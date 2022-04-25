Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»

И время – начало XX века – когда в России только появились первые фотоаппараты и камеры. И первые порно-карточки. Время стремительного прогресса, который подчеркивают другие символы в фильме: пароходы, поезда, черный дым из труб. Атмосфера сложной и неспокойной эпохи.

Жена Балабанова (отвечала за костюмы) говорила: «Он в каждом фильме показывал, что все новое приходящее – сильнее. Но хуже. А то старое – слабее. Но лучше».

Фильм как раз показывает, что у прогресса есть обратная сторона – как и у всего. Удовольствие и отвращение, целомудрие и разврат, добро и зло, люди и уроды – это всегда неотрывно. Поэтому положительные герои оказываются не такими хорошими, а отрицательным в какие-то моменты сопереживаешь.

«Про уродов и людей» напоминает или намекает на «Преступление и наказание» Достоевского. Да, эпохи отличаются, но атмосфера сырости и бездушности, пустоты, сводящая с ума, мрака Петербурга – все это очень схоже. Даже в некоторых героях чувствуются те же черты. И один из последних эпизодов называется «Наказание за преступления».

Герои фильма – сиамские близнецы, которые срослись: у них две головы, два человека в одном теле. Виктор Сухоруков сыграл главную роль и через этих близнецов объяснял мысль фильма:

«В нем единая кровеносная система. Когда один из близнецов начинает пить вино, он не задумывается, что заболевают оба. И когда умирает одна половина, вторая не понимает, что умрет весь организм. И так во всем: в экономике, в политике, в чем угодно. Если мы вместе, мы не должны рубить по живому. По живому резать нельзя – это всегда смертельно, всегда трагично.

Еще фильм о великом распаде цивилизации. То, что важно только в тайне, в закрытии, о чем можно говорить только на исповеди – это вдруг все вскрывается, обнаруживается и продается.

Балабанов писал героя под меня и назвал его моим именем – Виктор Иваныч. Леша использовал в герое все мои отрицательные черты. И во время съемок я сломался, надорвался и стыдом подавился. Мне стало тошно. Я настолько ненавидел себя, я чесался, я был какой-то уродливый, грязный. Что пришел домой однажды в час ночи, снял пальто и сказал себе: «Как я тебя ненавижу». И упал, уснул. И запил. Так, что за мной приезжали и увозили на съемку.