У Сайлент Хилл есть реальный прототип: город-призрак с разломами в земле и дымом от вечного пожара
Франшиза «Сайлент Хилл» началась в 1999 году с игры для PlayStation. Пугающие пейзажи заброшенного города, населенного демоническими существами, со временем стали основной для нескольких игр и двух фильмов, хотя в реальном прототипе Сайлент Хилл никаких монстров, конечно, не существует. Но кое-что инфернальное в облике города и есть.
Город находится над залежами угля – они стали гореть
Город Сентрейлия в штате Пенсильвания возник в районе месторождения угля в XIX веке и мирно существовал до 1962 года. К тому моменту в нем жили около 1300 человек, в основном занятых в шахтах. Жизнь города изменилась после того, как власти решили сжечь мусор в заброшенной шахте.
Поначалу все проходило штатно: мусор удалось сжечь, пламя потушили водой и очистившийся город отметил День поминовения. Но уже через два дня пожары внезапно обнаружили в других шахтах. Их тоже потушили, но огонь из раза в раз появлялся в новых местах и никто не мог понять почему. Ответ появился только тогда, когда пожарные обнаружили дыры, связывающие горящие шахты с сетью старых тоннелей.
Огонь пытались тушить, заливая воду прямо в шахты и вырывая траншеи, но ничего не помогало. Пожар то и дело вспыхивал под городом, а все попытки окончательно потушить его требовали слишком масштабных вложений. В итоге добычу угля прекратили, и часть жителей покинула город, но многие остались.
Жители проваливались под землю и дышали угарным газом – но не уезжали
Ситуация снова привлекла внимание в 1979 году, когда владелец заправочной станции измерил температуру газа в хранилище – она превышала норму больше чем на 100 градусов. Проблемы стали возникать не только в шахтах – 12-летний мальчик провалился в воронку, внезапно появившуюся на его заднем дворе. Мальчика спасли, но тогда стало очевидно, что находиться в городе небезопасно.
В Сентрейлии ощущался запах гари, в некоторых местах угарный газ содержал смертельную концентрацию, земля проваливалась, образуя дыры. Несмотря на очевидные риски, не все жители могли покинуть город. Только в 1983 году власти США выделили 42 миллиона долларов на программу переселения, после чего общину покинуло большинство жителей.
К 1990 году в ней оставались 63 человека, к 2000 – 30 человек, к 2010 году – десять. Часть местных жителей принципиально отказывалась уезжать. «Я родился здесь, и я не уеду отсюда», – говорил в 2002 году 86-летний мэр города Лемар Мервин.
Пожары продолжаются все это время, и будут продолжаться еще минимум сто лет. Оставшиеся жители игнорировали предупреждения властей и даже судились с ними, когда те попытались насильно вывести их. Дело удалось выиграть – в 2013 году они получили компенсации и право оставаться в Сентрейлии до конца жизни.
Если мир Сентрейлии постепенно уходит, то мир Сайлент Хилл, наоборот, возвращается. Konami провела презентацию, на которой анонсировала четыре игры, включая ремейк Silent Hill 2, и фильм «Возвращение в Silent Hill». Это будет третий фильм франшизы.
Режиссером станет Кристоф Ган, снявший первый фильм «Сайлент Хилл» в 2006 году. Пока других подробностей о проекте нет.