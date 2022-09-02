Лучший фильм Тарантино – какой

Лучший фильм Квентина Тарантино: версия по рейтингам и наградам

Мы учитываем полнометражные фильмы, где Квентин Тарантино сольно выступил режиссером. Например, поэтому здесь нет фильма «Четыре комнаты». Его снимали четыре разных режиссера: Тарантино делал эпизод «Пентхаус – Человек из Голливуда». Поэтому в нашу подборку по Квентину Тарантино вошли только девять фильмов. Полный список включает в себя больше.

Есть популярный запрос: сколько фильмов снял Квентин Тарантино. Почему мы учитываем девять фильмов, а не десять. «Убить Билла» – дилогия Тарантино. Фильм выходил в кинотеатрах в двух томах (или частях), которые попали туда в разные годы. Мы берем дилогию Тарантино одним фильмом, но в некоторых рейтингах они оцениваются по-разному (тогда мы даем две цифры).

Почему правильно считать «Убить Билла» одним фильмом. Это объяснял сам Квентин Тарантино: «Мы выпустили его как два фильма. Есть титры. Но я сделал это как один фильм и написал его как один фильм. Получилась просто какая-то обычная уловка, которую я проделал при монтаже. Правда в том, что я не думаю, что это было бы популярно как четырехчасовой фильм».

Вот фильмография Квентина Тарантино с учетом этого факта: