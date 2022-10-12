В каком порядке нужно смотреть «Трансформеров» – что известно о выходе нового фильма

Где и как смотреть «Трансформеров» – все фильмы по порядку выхода и хронологии

Все части «Трансформеров» прямо сейчас доступны на «Кинопоиске». Для просмотра нужно купить подписку. По подписке «Трансформеров» можно смотреть на IVI. Если следить за рейтингом «Трансформеров» на сайте IMDb, то худшим (5,2) окажется фильм «Последний рыцарь». Пока лучший фильм во франшизе «Трансформеры» – первая работа Майкла Бэя из 2007 года.

Сам Майкл Бэй подробно рассказывал об отношении к «Трансформерам». Его слова были в материале Variety. Бэй утверждал, что после третьего фильма разговаривал со Стивеном Спилбергом. Тот рекомендовал ему остановиться уже тогда. Бэй сомневался, но не послушал его. Все это привело к стабильным миллиардным доходам, но при провальном восприятии двух частей у зрителей.

«Трансформеры» – все части серии по порядку выхода: