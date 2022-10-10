Главный актер «Назад в будущее» сразу после трилогии получил болезнь Паркинсона: как эти 30 лет он живет с болезнью и находит силы

Первый фильм трилогии «Назад в будущее» был показан в 1985 году, следующие два – в 1989-м и 1990-м. Спустя год после выхода третьего фильма сыгравший роль Марти Макфлая Майкл Джей Фокс узнал о своем диагнозе – болезни Паркинсона.

Существовала версия, что болезнь случилась из-за плохой экологии в местах съемки сериала «Лео и я», ведь она была обнаружена еще у троих актеров. Тогда же врач сказал ему, что работать осталось лет десять. Дальше состояние резко ухудшится.

Второй главный персонаж в фильме «Назад в будущее» – доктор Браун, которого сыграл Кристофер Ллойд. Спустя почти 40 лет в Нью-Йорке встретились 83-летний Ллойд и 61-летний Фокс. Они обнялись, хотя Фоксу было нелегко двигаться – болезнь сковывает его движения все больше.