У Сайлент Хилл есть реальный прототип: город-призрак с разломами в земле и дымом от вечного пожара

Город находится над залежами угля – они стали гореть

Город Сентрейлия в штате Пенсильвания возник в районе месторождения угля в XIX веке и мирно существовал до 1962 года. К тому моменту в нем жили около 1300 человек, в основном занятых в шахтах. Жизнь города изменилась после того, как власти решили сжечь мусор в заброшенной шахте.

Поначалу все проходило штатно: мусор удалось сжечь, пламя потушили водой и очистившийся город отметил День поминовения. Но уже через два дня пожары внезапно обнаружили в других шахтах. Их тоже потушили, но огонь из раза в раз появлялся в новых местах и никто не мог понять почему. Ответ появился только тогда, когда пожарные обнаружили дыры, связывающие горящие шахты с сетью старых тоннелей.

Огонь пытались тушить, заливая воду прямо в шахты и вырывая траншеи, но ничего не помогало. Пожар то и дело вспыхивал под городом, а все попытки окончательно потушить его требовали слишком масштабных вложений. В итоге добычу угля прекратили, и часть жителей покинула город, но многие остались.