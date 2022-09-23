Как создавался саундтрек «Бригады» – эту мелодию за 15 минут придумал композитор опер и спектаклей

До погружения в «Бригаду» Алексей Шелыгин знал только Сергея Безрукова, с которым работал в программе «Куклы» на НТВ: Безруков озвучивал персонажей, а Шелыгин создавал музыкальное оформление к выпускам. Когда к нему обратились авторы «Бригады», он репетировал с «Вивальди-оркестром» в зале Чайковского:

«Очень не хотел ни на что отвлекаться. Один общий знакомый сказал: «Хотя бы встреться с режиссером» – «Мне сейчас некогда. Какие там бандитские сериалы? Не до этого. У меня серьезная работа и выступления с академическим коллективом». Но все-таки встретились. Я посмотрел материал, мне очень понравилось. Понравился режиссер Алексей Сидоров. Замечательно пообщались.

Понял, что не хочется писать бандитскую музыку. Не хотелось делать масло масляное, не хотелось делать иллюстрации, не хотелось конкретизировать образы представителей 90-х. В самой картине, на мой взгляд, главное – драматизм существования людей в то время. Очень тяжелое, смутное. Решил, что надо написать драматическую увертюру.

Я, совершенно не отталкиваясь от современных реалий, просто написал симфоническую увертюру, чего никто не ожидал – в том числе режиссер. Сначала у него была оторопь, а потом реакция, когда не знаешь, как реагировать на неожиданность – он засмеялся. Потом сказал: «Ой, я не ожидал». Все думали, как это будет воспринято потом. Никто этого не ожидал, потому что такой практики не было. Получилось все наперекор и вопреки».

На создание «Пролога» Алексей Шелыгин потратил 15 минут: «Я мелодию в голове сразу услышал, сел за инструмент и сыграл ее от начала до конца. Это было очень быстро». Шелыгин записал саундтрек на синтезаторе, который изображал оркестр. Вся работа шла без компьютерной обработки.