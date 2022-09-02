Как понять «Рика и Морти», не смотря его: о чем сериал, почему его все обожают и что за огурец
«Рик и Морти» начинался в 2013 году как нишевый анимационный сериал. Телеканалы сомнительно относились к научно-фантастической концепции и не были уверены в ее перспективности, но когда сериал все-таки запустили, он быстро превратился в одно из главных шоу десятилетия.
О его успехе говорят не только высокие рейтинги на IMDb и Rotten Tomatoes, но также сравнения с культовыми «Футурамой» и «Южным парком», шесть созданных сезонов и даже влияние на офлайновый мир (одна из серий привела к беспорядкам в ресторанах McDonald’s).
О чем «Рик и Морти»?
Если коротко, то о гениальном ученом-алкоголике Рике, создавшем портал между вселенными, и его неуверенном 14-летнем внуке Морти. Эпизоды обычно начинаются с какой-нибудь незначительной проблемы, которая запускает череду абсурдных событий и в итоге приводит к катастрофам вселенского масштаба. Герои разрушают вселенные, захватывают цивилизации, превращают людей в мутантов, чтобы избежать семейной терапии, исправить оценки в школьном дневнике или найти любимый соус Рика.
Сериал преимущественно использует вертикальный сторителлинг – каждая новая серия рассказывает новую историю. Только к концу сезона эпизоды могут выстроиться в единую картину и повлиять на события предстоящего сезона.
Абсурдность действия и вертикальный сторителлинг сближают «Рика и Морти» с «Симпсонами», «Футурамой» и «Гриффинами», но между ними есть важные различия. Классические анимационные проекты обычно утверждают «правильные ценности», предлагают компромиссный выход из сложной ситуации и счастливый конец. «Рик и Морти» не такой.
Герои не сядут в конце серии и не расскажут зрителям, как надо ценить семью/друзей/жизнь. Скорее наоборот – своими поступками они будут методично доказывать, что в жизни нет никакого смысла.
Сложно представить, чтобы Питер Гриффин или Гомер Симпсон случайно превратили весь мир в мутантов, а потом просто сбежали в параллельную вселенную, как это делают Рик и Морти. Раскаяние? Хэппи-энд? Ничего подобного.
За что любят «Рика и Морти»: безумие, научность и экзистенциализм
Безумный темп
Одно из самых часто встречающихся определений шоу – это «безумие» или «сумасшествие». Действительно: серия «Рика и Морти» длится около 22 минут, вмещает две или даже три сюжетные линии и крайне объемна по числу событий – уместить это в короткий хронометраж можно только при безумном, даже клиповом темпе повествования.
«Рик и Морти» меньше похож на романы или сериалы и больше напоминает мемы или ролики в соцсетях. В медиа его иногда описывают как любимый сериал миллениалов – во многом из-за безумного темпа. Быстро сменяющиеся сцены и хаотичный сюжет порой напоминают ленту соцсетей, где алгоритм каждые несколько секунд выдает пользователю что-то новое и неожиданное.
Научная обоснованность
Это далеко не главная особенность сериала, но все же важная его черта. В основе сериала лежит реальная идея мультивселенных – гипотетического наличия параллельных миров.
Рик использует технологию, позволяющую открывать порталы между этими мирами и передвигаться по ним. Именно поэтому в сериале возможны встречи с инопланетянами, исследование других версий вселенных, смерти и воскрешения героев, а также совершенная непредсказуемость сюжета.
Философия
Несмотря на внешнюю простоту и наличие туалетного юмора, «Рик и Морти» концептуально сложное шоу. Жанровые элементы и сюжетные аттракционы в нем вторичны, а в центре шоу – глубочайший внутренний кризис героев.
Один из самых показательных моментов произошел в первом сезоне, когда Рик и Морти похоронили свои версии из другого измерения. Вид собственного мертвого тела приводит Морти к осознанию собственной смертности, смертности всех вокруг и в конечном счете обреченности и бессмысленности жизни.
«Никто не существует специально, никто никому не принадлежит, все умрут. Иди и смотри телевизор», – скажет он позже.
Шоу хоть и транслирует отчужденное, скептичное и даже безразличное отношение к жизни, но все же вызывает эмпатию. Главным образом потому, что герои не могут искоренить в себе человеческое. Как бы они ни старались отказаться от эмоций, они продолжают любить, страдать, радоваться и плакать – даже если не видят в этом никакого смысла.
«Рик и Морти» не объясняет, ради чего стоит жить, не предлагает решений и не обещает хэппи-эндов. Герои просто принимают абсурдность окружающего мира и его изменчивость – и стараются жить с этим.
Деконструкт поп-культуры
Это одна из определяющих черт шоу. Иногда целые эпизоды посвящены высмеиванию важнейших культурных явлений – от RPG-игр до фильмов Netflix. Но создатели сериала не просто иронизируют над клише, а доводят их до абсурда.
Один из ярчайших примеров – третий эпизод четвертого сезона, высмеивающий фильмы про ограбления в духе «Одиннадцати друзей Оушена». По сюжету желание Рика обойти знаменитого вора приводит к созданию искусственного интеллекта, вербующего всю Землю в команду для проворачивая афер.
Фразы и мемы из «Рика и Морти»: огурец, сквонч и мисиксы
Авторы «Рика и Морти» выпустили уже больше полусотни эпизодов, поэтому уместить все мемы вряд ли получится. Ограничимся только самыми главными фразами, героями и событиями.
Сквонч. Фразу постоянно произносит один из друзей Рика по имени Сквончи, появляющийся время от времени в сериале. У слова нет определенного значения и части речи – в зависимости от контекста и интонации оно может принимать разные значения.
– Эй, Рик, сквончовая туса. Где тут можно посквончить?
– Мужик, сковнчи где хочешь. Чувствуй себя как дома.
– Такой сквонч мне по душе.
Ваба Лаба Даб Даб. Одна из фраз Рика, которую он произносит на протяжении шоу. Обычно она следует за нелепой шуткой и подчеркивает ее глупость. Но в конце первого сезона один из второстепенных персонажей раскрывает, что на языке его народа фраза означает «Мне очень больно. Пожалуйста, помогите мне».
После этого все нелепые шутки Рика обрели дополнительное значение – он вынужденно смеется над ними и просит о помощи. Почему ему приходится смеяться – открытый вопрос. Возможно, его заставляют создатели шоу, возможно, дело во внутреннем кризисе Рика, пытающемся смеяться над жизнью, хотя ему совсем не смешно.
Мисиксы. Инопланетные существа, цель которых быстро и успешно выполнить любое поручение человека. Обычно их используют для решения простых бытовых вопросов, но герои сериала случайно «ломают» их, когда дают сложные задачи в духе «сделать их успешнее» или «пройти две лунки в гольфе». Тогда Миссиксы, не способные решить задачу, впадают в депрессию и устраивают революцию.
Межвселенский кабель. Устройство, транслирующее все каналы Вселенной – другими словами, это бесконечное телевидение, показывающее новости/сериалы/фильмы из всех возможных версий мира. В одной из них герой может увидеть новости о себе.
Швифтить. Глагол происходит из песни Рика, звучавшей в пятой серии второго сезона. Можно перевести как «развлекаться», «веселиться», «оттягиваться».
Огурчик Рик. В третьей серии третьего сезона Рик превратил себя в огурец, чтобы избежать семейной терапии. Он должен был превратиться обратно в человека, когда семья уйдет на сеанс, но все пошло не по плану – в итоге безобидное превращение в обычный огурец привело к противостоянию Рика-огурца с русской мафией.
Кроненбергизация. В шестой серии первого сезона Рик и Морти случайно превращают население Земли в мутантов. «Я кроненбергнул мир, не так ли?» – говорит Рик в конце эпизода. Термин отсылает к имени режиссера Дэвида Кроненберга, который считается одним из создателей «боди-хоррора» – такие фильмы исследуют страхи людей перед телесной трансформацией и заражением.
Какие эпизоды «Рика и Морти» посмотреть?
Это субъективный список эпизодов, которые можно смотреть в отрыве от общей канвы сериала.
- Сезон 3, эпизод 3. Рик превращает себя в огурец, чтобы не ходить на сеанс семейной терапии. По плану он должен был превратить себя обратно в человека, но по случайности оказывается втянутым в разборки с русской мафией;
- Сезон 1, эпизод 8. Рик подключает межвселенское телевидение и позволяет всей семье смотреть контент из мультивселенной;
- Сезон 4, эпизод 8, Рик создает устройство, позволяющее сохранить жизнь в определенном моменте и потом вернуться в него, чтобы не допустить совершенных ошибок;
- Сезон 1, эпизод 5. Рик дает семье устройство, вызывающее Мисиксов – помощников, решающих вопросы по дому. Все идет не по плану, когда помощникам задают слишком сложные задачи;
- Сезон 2, эпизод 10. Семья Рика и Морти приглашена на свадьбу лучшего друга Рика. Все идет хорошо, пока не выясняется, что жена была не той, за кого себя выдавала.