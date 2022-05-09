Аватар
Наконец-то вышел трейлер «Аватар: Путь воды» – ранее пираты сливали его дважды
У фильма «Аватар: Путь воды» появился теперь уже официальный трейлер. В оригинале на английском 👇🏻
И в русском дубляже 👇🏻
До этого этот трейлер дважды сливался в интернет. Сначала – в плохом качестве (была съемка из кинотеатра), потом – в оригинале. Только после этого Disney официально выпустила трейлер.
И постер.
Мы уже рассказывали, что известно о втором «Аватаре». Жители Пандоры продолжат сражаться против людей, в фильме сыграют Вин Дизель и Кейт Уинслет, премьера откладывалась с 2014 года из-за сценарных сложностей и появления в планах четвертого сиквела.
Вторая часть «Аватара» выйдет в декабре этого. Следующие фильмы тоже появятся в декабре. И уже есть график выхода:
«Аватар-3» – 2024 год
«Аватар-4» — 2026 год
«Аватар-5» – 2028 год.
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