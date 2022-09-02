Лучший фильм Тарантино – какой
Квентин Тарантино – один из тех режиссеров, у которых любят все фильмы сразу. Зрители ценят его за общий стиль, а не за отдельные проекты. Можно ли как-то определить лучший и самый успешный фильм в карьере Тарантино? Мы изучили вопрос с трех точек зрения: рейтинги зрителей, мнение самого Тарантино и вкусы нашей редакции.
Лучший фильм Квентина Тарантино: версия по рейтингам и наградам
Мы учитываем полнометражные фильмы, где Квентин Тарантино сольно выступил режиссером. Например, поэтому здесь нет фильма «Четыре комнаты». Его снимали четыре разных режиссера: Тарантино делал эпизод «Пентхаус – Человек из Голливуда». Поэтому в нашу подборку по Квентину Тарантино вошли только девять фильмов. Полный список включает в себя больше.
Есть популярный запрос: сколько фильмов снял Квентин Тарантино. Почему мы учитываем девять фильмов, а не десять. «Убить Билла» – дилогия Тарантино. Фильм выходил в кинотеатрах в двух томах (или частях), которые попали туда в разные годы. Мы берем дилогию Тарантино одним фильмом, но в некоторых рейтингах они оцениваются по-разному (тогда мы даем две цифры).
Почему правильно считать «Убить Билла» одним фильмом. Это объяснял сам Квентин Тарантино: «Мы выпустили его как два фильма. Есть титры. Но я сделал это как один фильм и написал его как один фильм. Получилась просто какая-то обычная уловка, которую я проделал при монтаже. Правда в том, что я не думаю, что это было бы популярно как четырехчасовой фильм».
Вот фильмография Квентина Тарантино с учетом этого факта:
- «Бешеные псы» – 1992;
- «Криминальное чтиво» – 1994;
- «Джеки Браун» – 1997;
- «Убить Билла» – 2003-2004;
- «Доказательство смерти» – 2007;
- «Бесславные ублюдки» – 2009;
- «Джанго освобожденный» – 2012;
- «Омерзительная восьмерка» – 2015;
- «Однажды в Голливуде» – 2019.
Фильм «Криминальное чтиво» принес Тарантино «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Еще Тарантино получал за него «Оскар» – был награжден за лучший сценарий. Позже такую же награду за сценарий Тарантино брал за фильмы «Однажды в Голливуде» и «Джанго освобожденный». За свои фильмы Тарантино брал премии BAFTA и «Золотой глобус».
«Криминальное чтиво» не выиграло «Оскар» за лучший фильм, хотя по раскладам были хорошие шансы. Сам Квентин Тарантино неожиданно объяснял, что дело в «Золотом глобусе». На этой премии «Криминальное чтиво» попало в драматическую категорию, хотя Тарантино относил его к комедиям. Это якобы смазало впечатление от фильма во время всего сезона наград.
Тарантино объяснял еще одну грань: в современных реалиях приз за лучшую режиссуру на «Оскаре» можно получить только за тот фильм, который пачками собирает другие награды. О себе он говорил: «Не знаю, получу ли я когда-нибудь награду за лучшую режиссуру. Думаю, что ближе всего я был к фильму, который имел бы успех в этой номинации, когда сделал «Криминальное чтиво».
«Кинопоиск» расставляет фильмы Тарантино по рейтингу – от худшего к лучшему:
- «Доказательство смерти» – 7,1;
- «Джеки Браун» – 7,1;
- «Однажды в Голливуде» – 7,6;
- «Убить Билла» – 7,7 и 7,6;
- «Омерзительная восьмерка» – 8,0;
- «Бесславные ублюдки» – 8,0;
- «Бешеные псы» – 8,1
- «Джанго освобожденный» – 8,2;
- «Криминальное чтиво» – 8,6.
Rotten Tomatoes согласен с этим рейтингом – там «Криминальное чтиво» стоит на первом месте. Сумма из 250 тысяч зрительских оценок дает фильму «Криминальное чтиво» 96% в томатометре. Критики ставят ему 92%. Проценты в данном случае – это доля положительных отзывов о фильме. Подобных цифр больше нет ни у одного фильма Тарантино. Ближайший – «Бешеные псы» (90%).
Variety таким же образом ставит «Криминальное чтиво» выше других фильмов Тарантино. Питер Дебрюге и Оуэн Глейберман проанализировали все его работы для Variety. Почему они выделили именно «Криминальное чтиво». Дебрюге пишет о настроении фильма «Криминальное чтиво»: «Чрезмерно самосознательный. Бесстыдно снисходительный. Бесконечно цитируемый».
Лучшие фильмы Квентина Тарантино выбираются по разным версиям. Раскладку от худшего к лучшему можно сделать и по рейтингу IMDb. Здесь все различия сводятся к месту дилогии «Убить Билла». Там она обгоняет «Омерзительную восьмерку». «Бешеные псы» и «Бесславные ублюдки» имеют одинаковые оценки. Зато «Криминальное чтиво» по-прежнему впереди остальных.
Такие оценки фильмы Тарантино имеют на IMDb. Теперь ставим их от лучшего к худшему:
- «Криминальное чтиво» – 8,9;
- «Джанго освобожденный» – 8,4;
- «Бешеные псы» – 8,3
- «Бесславные ублюдки» – 8,3;
- «Убить Билла» – 8,2 и 8,0;
- «Омерзительная восьмерка» – 7,8;
- «Однажды в Голливуде» – 7,6;
- «Джеки Браун» – 7,5;
- «Доказательство смерти» – 7,0.
Collider делал собственную подборку лучших фильмов Квентина Тарантино. На первом месте неожиданно оказался фильм «Джеки Браун». В нем Тарантино перестраивает собственный стиль. Главная героиня – неудачница, показывающая, что может стать крутой. Фильм рассказывает историю стюардессы, которая занимается контрабандой наличных денег и попадается на этом.
Screen Rant ориентировался на рейтинг оценок от пользователей Letterboxd. При максимальной оценке в 5 баллов фильм «Криминальное чтиво» имеет 4,3. Такой же показатель получил фильм «Бесславные ублюдки». Это лучшие фильмы Квентина Тарантино на Letterboxd – все остальные набрали максимальную оценку 4,1. Во всех отмечаются игра актеров и интересный сценарий.
Почему именно «Криминальное чтиво» считается лучшим фильмом Квентина Тарантино. Looper писал об этом так: «Он был и остается феноменом поп-культуры, влияние которого все еще ощущается спустя два десятилетия после его выпуска». Techradar выделял остроумный и продуманный сюжет фильма «Криминальное чтиво», где есть культовые остроты и экшн-сцены.
Screen Rant разбирался в смысле и значении фильма «Криминальное чтиво». Идея в том, что остальные фильмы Тарантино повторяют приемы и внутренние достижения, которые там использованы. И делают это по отдельности. «Криминальное чтиво» – глобальный проект. По нему можно оценивать вообще всю карьеру Тарантино (особенно на раннем этапе).
Во всех подобных разборах и рейтингах худшим фильмом Квентина Тарантино чаще всего остается «Доказательство смерти». Что в нем плохого: динамичность и неуклюжая структура. По этой теме даже запускалось отдельное обсуждение на реддите. Больше всех плюсов получил такой комментарий о фильме «Дорожная карта»: «Потому что он менее хорош, чем другие».
Лучший фильм Квентина Тарантино – что об этом думает он сам
Квентин Тарантино ранее высказывался о лучшем фильме, который он сделал за карьеру. Это произошло в августе 2022 года. Тогда Тарантино выбрал фильм «Однажды в Голливуде» своим лучшим. Хотя из вообще всех фильмов в истории Тарантино видит лучшим «Челюсти» Стивена Спилберга. Он рассказал об этом во время разговора о фильмах в подкасте ReelBlend.
Beverly Cinema общался с Тарантино о фильме «Однажды в Голливуде». Автор Ким Морган назвал эту работу фильмом, о котором невозможно перестать думать. Сам Тарантино отдельно отмечал музыку в этом фильме. Он гордится сценой, когда банда Дулин-Далтон впервые входит в город. Тарантино вдохновился другим фильмом, где эта музыка использовалась в одной сцене.
За что фильм «Однажды в Голливуде» так любят зрители и сам Тарантино. Все понятно по общему отзыву критиков на Rotten Tomatoes: «Захватывающе необузданный, но тщательно продуманный фильм «Однажды в Голливуде» сочетает в себе провокационные порывы Тарантино с ясностью видения зрелого режиссера». Хотя аудитория оставила там только 70% положительных отзывов.
Интересно, что любимая сцена Тарантино из фильма «Однажды в Голливуде» не вошла в окончательную версию. Он специально отснял телефонный разговор между Риком Далтоном и Труди Фрейзер. И рассказывал о гордости за эти съемки: «Мы плакали. Расклад, что этого не будет в фильме, был непостижимым. Это была моя любимая сцена в сценарии».
Тарантино рассказывал о моменте, когда понимает, что в фильм обязательно нужно вкладывать все силы. Он видит потенциальный хит еще на стадии проработки будущего сценария. А потом наступают съемки: «Я знаю с первых же сцен: я закончу это. Это оно. Это следующее, что я делаю. Я начал это делать, и я был прав». Так происходило со всеми хитовыми работами Тарантино.
Квентин Тарантино давал советы режиссерам и выделял эффект «Омерзительной восьмерки. Он отмечал, что не все сценарии требуют глобального фильма: «Это «нахождение» в процессе создания. С «Омерзительной восьмеркой» все было именно так. Если бы у меня были эти актеры и мы сделали бы это в театре на бульваре Санта-Моника, получилось бы потрясающе».
«Однажды в Голливуде» остается последней работой Квентина Тарантино. Следующий фильм будет еще важнее: Тарантино обещает уйти из кино после его выхода. Он займется написанием книг о кинопроизводстве и театре. Сайт IndieWire собрал сразу 18 идей, которые Тарантино проговаривал, но не реализовал. Его заключительным проектом может стать фильм ужасов.
Лучший фильм Квентина Тарантино – выбор авторов «Гола»
Дмитрий Проскурин – «Убить Билла»
После «Криминального чтива» Тарантино сделал существенный перерыв: снял малозаметный и наименее тарантиновский «Джеки Браун», но вернулся, чтобы выкрутить свой стиль на максимум.
«Убить Билла» – это солянка из оммажей на старые боевики, море крови, игры с монтажом и великая Ума Турман, которая крошит врагов. Фильм иногда напоминает компьютерный шутер и вообще не отпускает – ноль лишних деталей и сбивок.
Да, в «Убить Билла» мало запоминающихся диалогов, но так Тарантино напомнил: кино – это картинка, и с ней можно так отработать, что можно спокойно показать десять минут драки на мечах без слов.
Валера Полевиков – «Однажды в Голливуде»
Мне кажется, в первую очередь мы любим Тарантино за то, что его фильмы быстро и сильно погружают. И в них прекрасно жить – смешно и интересно. Потому что у Тарантино в большинстве фильмов – каждая сцена (или даже кадр) – это комичная зарисовка. Как будто Тарантино передает свое чувство юмора в руки операторов, в выражения лиц, жестикуляцию и походку актеров. И при этом тебе всегда интересно, потому что в каждой сцене есть нерв.
И в «Однажды в «Голливуде» очень приятно жить. К смешному и интересному добавляется уютный и кайфовый вайб. Конец 60-х, Голливуд, лето. Свобода и солнце, стиль и звезды. И дружба главных героев, таких разных, которых сыграли Ди Каприо и Брэд Питт.
Илья Егоров – «Омерзительная восьмерка»
Видел много фильмов Квентина Таррантино, и все они восхитили меня одинаково. Но прям в душу запала именно «Омерзительная восьмерка». Для меня это коктейль из интересного сюжета, интриги (все, как я люблю) и мяса (все, как любит Таррантино). Отдельное удовольствие – официальный перевод некоторых фраз и песня под гитару Дейзи Домерг.
Как-то поймал себя на мысли, что в новогодние праздники пересматривал «Восьмерку» два дня подряд. Для меня это чистый кайф – и хорошо, что фильм еще не приелся: надо пересмотреть еще раз.
Алексей Боржонов – «Криминальное чтиво»
«Криминальное чтиво» – наверное, «самый тарантиновский» фильм. Да, яркие диалоги, изворотливая драматургия и абсурдность действия отличают все его фильмы, но в «Криминальном чтиве» они как будто ярче, чем в других картинах. Возможно, потому что это самый рисковый его фильм – именно успех тональности «Криминального чтива» превратил тогда еще молодого Тарантино в мирового режиссера, от которого теперь мы ждем перекраивания истории, шуточной резни и культовых персонажей.