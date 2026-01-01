Дуэйн Джонсон

Дата рождения
2 мая 1972 г.
Инфо
Американский киноактер, предприниматель, музыкант, певец
Лента
Материалы
Как Дуэйн Джонсон десять лет готовился к роли Черного Адама – что это за персонаж и каким получился фильм
#Черный Адам
Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой
#Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами
#кино