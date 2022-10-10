Главный актер «Назад в будущее» сразу после трилогии получил болезнь Паркинсона: как эти 30 лет он живет с болезнью и находит силы
Первый фильм трилогии «Назад в будущее» был показан в 1985 году, следующие два – в 1989-м и 1990-м. Спустя год после выхода третьего фильма сыгравший роль Марти Макфлая Майкл Джей Фокс узнал о своем диагнозе – болезни Паркинсона.
Существовала версия, что болезнь случилась из-за плохой экологии в местах съемки сериала «Лео и я», ведь она была обнаружена еще у троих актеров. Тогда же врач сказал ему, что работать осталось лет десять. Дальше состояние резко ухудшится.
Второй главный персонаж в фильме «Назад в будущее» – доктор Браун, которого сыграл Кристофер Ллойд. Спустя почти 40 лет в Нью-Йорке встретились 83-летний Ллойд и 61-летний Фокс. Они обнялись, хотя Фоксу было нелегко двигаться – болезнь сковывает его движения все больше.
Несмотря на это, он был в хорошем настроении на шоу и назвал лучшей частью фильма работу с Ллойдом, добавив, что химия между ними возникла сразу же.
Фокс получил диагноз «болезнь Паркинсона» в 30 лет и притормозил карьеру
О диагнозе он узнал в 1991 году. Через семь лет Фокс объявил об этом публично. Тогда он прошел таламотомию – нейрохирургическую операцию для устранения двигательных расстройств, связанных с болезнью Паркинсона. Он считает, что без этой операции уже бы стал неподвижным и немым с окаменевшим лицом. Так удалось избавиться от тремора в левой части тела, но появился тремор справа.
Некоторое время Фокс еще продолжал актерскую карьеру, но в 2000-м ушел из ситкома «Спин-Сити». Позже объяснил: «Чувствовал, что мое лицо перестало быть таким выразительным, насколько мне нужно».
Следующие годы – эпизодические появления в фильмах, удачная роль в сериале «Юристы Бостона», эпизоды в комедийной драме «Спаси меня», за которую Фокс получил премию «Эмми». В 2010-х он уже не был столь активен, а в мемуарах от 2020-го объявил о завершении карьеры.
Как Фокс воспринял болезнь Паркинсона: получил поддержку от жены и звонок от Мухаммеда Али
«Когда я рассказал о своем диагнозе в 1998-м, то понял, что болезнь Паркинсона дает две вещи, с которыми надо считаться: состояние и восприятие людей этого состояния. Люди смотрели мне в глаза и видели, как в них отражается их собственный страх. Я говорил, что все отлично – но так и было. Этот разрыв между моим состоянием и тем ужасом, который они проецировали, казался забавным».
Он говорил, что его жена Трейси вообще не показывала никакого страха. Она сказала: «У тебя в ботинке камень. Сделаем все, что в наших силах, пока ты не вытащишь его. Пока ты хромаешь с камнем, ничего страшного. Ты можешь держать меня за руку, и мы с этим справимся».
Еще Фокс говорил, что ему звонил Мухаммед Али (умер от болезни Паркинсона в 2016-м). И сказал: «Майкл, раз теперь ты в деле, мы выиграем этот бой». Реакция Фокса? «Сидел в одиночестве, слушал его и почти рыдал». С Мухаммедом Али Фокс подружился.
Болезнь Паркинсона позволила Фоксу переключиться на мемуары, а еще он победил опухоль в спинном мозгу
Если смириться – болезнь будет прогрессировать стремительно. Так считал Фокс. Он занялся озвучкой, параллельно научился играть в гольф, шутил, что хорош в игре в покер, так как по лицу ничего нельзя распознать.
Невозможность полноценно сниматься заменяется писательством – Фокс выпустил четыре книги. Все они – мемуары. «Я не слишком хорош в игре на гитаре, никогда нормально не танцевал, а играть становится все труднее. Так что остается писать. К счастью, мне это очень нравится», – рассказывал он.
В 2020-м он написал в мемуарах, что начал испытывать провалы в памяти, добавив: «Время 12-часового рабочего дня и запоминания семи страниц диалогов лучше оставить позади». Теперь тренирует произношение скороговорок, работая над дикцией.
Болезнь Паркинсона – не единственная проблема. Фоксу нужно было бороться с опухолью в спинном мозгу. Она была доброкачественной, но быстро росла и доставляла сильные боли. Операция прошла успешно, но в следующие четыре месяца восстановления нужно было заново учиться ходить, а в один момент он еще и упал, сломав руку – да так, что пришлось ставить пластину. Самым мрачным в своей жизни Фокс назвал именно это время.
Тогда же он вынужден был передвигаться в инвалидной коляске, потому что для ходьбы с тростью возникали трудности. «С точки зрения сидящего в коляске, это мир задниц и локтей. Меня никто не слышит», – цитата из книги Фокса. Позже он признался, что стал относиться к коляске, как к инструменту: «Я прожил жизнь с болезнью Паркинсона, так что простой стул на колесиках меня больше не беспокоит».
Юмор помогал относиться к болезни гораздо проще
Приняв болезнь, Фокс часто подшучивал над собой и своим состоянием.
- «Хорошо выглядите», – говорит журналист. «Так я ведь много двигаюсь», – отвечает Фокс и показывает тремор.
- Денис Лири вспоминает: «Иду с ним по коридору, а он дергается и говорит: «Аккуратнее, Денис, можешь получить локтем в лицо!»
- «Зачем нужна электрическая зубная щетка, если есть вибрирующая рука?»
- «Бриться лезвиями? Я не склонен к суициду».
- «Даже в коробке с хлопьями есть изюминка. Когда начинаю насыпать, то не знаю, что произойдет».
Фокс вложил более миллиарда долларов в фонд изучения болезни Паркинсона
В первые семь лет после постановки диагноза Фокс не разговаривал о нем и даже не пытался ничего узнать о болезни. В том числе и потому что много пил – это позволяло не думать о плохом. Пить он в итоге прекратил и понял, что изоляция даже не бесполезна, а вредна. Поэтому усилия в борьбе нужно объединять.
Он рассказывал, что фонд был создан не так, как появляются подобные организации. В 2000-м после съемок последнего с участием Фокса эпизода «Спин-сити» он создал фонд прямо в гримерке. Решением было собрать деньги для науки – без лишней рекламы и гигантского штата.
Чего уже удалось добиться – большей эффективности препаратов, уменьшения количества побочных эффектов. Фонд продолжает работу и помогает людям.
Фокс и болезнь Паркинсона сейчас: спокоен, зная, что не вылечится, но все равно счастлив
На логичный вопрос, верит ли он, что ученые еще при его жизни победят болезнь Паркинсона, Фокс ответил отрицательно: «Мне 60 лет, а наука продвигается вперед не настолько быстро». Он называет чувство благодарности ключом к решению всех проблем, именно тем, что поддерживает оптимизм.
Сейчас Фокс признается, что из-за болезни возникает много неудобств, а на некоторые вещи приходится тратить больше времени. Еще одно беспокойство – коммуникации: «В этих электронных штуках технология распознавания голоса все еще недостаточно хороша. Говорю: «Меня за это сильно критикуют», а переводит: «Меня завтра увезут на корабле». Бесит».
Но при этом он считает себя счастливым. «Да, у меня болезнь Паркинсона – она превращает многие дни в мучительную борьбу, а некоторые – просто невыносимы. Но мне повезло успеть заработать столько денег, что хватает на хорошие больницы и лекарства. У большинства людей с таким же диагнозом всего этого нет».
Советы от Фокса тем, кто страдает болезнью Паркинсона: активность, питание и дружба
- «Люди говорят, что кто-то умер от болезни Паркинсона. Но от нее не умирают, умирают с ней, пока не научимся побеждать. А мы работаем над этим».
- «Не позволяйте себе изолироваться».
- «Будьте активными, будьте в форме и хорошо питайтесь».
- «Если не можете водить машину – найдите способ передвигаться».
- «Поддерживайте дружбу. Не говорите: «Мне нечего сказать Бобу». Зато Боб может что-то сказать вам. Просто позвоните».