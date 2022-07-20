Как «Курьер» стал уникальным советским фильмом о бунте молодости – и почему его все любят даже спустя 35 лет

Фильм «Курьер» вышел в 1986 году – и пробурил культурную скважину советской «Перестройки». Это первое кино в стране, которое совсем не вписывалось идеологию. «Курьер» запустил свежую волну прогрессивных фильмов, которые кричали о переменах.

Рассказываем, почему это необычный и важный фильм, как он отражает эпоху и почему его до сих пор так любят люди всех возрастов.

Как «Курьер» стал возможен: сюжет помог режиссеру выйти из кризиса, но не одобрялся – пока не появился Горбачев

В 1982 году сценарист и режиссер Карен Шахназаров переживал кризис. Власть не пропускала его идеи: он все больше разочаровывался в профессии и хотел из нее уйти. Апатию и расстройство он сублимировал в быстро написанную повесть – «Курьер». О подростке, который живя в эпохе застоя, грезит о чем-то большом и значительном. Но не может себя выразить и пробить социальную стену.

Повесть опубликовал журнал «Юность», она понравилась читателям. Это помогло Шахназарову выбраться из психологической ямы, и он снял два успешных фильма: «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». В 1985-м режиссер Андрей Эшпай попросил у него разрешение на экранизацию «Курьера», Шахназаров одобрил. Но киностудия отказал Эшпаю – посчитала героя повести «несоциалистичным».