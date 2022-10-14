«Властелин колец: Кольца власти» – самый дорогой сериал: почему критики массово хвалят первый сезон, а зрители разносят его в отзывах
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» берет временную паузу. Первый сезон из восьми серий уже завершился, а съемки следующего только начались. Общие затраты превысили 700 миллионов долларов и в будущем могут вырасти до миллиарда. По отзывам критиков и впечатлениям зрителей у «Колец власти» получились совсем противоположные результаты.
Зачем в «Кольца власти» вложено так много денег – выводы и объяснение от создателей
Amazon официально ничего не говорил о суммах, но разъяснял: инвестиции рассчитаны на долгосрочную перспективу. В планах заложено 50 часов экранного времени и пять сезонов. Только за права на экранизацию уже заплачено около 250 миллионов. Для сравнения: восьмой сезон «Игры престолов» был для нее самым дорогим и оценивался примерно в 90 миллионов.
Более 400 миллионов долларов пошло на производство «Колец власти». Со стороны Amazon высказывалась Дженнифер Салке: первый сезон выстраивал инфраструктуру для дальнейшего производства. При этом Amazon пока подтвердил только два сезона из пяти. Для каждого нового потребуется отдельное согласование – оно зависит от успеха сериала и количества просмотров.
Эксперты утверждают: Amazon многим рискнул в момент, когда сделал явную финансовую ставку на один проект. Для компании он стал идеальным шансом показать миру способности делать качественное шоу. Все это происходит на фоне локальных проблем у Netflix и HBO. Amazon сейчас важно выиграть у них конкуренцию – поэтому везде идут сравнения с «Домом дракона».
Forbes подчеркивал, что затраты на «Кольца власти» действительно фигурируют в диапазоне от 700 миллионов до миллиарда. На экране они ощущаются именно через визуальные эффекты. Большая часть вложений пошла на костюмы и декорации. Их будут использовать в том числе и на съемочной площадке в Великобритании. Напоминаем: первый сезон снимался в Новой Зеландии.
Чем «Кольца власти» все-таки удивили – можно ли считать сериал успешным проектом
• Критики выделяют визуальные эффекты в «Кольцах власти». Автор Financial Times в материале о первых сериях назвал их потрясающими. В обзоре премьеры «Колец власти» мы сами выделяли красивую картинку – это же впечатление осталось от всех восьми серий. К красивому миру и прорисовке персонажей в «Кольцах власти» нет вопросов. Кажется, что туда ушел весь бюджет.
• Отдельный момент – актерская игра. Слабость некоторых диалогов и карикатурные перевороты сюда не относятся. За некоторыми героями действительно приятно следить, а шутки харфутов переносят зрителей в привычную атмосферу Средиземья. Выбран и правильный акцент на раскрытие главных персонажей: образы Галадриэль, Халбранда и Элронда нравятся почти всем.
• Яркие сюжетные линии, раскрытие сюжетных загадок, любовные истории, психология взаимоотношений эльфов и людей – все это сочетается вместе и переплетается в каждом эпизоде. Screen Rant отмечал, что «Кольца власти» по-новому показывают Средиземье и его детали. Положительные отзывы о сериале опираются в том числе и на отсутствие провалов в сюжете.
• На впечатление от «Колец власти» повлияла финальная серия сезона. По ней большинство критиков и зрителей сошлись в одном мнении – есть перспектива. Сюжетные интриги и перевороты, отсылки к оригинальной трилогии, появление Саурона – это уложилось в один эпизод. Он оказался таким впечатляющим, что фанаты стали писать об ожидании второго сезона.
• «Кольца власти» можно оценивать с разных сторон. В отдельных моментах (битвы, конкретные диалоги) сериал действительно проигрывает конкурентам, но его глобальное раскрытие идет постепенно. Это касается даже разгона сюжетных линий. Уже известно, что один из ключевых персонажей весь второй сезон вообще будет заниматься изучением собственной судьбы.
• Amazon точно доволен успехом сериала со стороны просмотров. Еще до показа финальной серии число зрителей превысило 100 миллионов человек. В потоковом вещании к середине сезона «Кольца власти». Рекордные 25 миллионов зрителей посмотрели две стартовые серии «Колец власти» в момент премьеры. Такого результата у сериалов на Amazon никогда не было.
Почему «Кольца власти» вызвали так много негатива – чем именно разочарованы зрители
• «Кольца власти» адаптируют книги Толкина, но в деталях вольно отходят от подробностей из них. Это коснулось внешнего вида персонажей – сериал нацелен на многообразие. Актеры столкнулись с расистскими высказываниями зрителей. Повлиял и скандал с реакциями на IMDb, где Amazon в теории мог повлиять на публикацию отзывов. Мы разбирали все это отдельно.
• Один из разгромных отзывов (их много) на сайте Rotten Tomatoes – там зрители выставили «Кольцам власти» только 38% положительных оценок: «Они просто решили вообще не раскрывать эту вселенную Толкина. Финал действительно оставляет ощущение, будто вы просто смотрите совсем другую вселенную. Я так разочарован. Не буду смотреть второй сезон».
• Даже по впечатлениям выше важно понимать: разгромную критику по «Кольцам власти» чаще всего пишут фанаты творчества Толкина. Они отмечают каждое несоответствие книжной истории и проводят параллели с оригинальной трилогией фильмов. Это основная претензия к сериалу. Например, многие зрители посчитали, что финал первого сезона значительно улучшил само шоу.
• В некоторых моментах первого сезона «Колец власти» зрителям становилось скучно. Отдельные сюжеты перегружены подробностями и разговорами, которые никак не влияют на общую картинку. Берем за пример похожую работу над ошибками от Netflix. Разработчики максимально урезали приквел «Ведьмака», чтобы оставить в нем только лучшие моменты и убрать проходные.
• Кажется, создатели «Колец власти» не справились с масштабом. В сериале снялись 99 актеров, 22 из них сыграли центральных персонажей. Зрители жалуются на слабое раскрытие характеров отдельных второстепенных героев. Между ними формируется разрыв по глубине восприятия: одни показаны полноценно и в разных обстоятельствах, другие – поверхностно. Хотя на что-то претендуют.
• На восприятие «Колец власти» повлияли завышенные ожидания от проекта. Для фанатов все работало по формуле: огромный бюджет – хороший результат. Шоураннеры в ответ на это утверждали, что многие отрицательные отзывы со временем можно переосмыслить. Но признавали и собственные ошибки в производстве. Съемки второго сезона уже идут быстрее, чем работа над первым.