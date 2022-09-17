Секреты последнего фильма Гайдая – абсурдистская комедия о русских в США, которую Трамп разрешил снимать в своем казино

Съемки комедии проходили в США и России. Во время августовского путча 1991 года в Москву прилетела актриса Келли Мак-Грил, которая исполнила роль суперагента ЦРУ. Сценарист Аркадий Инин вспоминал: «Ехала из аэропорта и увидела... танки. Она сначала подумала, что это какие-то масштабные съемки, но ей объяснили, что танки настоящие – был ГКЧП. Американка пришла в ужас и хотела было лететь обратно, но ее уговорили не паниковать…»

Вместо Мак-Грил могла сняться Милла Йовович. Гайдай в шутку объяснял, что для одного фильма двух Иовичей – много [отчество Гайдая – Иович]. «Буквально за час до ее проб Леонид Гайдай утвердил другую американскую актрису, и дебют Миллы состоялся уже в другом фильме», – говорил Дмитрий Харатьян.

Харатьян после событий 1991 года впервые оказался в США. В фильме он сам исполнил песню «Хелло, Америка» и удивлялся людям на Брайтон-Бич, которые грызли семечки и матерились по-русски. Часть съемок проходила в казино «Тадж-Махал», которым владел Дональд Трамп. По воспоминаниям Харатьяна, Трамп сам хотел сняться в фильме, но Гайдай отказал:

«Он позволил нашей группе снимать там целых три дня абсолютно бесплатно. Видимо, уже тогда понимал, что надо дружить с нашей страной. В качестве бонуса он попросил Гайдая дать ему эпизодическую роль в нашей ленте. На что Гайдай ответил: «У меня играют Андрей Мягков, Армен Джигарханян, а кто такой неизвестный никому Дональд Трамп?» Правда, Трамп и его команда упомянуты в титрах фильма – им вынесли благодарность за помощь в организации съемок».