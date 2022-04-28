Что мы знаем про «Аватар 2: Путь воды»: ради фильма Джеймс Кэмерон ждал 13 лет и погружался на дно Марианской впадины
«Аватар» вышел в 2009 году и уже 13 лет остается самым кассовым фильмом в истории, собрав за это время 2,81 млрд долларов.
В конце 2022-го наконец-то выйдет вторая часть фильма:
- Подзаголовок – «Аватар: Путь воды»;
- 6 мая выйдет первый трейлер. Его будут крутить перед сеансами второй части фильма о Докторе Стрэндже. В онлайне он появится через неделю после этого;
- Дата официальной премьеры – 14 декабря;
- «Путь воды» станет только первым из четырех сиквелов «Аватара».
Кто сыграет в «Аватар: Путь воды»: два погибших героя вернутся, а к касту добавятся Вин Дизель и Кейт Уинслет
Режиссер все тот же – Джеймс Кэмерон. Он же писал сценарий. Кэмерон признавался, что впервые сел за сценарий в 2012-м, за год написал около четверти, а в 2013-м привлек на помощь целую команду сценаристов. Эти же люди заодно пишут сценарии всех остальных сиквелов «Аватара». Сами съемки стартовали только в 2017 году.
В фильме появится весь актерский костяк из первой части:
- Сэм Уортингнтон (Джейк Салли);
- Зои Салдана (Нейтири);
- Джованни Рибизи (Паркер Селфридж);
- Стивен Лэнг (Майлз Куоритч);
- Джоэл Дэвид Мур (Норм Спеллман);
- Сигурни Уивер (Грейс Огустин).
Из новых важных имен к сиквелам добавятся:
- Клифф Кертис (играл в «Крепком орешке 4.0»);
- Кейт Уинслет (исполнительница главной роли в главном кэмероновском фильме «Титаник»);
- Вин Дизель;
- Дэвид Тьюлис (сыграл Римуса Люпина в «Гарри Поттере»)
В первом фильме герои Уивер и Лэнга погибли, но все равно каким-то образом воскреснут для «Аватар: Путь воды». Грейс Огустин будет частью Древа Душ, но потом все же сыграет важную роль в сюжете. На вопрос, как такое возможно, Кэмерон ответил очень просто: «Я не собираюсь вам раскрывать секреты. Да, Куоритч будет в фильме. Но вы все узнаете позже. К тому же это фантастика. Наслаждайтесь!»
Почему мы так долго ждали второй фильм
Изначально планировалось, что второй «Аватар» выйдет в декабре-2014, а третий – в декабре-2015. Но все сильно переносилось. Джеймс Кэмерон объяснял это двумя причинами.
Первая – появление в планах дополнительных сиквелов. Изначально Джеймс Кэмерон планировал только три сиквела. Но потом понял, что будет и четвертый. Это спровоцировало изменения в сценариях, которые отняли много времени.
Вторая – сложность самого сценария. Вот слова Кэмерона: «Мы с командой сценаристов прорабатывали малейшие детали. У больших продолжений больших фильмов есть один общий минус – сценарные несостыковки. Мы потратили массу времени, чтобы устранить их все и проработать истории отдельных героев. В конечном итоге мы ответили, думаю, на все вопросы о всех героях. Не хотелось бы, чтобы зрители и фанаты чего-то не поняли».
Изначально премьера «Аватара» перенеслась с 2014-го на 2017 год. Потом отложилась еще на три года – до декабря-2020. Забавно, что только в сентябре того года Кэмерон рассказал, что до сих пор устраняет последние косяки в фильме. И Disney на фоне коронавирусных ограничений перенес премьеру снова (да, за время работы над проектом выпускающая компания-гигант 20th Century Fox стала частью Disney).
Сейчас «Аватар: Путь воды» точно выйдет в кинотеатрах в декабре 2022-го. Если не случится новой волны пандемии или других форс-мажоров.
Каким будет сюжет в новом «Аватаре»
Сразу после премьеры первого фильма в 2009 году Джеймс Кэмерон сказал, что в следующем фильме народ Пандоры продолжит сражения против расы людей. 27 апреля на CinemaCon прозвучал такой анонс:
«Джейк Салли живет с новой семьей на планете Пандора. Но возвращается знакомая угроза [в данном случае люди вернутся на Пандору, чтобы отомстить за поражение в первом фильме], чтобы завершить задуманную раннее миссию. Джейк Салли вместе с Нейтири и армией расы На’ви должны остановить ее, чтобы защитить свою планету».
Действия будут происходить спустя 14 лет после сюжета первого «Аватара». Салли станет вождем клана, а Нейтири – его верховной жрицей. И отдельный блок сюжета развивается вокруг их детей. Большая часть всей истории будет проходить на воде, а ради масштабности событий и расширения мира истории Кэмерон ввел несколько кланов На’ви.
Продюсер фильма Джон Ландау объяснял: «У Кэмерона есть уникальное качество – особенно тщательно рассказывать некоторые ценности в совсем неочевидных фильмах. Такое вы могли увидеть в первом «Аватаре»: там он говорил о любви к дому, религии. Сейчас в корень фильма ляжет институт семьи».
Позже Ландау сказал, что люди вернутся на Пандору не только воевать, но и продолжать работы по добыче анобтаниума (дорогой редкий минерал). Чтобы не подвергать семью опасности, Салли отправит ее в безопасную гавань, где и произойдет знакомство с новыми кланами На’ви. Ландау говорит: «Новый фильм будет невероятно красивым. Это и леса, и горы, и вулканы, и океаны. Думаю, Кэмерон сделал все, чтобы зрители обосрались от восторга».
Съемки «Аватар: Путь воды» – это огромный бассейн, выдуманный язык жестов, погружение на дно Марианской впадины
В 2019 году Джеймс Кэмерон говорил:
«Звучит немного безумно, но если бы «Аватар» не собрал столько чертовых денег, мы бы никогда не сняли вторую часть. Потому что это какое-то сумасшествие. Когда я не снимаю кино, я занимаюсь изучением океана. Когда у меня появилась возможность совместить две мои больше любви, я спросил: «А почему бы и нет?» И мы сделали это».
Весь секрет нового «Аватара» действительно скрывается в его сложности и реалистичности. Кэмерон не случайно подчеркнул любовь к морю – большинство сцен действительно снимались на воде и под водой. Для этого Кэмерон построил резервуар объемом 90 тысяч галлонов (более 340 тысяч литров), а актеры прошли курсы дайвинга. Еще Кэмерон собрал специальную группу постановщиков, которые ставили правильные (в данном случае – красивые) движения под водой.
Что еще известно о трудности съемок «Аватара: Путь воды»:
🖖 В первом фильме специальный член команды Кэмерона придумал язык на На’ви. Сейчас Кэмерон попросил, чтобы глухой актер Си Джей Джонс, сыгравший в фильме «Малыш на драйве», придумал расе еще и язык жестов.
💦 Для съемок сцен в воде Кэмерон использовал данные по исследованию во время погружения на дно Марианской впадины. Кстати, для съемок под водой Кэмерон использовал специальную технологию Mo-Cap. Она помогала в подводной съемке;
Что на дне Марианской впадины: есть ли там жизнь и кто туда спускался
⏰ Вот фраза Кэмерона: «Я помню, что было во время съемок «Титаника». У нас был четко нормированный день. Сейчас я точно раз десять оставался без сна и работал круглые сутки».
🎬 Как минимум два актера уже подтвердили сложность съемок. Дэвид Тьюлис сказал, что это связано с: а) Огромным числом действующих лиц; б) Технологиями. Все эти аппараты и конструкции были очень громоздкими и мешали нормальному передвижению. Плюс часть сцен – это движения с тяжелыми большими аквалангами;
🌴 При подготовке к съемкам Кэмерон съездил в тропические джунгли Бразилии и в ходе тура по защите природе изучал, как устроена племенная жизнь в таких условиях.
🎥 Вот еще цитата Кэмерона: «Да, это определенно самые сложные съемки в моей жизни. После выхода фильма я соберу большую пресс-конференцию и расскажу, как мы снимали его. Это просто круто! Думаю, люди обалдеют, когда узнают подробности».