«Властелин колец: Кольца власти» – самый дорогой сериал: почему критики массово хвалят первый сезон, а зрители разносят его в отзывах

Зачем в «Кольца власти» вложено так много денег – выводы и объяснение от создателей

Amazon официально ничего не говорил о суммах, но разъяснял: инвестиции рассчитаны на долгосрочную перспективу. В планах заложено 50 часов экранного времени и пять сезонов. Только за права на экранизацию уже заплачено около 250 миллионов. Для сравнения: восьмой сезон «Игры престолов» был для нее самым дорогим и оценивался примерно в 90 миллионов.

Более 400 миллионов долларов пошло на производство «Колец власти». Со стороны Amazon высказывалась Дженнифер Салке: первый сезон выстраивал инфраструктуру для дальнейшего производства. При этом Amazon пока подтвердил только два сезона из пяти. Для каждого нового потребуется отдельное согласование – оно зависит от успеха сериала и количества просмотров.

Эксперты утверждают: Amazon многим рискнул в момент, когда сделал явную финансовую ставку на один проект. Для компании он стал идеальным шансом показать миру способности делать качественное шоу. Все это происходит на фоне локальных проблем у Netflix и HBO. Amazon сейчас важно выиграть у них конкуренцию – поэтому везде идут сравнения с «Домом дракона».

Forbes подчеркивал, что затраты на «Кольца власти» действительно фигурируют в диапазоне от 700 миллионов до миллиарда. На экране они ощущаются именно через визуальные эффекты. Большая часть вложений пошла на костюмы и декорации. Их будут использовать в том числе и на съемочной площадке в Великобритании. Напоминаем: первый сезон снимался в Новой Зеландии.