Дуэйн Джонсон
Дата рождения
2 мая 1972 г.
Инфо
Американский киноактер, предприниматель, музыкант, певец
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Материалы
Материалы
Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой
#Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами
#кино
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