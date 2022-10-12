В каком порядке нужно смотреть «Трансформеров» – что известно о выходе нового фильма
«Трансформеры» били рекорды по мировым сборам и уже пережили перезагрузку. Второй фильм в их новейшей истории серии (седьмой – всего) выйдет в 2023 году. Название – «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Сейчас о нем постоянно появляются новости. Например, к актерскому составу в октябре 2022 года присоединились Мишель Йео и Пит Дэвидсон. Этот фильм станет важной частью серии «Трансформеров».
Где и как смотреть «Трансформеров» – все фильмы по порядку выхода и хронологии
Все части «Трансформеров» прямо сейчас доступны на «Кинопоиске». Для просмотра нужно купить подписку. По подписке «Трансформеров» можно смотреть на IVI. Если следить за рейтингом «Трансформеров» на сайте IMDb, то худшим (5,2) окажется фильм «Последний рыцарь». Пока лучший фильм во франшизе «Трансформеры» – первая работа Майкла Бэя из 2007 года.
Сам Майкл Бэй подробно рассказывал об отношении к «Трансформерам». Его слова были в материале Variety. Бэй утверждал, что после третьего фильма разговаривал со Стивеном Спилбергом. Тот рекомендовал ему остановиться уже тогда. Бэй сомневался, но не послушал его. Все это привело к стабильным миллиардным доходам, но при провальном восприятии двух частей у зрителей.
«Трансформеры» – все части серии по порядку выхода:
- «Трансформеры» – 2007;
- «Трансформеры: Месть падших» – 2009;
- «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» – 2011;
- «Трансформеры: Эпоха истребления» – 2014;
- «Трансформеры: Последний рыцарь» – 2017;
- «Бамблби» – 2018 (перезагрузка серии);
- «Трансформеры: Восхождение Звероботов» – 2023 (еще не вышел).
В 2018 году состоялся релиз фильма «Бамблби». Эксперты и зрители советуют смотреть его перед основной серией из пяти фильмов. В «Бамблби» раскрывается история одного из трансформеров и объясняется сама суть их прибытия на Землю. Интересно, что этот фильм снимал Трэвис Найт. Режиссером пяти частей «Трансформеров» выступил тот самый Майкл Бэй. В «Бамблби» он стал одним из продюсеров.
В 2023-м выйдет фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Он станет хронологическим продолжением «Бамблби». Поэтому его надо смотреть уже после «Бамблби», но перед пятью основными частями. Действие «Бамблби» происходит в 1987 году. Новый фильм о «Трансформерах» расскажет о вымышленных событиях 1994 года. Бэй будет там исполнительным продюсером.
«Трансформеры» – все части серии в хронологическом порядке:
- «Бамблби» – 2018;
- «Трансформеры: Восхождение Звероботов» – 2023;
- «Трансформеры» – 2007;
- «Трансформеры: Месть падших» – 2009;
- «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» – 2011;
- «Трансформеры: Эпоха истребления» – 2014;
- «Трансформеры: Последний рыцарь» – 2017.
Что надо знать о фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
• Дата выхода фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» – 9 июня 2023 года. Кого из героев нужно запомнить перед просмотром фильма: Оптимус Прайм, Бамблби, Мираж, Арси, Максималы. Там будут новые автоботы и десептиконы. Еще ожидается появление Террорконов (или зомби) – это группа десептиконов, способных превращаться в монстров.
• Акцент в фильме сделан на историю Оптимуса Прайма и его идее по защите Земли. Сюжет выстроен вокруг противостояния Максималов и Предаконов. Режиссером выступил 34-летний Стивен Кейпл-младший. Его последние работы: «Восторг» (мини-сериал), «Повзрослевшие» (сериал), «Крид 2» (фильм). Paramount+ сейчас думает о запуске сериала по «Трансформерам».
• Фильм известен под названием «Трансформеры 7». На панели развлечений Hasbro был показан первый трейлер. «Бамблби» получил положительную оценку у критиков – это отличало фильм от других частей (там – наоборот: оценки зрителей лучше). Новая часть «Трансформеров» станет прямым продолжением фильма «Бамблби». Это точно будет не последний фильм в серии.
• Действие новых «Трансформеров» происходит в Бруклине и на Мачу-Пикчу в Перу. Оптимуса Прайма сыграл Рон Перлман. На другие главные роли подтверждены Доминик Фишбэк и Энтони Рамос. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» подаются первой частью новой трилогии «Трансформеров». Всего франшиза пока имеет общие сборы в 4,8 миллиарда долларов.