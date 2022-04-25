Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»
«Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Жмурки», «Война» – фильмы, по которым все знают режиссера Алексея Балабанова. За ними популярность, место в культуре и высокие рейтинги. Но сам Балабанов считал лучшим фильмом другой – «Про уродов и людей», называя его своим самым стильным фильмом.
Жена Надежда Васильева, мама Инга Балабанова в недавнем интервью, сын Петр, актер Виктор Сухоруков, оператор Сергей Астахов – все говорят одно: «Про уродов и людей» – любимый и лучший фильм Балабанова.
Режиссер Юрий Быков тоже называл любимым фильмом: «Более тонкий и глубокий, чем все то, что он делал. Это его краеугольная картина». Также «Про уродов и людей» лучший по оценкам российских кинокритиков и самый известный фильм Балабанова за границей.
Балабанов сделал «Брата», чтобы заработать на съемки «Про уродов и людей»: гулял по Гамбургу и удивлялся в музеях порно XIX века
В начале девяностых Балабанов снял два дебютных полнометражных фильма: «Счастливые дни» и «Замок» – сразу получил признание и несколько наград. Это были артхаусные экранизации абсурдистов (Беккета и Кафки). Дальше он хотел снять что-то похожее, но уже со своим сценарием – и написал «Про уродов и людей». Но не получил на него финансирования. Обиделся. И решил, что заработает на этот фильм сам.
Балабанов написал сценарий «Брата» и снимал его почти без денег: актеры играли бесплатно, музыку подарил Бутусов, локации – квартиры знакомых, пленка – почти все сцены с одного-двух дублей. «Брат» стал успешным, Балабанов заработал на нем деньги – и все вложил в «Про уродов и людей». В итоге и этот фильм стал успешным, получил кучу премий и поднял режиссерский авторитет Балабанова.
Он написал этот сценарий в 1995 году в Германии: «Времени у меня было полно. Я гулял по Гамбургу и придумывал новые фильмы. В эротических музеях рассматривал фотографии начала века и мне понравилась идея: сделать такое кино о такой любви. Там на видео показывали нон-стоп порнуху конца XIX – начала XX века. На меня она впечатление произвела серьезное – я не знал, что в то время это существовало».
Балабанова впечатлил факт, что первый порнофильм датируется 1896 годом – спустя год после того, как вышло первое в истории кино. Что порнография и кинематограф так тесно связаны. И «Про уродов людей» восполняет этот пробел в истории кино – до этого о ретропорно мало говорили и ничего не снимали.
«Про уродов и людей» сделан в стиле раннего кинематографа. Он снят на черно-белую пленку, но напечатан на цветной с эффектом сепии – оттенком коричневого цвета, присущего черно-белым фотографиям. В фильме почти нет звукового ряда – в основном шум и треск. Балабанов скопировал не только форму, но и неумение большинства старых кинематографистов передать сюжет чисто визуальными средствами. Поэтому, например, в фильме есть титры, рассказывающие, что происходит в сюжете.
Сухоруков ненавидел себя из-за похожести со своим героем, идеи фильма – взаимоответственность, обратная сторона, гибель цивилизации
Фильм снят в Петербурге. Хмурые пейзажи, темная Нева, мутное искаженное изображение – все, чтобы показать атмосферу мрачного города. Он как будто пустой, и в нем живут только герои (ни в одном кадре не появилось ни одного статиста).
И время – начало XX века – когда в России только появились первые фотоаппараты и камеры. И первые порно-карточки. Время стремительного прогресса, который подчеркивают другие символы в фильме: пароходы, поезда, черный дым из труб. Атмосфера сложной и неспокойной эпохи.
Жена Балабанова (отвечала за костюмы) говорила: «Он в каждом фильме показывал, что все новое приходящее – сильнее. Но хуже. А то старое – слабее. Но лучше».
Фильм как раз показывает, что у прогресса есть обратная сторона – как и у всего. Удовольствие и отвращение, целомудрие и разврат, добро и зло, люди и уроды – это всегда неотрывно. Поэтому положительные герои оказываются не такими хорошими, а отрицательным в какие-то моменты сопереживаешь.
«Про уродов и людей» напоминает или намекает на «Преступление и наказание» Достоевского. Да, эпохи отличаются, но атмосфера сырости и бездушности, пустоты, сводящая с ума, мрака Петербурга – все это очень схоже. Даже в некоторых героях чувствуются те же черты. И один из последних эпизодов называется «Наказание за преступления».
Герои фильма – сиамские близнецы, которые срослись: у них две головы, два человека в одном теле. Виктор Сухоруков сыграл главную роль и через этих близнецов объяснял мысль фильма:
«В нем единая кровеносная система. Когда один из близнецов начинает пить вино, он не задумывается, что заболевают оба. И когда умирает одна половина, вторая не понимает, что умрет весь организм. И так во всем: в экономике, в политике, в чем угодно. Если мы вместе, мы не должны рубить по живому. По живому резать нельзя – это всегда смертельно, всегда трагично.
Еще фильм о великом распаде цивилизации. То, что важно только в тайне, в закрытии, о чем можно говорить только на исповеди – это вдруг все вскрывается, обнаруживается и продается.
Балабанов писал героя под меня и назвал его моим именем – Виктор Иваныч. Леша использовал в герое все мои отрицательные черты. И во время съемок я сломался, надорвался и стыдом подавился. Мне стало тошно. Я настолько ненавидел себя, я чесался, я был какой-то уродливый, грязный. Что пришел домой однажды в час ночи, снял пальто и сказал себе: «Как я тебя ненавижу». И упал, уснул. И запил. Так, что за мной приезжали и увозили на съемку.
Картина получила кучу призов, но она все равно недооценена. Ее толком не разглядели. Ее мало людей увидели. И даже искусствоведы, кинокритики не расшифровали до конца.
Я не получил ни одной премии, ни одной награды. Жалею. Обидно. Потому что мне кажется, что это одна из лучших моих ролей».
Актерам было плохо из-за атмосферы фильма (даже рвало). Сам Балабанов объяснял: там есть только один символ
Анжелика Неволина тоже сыграла главную роль и говорила, что у нее был шок и ужас, когда она прочитала сценарий. Другая актриса Дарья Юргенс – что ее рвало от фильма. Актер Алексей Серебряков говорил, что фильм погружает в максимальную глубину природы человеческого извращения, человеческой боли, ненависти и любви.
Возможно, еще один секрет пронзительности фильма – взгляд героя Сергея Маковецкого. Он снимался в линзах: «Я в них ничего не видел, даже человека, который стоял в метре от меня. У меня был очень колючий и холодный взгляд».
В рецензиях зрители часто повторяют: «Это авторское кино и, значит, не для массового зрителя», «Фильм, который не нужно всем видеть», «Смотреть тяжело, но так и должно быть». Есть еще такая рецензия, собравшая много плюсов:
«Удивительно, насколько Балабанову подвластен сюжет. С первых секунд, с первых кадров он создает атмосферу не то чтобы интриги, но какой-то подозрительной таинственности, которая не позволяет отвлечься до конца фильма. Ты сливаешься с жутким антуражем, он поглощает тебя, не позволяя выбраться. А Балабанов смеется смехом злого кукловода, дергает за ниточки, заставляя зрителя трепыхаться, биться в истерике, ломаться. Он нажимает на кнопочку, и зритель чувствует то, чего хочет режиссер».
В фильме находят сотни потайных смыслов и символов, но Балабанов: «Это история о человеческих отношениях. О том, что приходят новые люди, и они сильнее, чем старые. Они что-то разрушают. И потом их время проходит.
Восток-Запад – это единственный символ в картине, которая сначала называлась «Ехать никак нельзя». В то время все уезжали из России, а я считаю, что надо жить в России».