Разбор финала первого сезона «Колец власти»: Саурон наконец-то раскрыт, но теперь есть новая интрига
В этом материале есть важные сюжетные спойлеры. Учитывайте это, если еще не смотрели восьмую серию «Колец власти».
Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Там было восемь серий – следующий уже снимается. Перед финалом накопились сюжетные загадки. Главная из них теперь разгадана. Создатели «Колец власти» наконец-то показали процесс создания самих колец, раскрыли личность Саурона и заглянули в образ еще одного персонажа (с отсылкой к фильмам).
За кем скрывался Саурон: версии перед финалом и неожиданная интрига внутри серии
Перед выходом «Колец власти» было известно: Саурон предстанет в сериале в добром образе. По сюжету ему нужно это для установления связей с эльфами и будущего создания колец. В «Кольцах власти» появился оригинальный персонаж Халбранд. Он не присутствовал в книгах, но по сериалу помогал Галадриэль и постоянно с ней взаимодействовал. Позже попытался и переманить к себе.
Gamesradar ранее собирал намеки, указывавшие на Саурона за образом Халбранда:
- Слова в диалоге: «Внешность может быть обманчива»;
- Серьезная для простого человека физическая подготовка в бою;
- Одержимость Халбранда кузнецами и их работой;
- Уже в финальной серии – фраза: «Власть над плотью».
Фанаты строили теории о том, кто может оказаться Сауроном в «Кольцах власти». Большинству зрителей понравился финал первого сезона – на это повлияло и раскрытие личности Саурона. Для актеров такой интриги не было. Морфидд Кларк (Галадриэль) заранее получила информацию, что Халбранд окажется Сауроном: «Было немного больно знать больше, чем знала сама Галадриэль».
В «Кольцах власти» Халбранда сыграл актер Чарли Викерз. Он подтвердил: только Кларк знала о его настоящей личности на съемочной площадке. От всех остальных Викерз скрывал реальную задумку героя. Параллельно другие актеры сами пытались угадать. За время сезона Саурон в исполнении Викерза проходит через стадию раскаяния – это же упоминалось в книгах Толкина.
Мы предполагали, что личность Саурона раскрывалась в трейлерах. Такой версии изначально придерживались зрители «Колец власти». До выхода заключительных серий далеко не все угадали реальный образ Саурона, хотя после экватора первого сезона в версиях все чаще мелькал именно Халбранд. Галадриэль догадалась об этом только на первых минутах финальной серии.
Халбранд (Саурон) не увидел создание трех колец – сбежал после разговора с Галадриэль. Зато он повлиял на саму идею появления колец, которых в сериале будет много. В конце первого сезона звучит песня, где транслируется распределение колец: три – для эльфов, семь – для гномов, девять – для людей, одно – владыке (Саурону). Об этом ранее говорила актриса Морфидд Кларк.
Создатели «Колец власти» включили в восьмую серию неожиданный сюжетный поворот. Сначала они прямо объявили Сауроном Незнакомца. Сам он в это фактически не поверил, а харфуты (о них – тут) раскрыли в нем добро. Незнакомец упал с метеорита и точно обладает магическими способностями. Его сила проявляется так явно, что он сам не всегда может ее контролировать.
Кто же тогда этот Незнакомец – где в «Кольцах власти» отсылка к «Властелину колец»
Collider еще до выхода финальной серии делал предположение, что он может оказаться Гэндальфом. Потому что обладает похожими способностями, по-доброму ведет себя с харфутами (Гэндальф – с хоббитами). Объясним даже тот факт, что Незнакомец еще не познал свою силу. Действия в «Кольцах власти» происходит за тысячи лет до событий оригинальной трилогии.
Против этого есть такой факт: в книжной истории Гэндальф прибыл на Землю для борьбы с Сауроном в начале Третьей Эпохи Средиземья. Сериал «Властелин колец: Кольца власти» рассказывает о событиях Второй Эпохи Средиземья. После финала первого сезона Inverse объяснил историю Незнакомца так: он оказался волшебником, но, возможно, не Гэндальфом.
Незнакомец – это точно добрый волшебник. В серии он назван «Истар». Сам он объясняет Норе значение этого слова через волшебство. Есть и прямая отсылка к фильмам «Властелин колец». Знаменитый совет Гэндальфа: «Когда сомневаешься, всегда слушай свой нос». Так он призывал следовать за приятными запахами. Незнакомец в разговоре с Норой произносит эти же слова.
Он выбрал путь добра, хотя мог объединиться со злом. На фото – тот, кого все считали Сауроном до выхода сериала:
Истари были посланы для борьбы с Сауроном. Всего Толкин упоминал в книгах пятерых:
- Гэндальф;
- Саруман;
- Радагаст;
- Моринехтар;
- Роместамо.
Теоретически Незнакомец может быть любым из них, но Моринехтар и Роместамо более известны через определение двух синих волшебников. Прямые отсылки к «Властелину колец» больше указывают на Гэндальфа. Screen Rant рассказывал, что личность Незнакомца может раскрыть тайну «Властелина колец». И разъяснить саму задумку создателей по образам героев.
Гэндальф выделял хоббитов и нежно к ним относился. Незнакомец и харфуты (предки хоббитов) выстраивают близкие взаимоотношения. Ему помогает харфут Нора – в конце восьмой серии она отправляется с ним в путешествие. Актер Дэниел Вейман еще летом объяснял, что зрителям придется многое изучить вместе с персонажем. Но он сыграет действительно важную роль.
Шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей уже прокомментировали ситуацию с личностью Незнакомца. Они оставили открытым этот вопрос для будущего: «Все его путешествие в следующем сезоне будет направлено на дальнейшее изучение этого». Маккей там же сказал, что Незнакомец останется в сериале надолго. Поэтому он все еще может оказаться Гэндальфом.
Как финал сезона повлиял на общее впечатление зрителей от «Колец власти»
• До выхода восьмой серии «Колец власти» наблюдался разрыв между отзывами критиков и реакцией зрителей. Критики почти всегда положительно оценивали сериал, а обычные люди регулярно его критиковали. В реакции на последние минуты «Колец власти» все пришли к одному: это точно было не так плохо – теперь стоит ждать второго сезона «Колец власти».
• Шоураннеры говорили о сериале так: можно критиковать отдельные серии, но общий взгляд на продукт поменяет впечатление. Некоторые зрители прямо сейчас ссылаются на эти слова и подтверждают – так все происходит. Первый сезон в общем виде получился захватывающим, а финал стал хорошим прогревом перед продолжением. Но оно выйдет не ранее 2024 года.
• Заключительная серия первого сезона «Колец власти» не повлияла восприятие деталей – в них у сериала по-прежнему много минусов. Часто диалоги проходят мимо и не несут глобального смысла (мы отмечали это еще у первых серий). Интересно, что после финала сезона зрительская реакция на «Кольца власти» разделилась так: очень хорошо или очень плохо.
• Главный вывод по итогам всего первого сезона: «Кольца власти» спасены яркими визуальными эффектами. Это единственный момент внутри сериала, который не вызывает массовых претензий. В визуальное восприятие истории и создание мира создатели вложили большинство заявленных средств – все оправдалось. Но многие называют сериал скучным – это не изменил даже финал.