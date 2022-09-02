Как понять «Рика и Морти», не смотря его: о чем сериал, почему его все обожают и что за огурец

«Рик и Морти» начинался в 2013 году как нишевый анимационный сериал. Телеканалы сомнительно относились к научно-фантастической концепции и не были уверены в ее перспективности, но когда сериал все-таки запустили, он быстро превратился в одно из главных шоу десятилетия.

О его успехе говорят не только высокие рейтинги на IMDb и Rotten Tomatoes, но также сравнения с культовыми «Футурамой» и «Южным парком», шесть созданных сезонов и даже влияние на офлайновый мир (одна из серий привела к беспорядкам в ресторанах McDonald’s).