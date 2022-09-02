Рик и Морти
#Рик и Морти
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Как понять «Рика и Морти», не смотря его: о чем сериал, почему его все обожают и что за огурец

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«Рик и Морти» начинался в 2013 году как нишевый анимационный сериал. Телеканалы сомнительно относились к научно-фантастической концепции и не были уверены в ее перспективности, но когда сериал все-таки запустили, он быстро превратился в одно из главных шоу десятилетия.

О его успехе говорят не только высокие рейтинги на IMDb и Rotten Tomatoes, но также сравнения с культовыми «Футурамой» и «Южным парком», шесть созданных сезонов и даже влияние на офлайновый мир (одна из серий привела к беспорядкам в ресторанах McDonald’s).

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О чем «Рик и Морти»?

Если коротко, то о гениальном ученом-алкоголике Рике, создавшем портал между вселенными, и его неуверенном 14-летнем внуке Морти. Эпизоды обычно начинаются с какой-нибудь незначительной проблемы, которая запускает череду абсурдных событий и в итоге приводит к катастрофам вселенского масштаба. Герои разрушают вселенные, захватывают цивилизации, превращают людей в мутантов, чтобы избежать семейной терапии, исправить оценки в школьном дневнике или найти любимый соус Рика.

Сериал преимущественно использует вертикальный сторителлинг – каждая новая серия рассказывает новую историю. Только к концу сезона эпизоды могут выстроиться в единую картину и повлиять на события предстоящего сезона.

Абсурдность действия и вертикальный сторителлинг сближают «Рика и Морти» с «Симпсонами», «Футурамой» и «Гриффинами», но между ними есть важные различия. Классические анимационные проекты обычно утверждают «правильные ценности», предлагают компромиссный выход из сложной ситуации и счастливый конец. «Рик и Морти» не такой.

Герои не сядут в конце серии и не расскажут зрителям, как надо ценить семью/друзей/жизнь. Скорее наоборот – своими поступками они будут методично доказывать, что в жизни нет никакого смысла. 

Сложно представить, чтобы Питер Гриффин или Гомер Симпсон случайно превратили весь мир в мутантов, а потом просто сбежали в параллельную вселенную, как это делают Рик и Морти. Раскаяние? Хэппи-энд? Ничего подобного. 

За что любят «Рика и Морти»: безумие, научность и экзистенциализм

Безумный темп

Одно из самых часто встречающихся определений шоу – это «безумие» или «сумасшествие». Действительно: серия «Рика и Морти» длится около 22 минут, вмещает две или даже три сюжетные линии и крайне объемна по числу событий – уместить это в короткий хронометраж можно только при безумном, даже клиповом темпе повествования.

«Рик и Морти» меньше похож на романы или сериалы и больше напоминает мемы или ролики в соцсетях. В медиа его иногда описывают как любимый сериал миллениалов – во многом из-за безумного темпа. Быстро сменяющиеся сцены и хаотичный сюжет порой напоминают ленту соцсетей, где алгоритм каждые несколько секунд выдает пользователю что-то новое и неожиданное.

Научная обоснованность

Это далеко не главная особенность сериала, но все же важная его черта. В основе сериала лежит реальная идея мультивселенных – гипотетического наличия параллельных миров.

Рик использует технологию, позволяющую открывать порталы между этими мирами и передвигаться по ним. Именно поэтому в сериале возможны встречи с инопланетянами, исследование других версий вселенных, смерти и воскрешения героев, а также совершенная непредсказуемость сюжета.

Рик может открывать порталы с помощью специального устройства. Это позволяет героям перемещаться между мирами

Философия

Несмотря на внешнюю простоту и наличие туалетного юмора, «Рик и Морти» концептуально сложное шоу. Жанровые элементы и сюжетные аттракционы в нем вторичны, а в центре шоу – глубочайший внутренний кризис героев.

Один из самых показательных моментов произошел в первом сезоне, когда Рик и Морти похоронили свои версии из другого измерения. Вид собственного мертвого тела приводит Морти к осознанию собственной смертности, смертности всех вокруг и в конечном счете обреченности и бессмысленности жизни.

«Никто не существует специально, никто никому не принадлежит, все умрут. Иди и смотри телевизор», – скажет он позже.

Шоу хоть и транслирует отчужденное, скептичное и даже безразличное отношение к жизни, но все же вызывает эмпатию. Главным образом потому, что герои не могут искоренить в себе человеческое. Как бы они ни старались отказаться от эмоций, они продолжают любить, страдать, радоваться и плакать – даже если не видят в этом никакого смысла.

«Рик и Морти» не объясняет, ради чего стоит жить, не предлагает решений и не обещает хэппи-эндов. Герои просто принимают абсурдность окружающего мира и его изменчивость – и стараются жить с этим.

Деконструкт поп-культуры

Это одна из определяющих черт шоу. Иногда целые эпизоды посвящены высмеиванию важнейших культурных явлений – от RPG-игр до фильмов Netflix. Но создатели сериала не просто иронизируют над клише, а доводят их до абсурда.

Скриншот из короткометражки «Рик и Морти в реальной жизни», выпущенной Adult Swim перед выходом пятого сезона сериала. В фильме сыграл Кристофер Ллойд, известный по роли Дока в «Назад будущее». Этот герой стал прообразом Рика

Один из ярчайших примеров – третий эпизод четвертого сезона, высмеивающий фильмы про ограбления в духе «Одиннадцати друзей Оушена». По сюжету желание Рика обойти знаменитого вора приводит к созданию искусственного интеллекта, вербующего всю Землю в команду для проворачивая афер.

Фразы и мемы из «Рика и Морти»: огурец, сквонч и мисиксы

Авторы «Рика и Морти» выпустили уже больше полусотни эпизодов, поэтому уместить все мемы вряд ли получится. Ограничимся только самыми главными фразами, героями и событиями.

Сквонч. Фразу постоянно произносит один из друзей Рика по имени Сквончи, появляющийся время от времени в сериале. У слова нет определенного значения и части речи – в зависимости от контекста и интонации оно может принимать разные значения.

– Эй, Рик, сквончовая туса. Где тут можно посквончить?

– Мужик, сковнчи где хочешь. Чувствуй себя как дома.

– Такой сквонч мне по душе.

Герой Сквончи произносит производные от слова «сквонч»

Ваба Лаба Даб Даб. Одна из фраз Рика, которую он произносит на протяжении шоу. Обычно она следует за нелепой шуткой и подчеркивает ее глупость. Но в конце первого сезона один из второстепенных персонажей раскрывает, что на языке его народа фраза означает «Мне очень больно. Пожалуйста, помогите мне». 

После этого все нелепые шутки Рика обрели дополнительное значение – он вынужденно смеется над ними и просит о помощи. Почему ему приходится смеяться – открытый вопрос. Возможно, его заставляют создатели шоу, возможно, дело во внутреннем кризисе Рика, пытающемся смеяться над жизнью, хотя ему совсем не смешно.

Рик произносит «Ваба Лаба Даб Даб»

Мисиксы. Инопланетные существа, цель которых быстро и успешно выполнить любое поручение человека. Обычно их используют для решения простых бытовых вопросов, но герои сериала случайно «ломают» их, когда дают сложные задачи в духе «сделать их успешнее» или «пройти две лунки в гольфе». Тогда Миссиксы, не способные решить задачу, впадают в депрессию и устраивают революцию.

Мисиксы

Межвселенский кабель. Устройство, транслирующее все каналы Вселенной – другими словами, это бесконечное телевидение, показывающее новости/сериалы/фильмы из всех возможных версий мира. В одной из них герой может увидеть новости о себе.

Рик и Морти смотрят шоу по межвселенскому ТВ, в котором играет другая версия Рика

Швифтить. Глагол происходит из песни Рика, звучавшей в пятой серии второго сезона. Можно перевести как «развлекаться», «веселиться», «оттягиваться».

Рик выступает с песней «Швифтануться»

Огурчик Рик. В третьей серии третьего сезона Рик превратил себя в огурец, чтобы избежать семейной терапии. Он должен был превратиться обратно в человека, когда семья уйдет на сеанс, но все пошло не по плану – в итоге безобидное превращение в обычный огурец привело к противостоянию Рика-огурца с русской мафией.

Огурчик Рик

Кроненбергизация. В шестой серии первого сезона Рик и Морти случайно превращают население Земли в мутантов. «Я кроненбергнул мир, не так ли?» – говорит Рик в конце эпизода. Термин отсылает к имени режиссера Дэвида Кроненберга, который считается одним из создателей «боди-хоррора» – такие фильмы исследуют страхи людей перед телесной трансформацией и заражением.

Мутанты-кроненберги

Какие эпизоды «Рика и Морти» посмотреть?

Это субъективный список эпизодов, которые можно смотреть в отрыве от общей канвы сериала.

  • Сезон 3, эпизод 3. Рик превращает себя в огурец, чтобы не ходить на сеанс семейной терапии. По плану он должен был превратить себя обратно в человека, но по случайности оказывается втянутым в разборки с русской мафией;
  • Сезон 1, эпизод 8. Рик подключает межвселенское телевидение и позволяет всей семье смотреть контент из мультивселенной;
  • Сезон 4, эпизод 8, Рик создает устройство, позволяющее сохранить жизнь в определенном моменте и потом вернуться в него, чтобы не допустить совершенных ошибок;
  • Сезон 1, эпизод 5. Рик дает семье устройство, вызывающее Мисиксов – помощников, решающих вопросы по дому. Все идет не по плану, когда помощникам задают слишком сложные задачи;
  • Сезон 2, эпизод 10. Семья Рика и Морти приглашена на свадьбу лучшего друга Рика. Все идет хорошо, пока не выясняется, что жена была не той, за кого себя выдавала.
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