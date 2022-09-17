Секреты последнего фильма Гайдая – абсурдистская комедия о русских в США, которую Трамп разрешил снимать в своем казино
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» – последний фильм в карьере Леонида Гайдая. В нем Гайдай выступил как режиссер и сценарист и последний раз сыграл эпизодическую роль. Фильм вышел в 1993 году – спустя полгода Гайдай умер.
Почему «На Дерибасовской хорошая погода…» так выбивается на фоне всех остальных его фильмов? Как Гайдай создавал на стыке смены эпох? Откуда столько критики?
Как проходили съемки: отказ в эпизодической роли Трампу (но три дня работы в его казино), путч и танки в Москве, русский мат на Брайтон-Бич
«На Дерибасовской хорошая погода…» создавался в переходный исторический период и был показан в России уже после распада СССР. Когда на «Мосфильме» узнали о съемках в США, люди сами просились в съемочную бригаду к Гайдаю, но он взял тех, с кем уже работал. Главная роль досталась Дмитрию Харатьяну, который снимался в фильме «Частный детектив, или Операция «Кооперация».
Съемки комедии проходили в США и России. Во время августовского путча 1991 года в Москву прилетела актриса Келли Мак-Грил, которая исполнила роль суперагента ЦРУ. Сценарист Аркадий Инин вспоминал: «Ехала из аэропорта и увидела... танки. Она сначала подумала, что это какие-то масштабные съемки, но ей объяснили, что танки настоящие – был ГКЧП. Американка пришла в ужас и хотела было лететь обратно, но ее уговорили не паниковать…»
Вместо Мак-Грил могла сняться Милла Йовович. Гайдай в шутку объяснял, что для одного фильма двух Иовичей – много [отчество Гайдая – Иович]. «Буквально за час до ее проб Леонид Гайдай утвердил другую американскую актрису, и дебют Миллы состоялся уже в другом фильме», – говорил Дмитрий Харатьян.
Харатьян после событий 1991 года впервые оказался в США. В фильме он сам исполнил песню «Хелло, Америка» и удивлялся людям на Брайтон-Бич, которые грызли семечки и матерились по-русски. Часть съемок проходила в казино «Тадж-Махал», которым владел Дональд Трамп. По воспоминаниям Харатьяна, Трамп сам хотел сняться в фильме, но Гайдай отказал:
«Он позволил нашей группе снимать там целых три дня абсолютно бесплатно. Видимо, уже тогда понимал, что надо дружить с нашей страной. В качестве бонуса он попросил Гайдая дать ему эпизодическую роль в нашей ленте. На что Гайдай ответил: «У меня играют Андрей Мягков, Армен Джигарханян, а кто такой неизвестный никому Дональд Трамп?» Правда, Трамп и его команда упомянуты в титрах фильма – им вынесли благодарность за помощь в организации съемок».
Леонид Гайдай создавал комедию, но не смеялся на съемочной площадке. Об этом говорила художник по костюмам Татьяна Беляковская, которая работала с ним на двух последних фильмах: «Даже если все вокруг буквально угорали от смеха. Максимум, что он себе позволял, – легкую улыбку, такая жесткая у него была концентрация на работе».
В одном из эпизодов два полицейских выгоняют из казино сумасшедшего мужчину, который сломал игровой автомат. Эту роль исполнил сам Гайдай. Харатьян вспоминал о нем: «Кстати, он был жутко азартным человеком, обожал игровые автоматы – сколько времени и денег просаживал в «одноруком бандите»! Совершенно терял голову».
Михаил Вашуков, который сыграл роль одного из агентов КГБ, рассказывал об особенностях съемок: «Однажды во время съемочного перерыва на Старом Арбате мы достали с Бандуриным гармошку и гитару, стали играть куплеты и частушки, и люди набросали нам полный футляр от гитары денег, которые мы потом подарили уборщице. Она была в восторге».
Гайдай любил «На Дерибасовской хорошая погода…», но фильм подвергся критике: «Мы свое отхохотали»
Гайдай – один из главных режиссеров в российской истории. Фильм «На Дерибасовской хорошая погода…» выбился из классических представлений его творчества, стал последним в карьере и встретил полярные отзывы: одна часть восприняла его как социальный заказ и творческую неудачу Гайдая, другая – как качественную сатиру на время.
Таким был критический отзыв из «Московского комсомольца» в 90-х: «Приходится признать, что мы свое отхохотали. Мир как-то организованно постарел и поумнел. Отпала охота сопереживать Иванушке-дурачку с оглоблей-непобедимкой, ни малейшего экстаза не вызывает Ришар.
А супергерой 60-х – простак – дурилка картонная – повсеместно уступает экран ироничным профессионалам. Непонятно, чем вообще может рассмешить Гайдай в ту пору, когда запас трюков во всем мире иссяк и эксцентрика окончательно не надоела только французам».
В один из моментов съемок Гайдай остановил работу и покинул площадку без причин. Евгений Новицкий, который в серии ЖЗЛ написал книгу о Гайдае, говорил, что если бы о нем появилась монография, то там был бы разбор «двух гениальных коротышек, трех блестящих кинокомедий, двух отличных экранизаций и такого же числа полуудач, неудач и просто никаких фильмов».
По словам Татьяны Беляковской, Гайдаю нравился фильм «На Дерибасовской хорошая погода…»: «Многие не любят этот фильм, а сам Гайдай считал его своей лучшей работой со времен «Бриллиантовой руки». Сценарист Аркадий Инин рассказывал, что в комедию не вкладывалось режиссерской идеи политического противостояния:
«Все, что было в Америке хорошо, ему нравилось, и никакой идеологической подоплеки в фильме у него не было: Гайдай не считал, что американские капиталисты – это сволочи или молодцы. Он был человеком неприхотливым в быту и во всем! Единственное – Леонид Иович очень много курил нашу «Яву», а Харатьян ему привез из США блок «Честерфилда». Это было, что называется, Гайдаю на закуску после «Явы».
Жена Нина Гребешкова соглашалась, что Гайдай был абсолютно советским человеком: «Но он ненавидел чиновников, которые глумились над людьми, показывая свою власть. Очень радовался перестройке, но о Горбачеве повторял: «Много говорит – делать надо». И добавлял: «Но он же совсем один». А в 1993-м больной с высокой температурой собрался идти на митинг демократов на Тверскую. Я его, конечно, не пустила. Вместо митинга мы поехали в Кунцевскую больницу, и умер Леня в прямом смысле слова у меня на руках – от тромбоза легких».
«На Дерибасовской хорошая погода…» – концентрация абсурдного юмора и гротеска
Кинокомедия Гайдая собрала галерею ярких и несуразных эпизодов и образов. Вот некоторые из них:
• Андрей Мягков за фильм сыграл четырех советских вождей – Леонида Брежнева, Никиту Хрущева, Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Мягков объяснял сложности: «На грим уходило часов по шесть-восемь. Каждый из этих персонажей настолько ярок, настолько мы знаем их проявления – не скажу, что это было трудно. Здесь элемент комедии, поэтому можно было подурачиться».
• Леонид Куравлев, который исполнил роль Михаила Горбачева, в фильме постоянно пил молоко – как отличие на фоне часто выпивавшего Бориса Ельцина. В одной из сцен он по горячей линии связывался с Белым домом, но в трубке его перехватил голос Рабиновича, который пытался позвонить домой в Одессу.
• Другой эпизод – в театре, когда поступило распоряжение: «Всем сотрудникам КГБ срочно на выход!» Перед этим генерал КГБ и директор ЦРУ считали, сколько оборотов сделала балерина. После объявления зал покинули половина зрителей, часть оркестра и даже танцовщик, который бросил партнершу и ушел со сцены: «Простите».
• Генерал КГБ и директор ЦРУ, которых сыграли Юрий Волынцев и Эммануил Виторган, позднее оказались в храме. Там герой Волынцева пробивал щелбаны герою Виторгана. В это время к ним подошел священнослужитель, который оказался капитаном КГБ. Дальше – диалог:
– Митрополит не присваивает очередного звания. Вон Семенову в мечети мулла майора дал.
– Ислам – очень сложный участок.
– А у нас легкий, что ли? Нет, если так дальше пойдет – уйду в синагогу.
• Герой Михаила Кокшенова пришил себе новое ухо от чернокожего: «Разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допросишься? Пришлось у одного негра взять орган – для пересадки».