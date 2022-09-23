Как создавался саундтрек «Бригады» – эту мелодию за 15 минут придумал композитор опер и спектаклей
«Бригаде» – 20 лет. Музыкальное оформление сериала стало важным элементом атмосферы. Его создал композитор Алексей Шелыгин. Всего для «Бригады» Шелыгин написал 17 музыкальных тем. Главный саундтрек, который звучит в начале каждой серии, стал хитом вне экранного пространства.
«Какие там бандитские сериалы? Не до этого». До «Бригады» Шелыгин работал в «Куклах» и репетировал в зале Чайковского – саундтрек появился за 15 минут
По словам Алексея Шелыгина, мелодии в его голове появляются неожиданно, поэтому он постоянно находится в состоянии импровизационного напряжения. Перед написанием «Пролога» он получил три серии «Бригады», но не читал сам сценарий и не подстраивался под конкретных героев или кадр: «Ведь это сага, и к саге нужна не сиюминутная, но мощная эпическая музыка, живописующая всю драматичность той эпохи…»
Тогда Шелыгин собрал портфолио из оперы и нескольких мюзиклов, музыки примерно к 30 спектаклям и нескольким сериалам и работы в программе «Куклы». «Музыка к «Небу в алмазах» Василия Пичула получила премию «Золотой Овен», но это все означало широкую известность в узких кругах, не более. Шел 2002-й, мне было 42 года. «Бригада», конечно, дала ощущение прорыва. Но тут главное – что музыка была в связке с кино», – говорил Шелыгин.
До погружения в «Бригаду» Алексей Шелыгин знал только Сергея Безрукова, с которым работал в программе «Куклы» на НТВ: Безруков озвучивал персонажей, а Шелыгин создавал музыкальное оформление к выпускам. Когда к нему обратились авторы «Бригады», он репетировал с «Вивальди-оркестром» в зале Чайковского:
«Очень не хотел ни на что отвлекаться. Один общий знакомый сказал: «Хотя бы встреться с режиссером» – «Мне сейчас некогда. Какие там бандитские сериалы? Не до этого. У меня серьезная работа и выступления с академическим коллективом». Но все-таки встретились. Я посмотрел материал, мне очень понравилось. Понравился режиссер Алексей Сидоров. Замечательно пообщались.
Понял, что не хочется писать бандитскую музыку. Не хотелось делать масло масляное, не хотелось делать иллюстрации, не хотелось конкретизировать образы представителей 90-х. В самой картине, на мой взгляд, главное – драматизм существования людей в то время. Очень тяжелое, смутное. Решил, что надо написать драматическую увертюру.
Я, совершенно не отталкиваясь от современных реалий, просто написал симфоническую увертюру, чего никто не ожидал – в том числе режиссер. Сначала у него была оторопь, а потом реакция, когда не знаешь, как реагировать на неожиданность – он засмеялся. Потом сказал: «Ой, я не ожидал». Все думали, как это будет воспринято потом. Никто этого не ожидал, потому что такой практики не было. Получилось все наперекор и вопреки».
На создание «Пролога» Алексей Шелыгин потратил 15 минут: «Я мелодию в голове сразу услышал, сел за инструмент и сыграл ее от начала до конца. Это было очень быстро». Шелыгин записал саундтрек на синтезаторе, который изображал оркестр. Вся работа шла без компьютерной обработки.
При написании Шелыгин не ориентировался на классические бандитские темы и придумал свое: «Есть некоторые интонационные музыкальные штампы. Есть два пути: какой-нибудь вариант обработанной полублатной песенки конца XIX-XX веков, такой жанр, который, кстати, и переродился в некоторые образцы шансона. А есть вариант копирования голливудских музыкальных образцов. Попытка сделать пострашнее, то, что называется саспенсом».
Популярность «Пролога» из «Бригады»: люди ставили ее на звонки и чаще других сериальных заставок узнают спустя 20 лет
В 2020 году канал «Русский бестселлер» провел опрос среди телезрителей от 17 до 55 лет. Им предлагалось прослушать первые 15 секунд композиции и сказать, из какого она сериала. «Пролог» из «Бригады» – самый узнаваемый саундтрек среди российских сериалов. Его узнали 88%. В тройку попала музыка к «Солдатам» (80%) и «Не родись красивой» (75%).
После выхода «Бригады» в 2002 году «Пролог» массово распространился среди зрителей – его ставили на звонок или рингтон мобильного телефона. Особый звук – на телефонах с полифонией. Шелыгин постоянно слышал собственную музыку в общественных местах, но не ожидал такого роста популярности:
«Я помню, как вышел на улицу, и вдруг слышу, что моя музыка звучит из телефонов. Я решил, что у меня уже галлюцинации, что переутомился. Рингтоны были невероятно популярны. Конечно, это на волне популярности сериала. Но то, что прошло почти 20 лет, и музыку узнают сейчас – это удивительно! Это феномен. Видимо, музыка отражает и сегодняшнее время. Как-то совпадает с ритмом сегодняшнего времени, звучит актуально».
Шелыгин получил премию «Рекордъ» за самый продаваемый отечественный саундтрек, но критиковался за романтизацию и героизацию бандитского мира. Такое же представление закрепилось перед продюсерами. Сразу после выхода «Бригады» Шелыгину поступали предложения только по аналогичным проектам с бандитской тематикой: «Я не писал музыку о гангстерах – для меня это всегда человеческие отношения, шекспировская драма, взаимоотношения людей друг с другом и миром. Античную драму и необходимость в катарсисе никто не отменял».
Ремикс на «Пролог» от проекта Triplex укрепил популярность. Его автор – диджей и композитор Андрей Иванов. Он так оценивал «Бригаду»: «Не особо впечатлен, но просто устал от наблюдения того, как люди учатся работать. У нас сейчас везде эпоха дилетантства. А в «Бригаде» виден хоть какой-то прогресс. Снято более-менее ничего; в общем, на тройку с плюсом». В 2003-м Иванов получил премию «MTV Россия» за лучший рингтон года, а в 2020-м – разбился о скалы в Австралии в 47 лет.