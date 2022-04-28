Что мы знаем про «Аватар 2: Путь воды»: ради фильма Джеймс Кэмерон ждал 13 лет и погружался на дно Марианской впадины

Кто сыграет в «Аватар: Путь воды»: два погибших героя вернутся, а к касту добавятся Вин Дизель и Кейт Уинслет

Режиссер все тот же – Джеймс Кэмерон. Он же писал сценарий. Кэмерон признавался, что впервые сел за сценарий в 2012-м, за год написал около четверти, а в 2013-м привлек на помощь целую команду сценаристов. Эти же люди заодно пишут сценарии всех остальных сиквелов «Аватара». Сами съемки стартовали только в 2017 году.

В фильме появится весь актерский костяк из первой части:

Сэм Уортингнтон (Джейк Салли);

Зои Салдана (Нейтири);

Джованни Рибизи (Паркер Селфридж);

Стивен Лэнг (Майлз Куоритч);

Джоэл Дэвид Мур (Норм Спеллман);

Сигурни Уивер (Грейс Огустин).

Из новых важных имен к сиквелам добавятся:

Клифф Кертис (играл в «Крепком орешке 4.0»);

Кейт Уинслет (исполнительница главной роли в главном кэмероновском фильме «Титаник»);

Вин Дизель;

Дэвид Тьюлис (сыграл Римуса Люпина в «Гарри Поттере»)

В первом фильме герои Уивер и Лэнга погибли, но все равно каким-то образом воскреснут для «Аватар: Путь воды». Грейс Огустин будет частью Древа Душ, но потом все же сыграет важную роль в сюжете. На вопрос, как такое возможно, Кэмерон ответил очень просто: «Я не собираюсь вам раскрывать секреты. Да, Куоритч будет в фильме. Но вы все узнаете позже. К тому же это фантастика. Наслаждайтесь!»