тор: Рагнарек» зашли критикам лучше. Новый «Тор» стремится к балансу во всем, но вот вывод Марка Кеннеди из The Associated Press: «Переход от смерти и страданий к идиотизму просто ошеломляет».