Разбор финала первого сезона «Колец власти»: Саурон наконец-то раскрыт, но теперь есть новая интрига

За кем скрывался Саурон: версии перед финалом и неожиданная интрига внутри серии

Перед выходом «Колец власти» было известно: Саурон предстанет в сериале в добром образе. По сюжету ему нужно это для установления связей с эльфами и будущего создания колец. В «Кольцах власти» появился оригинальный персонаж Халбранд. Он не присутствовал в книгах, но по сериалу помогал Галадриэль и постоянно с ней взаимодействовал. Позже попытался и переманить к себе.

Gamesradar ранее собирал намеки, указывавшие на Саурона за образом Халбранда:

Слова в диалоге: «Внешность может быть обманчива»;

Серьезная для простого человека физическая подготовка в бою;

Одержимость Халбранда кузнецами и их работой;

Уже в финальной серии – фраза: «Власть над плотью».

Фанаты строили теории о том, кто может оказаться Сауроном в «Кольцах власти». Большинству зрителей понравился финал первого сезона – на это повлияло и раскрытие личности Саурона. Для актеров такой интриги не было. Морфидд Кларк (Галадриэль) заранее получила информацию, что Халбранд окажется Сауроном: «Было немного больно знать больше, чем знала сама Галадриэль».

В «Кольцах власти» Халбранда сыграл актер Чарли Викерз. Он подтвердил: только Кларк знала о его настоящей личности на съемочной площадке. От всех остальных Викерз скрывал реальную задумку героя. Параллельно другие актеры сами пытались угадать. За время сезона Саурон в исполнении Викерза проходит через стадию раскаяния – это же упоминалось в книгах Толкина.