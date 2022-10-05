Разбор скандала Анджелины Джоли и Брэда Питта: что известно про избиение ребенка, ссору в самолете и суд из-за виноградника
The New York Times ссылается на документы и пишет, что Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта. Там она подробно описала ссору с участием детей, которая привела к разводу с Питтом. Это встречный иск Джоли о домашнем насилии – основное разбирательство связано с винодельней. Его инициатором был сам Брэд Питт. Мы подробно рассказывали об этом деле в отдельном материале:
Почему часть суда из-за продажи доли в винодельне – подробности семейного скандала в самолете из 2016-го
Осенью 2021 года Джоли продала свою долю в винодельне (дом+виноградники) компании Tenute del Mondo. Брэд Питт пошел в суд. Он утверждал, что обладает правом отказаться от любой потенциальной продажи. Джоли якобы нарушила соглашение, когда продавала долю без одобрения. Она в ответ потребовала у Питта 250 миллионов долларов из-за убытков от его управления.
В октябре 2022-го во всех новостях обсуждаются подробности личной жизни Питта и Джоли. В судебных документах Джоли подробно рассказала о ситуации в самолете. В 2016 году Питт прямо во время полета ударил одного из детей по голове, а другого какое-то время душил. Еще он схватил Джоли за голову, уже в отеле толкнул в стену и обвинил в слишком почтительном отношении к детям.
The New York Times, The Hollywood Reporter, Variety – все они сейчас публикуют примерно одинаковую информацию из документов. Главное: они упоминают расследование того инцидента с участием ФБР. Агент ФБР занимался подтверждением обвинений от Джоли, которая сразу пошла в суд еще в 2016-м. Тогда ФБР и прокуратура совместно решили не возбуждать дело.
Документально этого действительно не произошло, но сторона Джоли не остановилась. Она воспользовалась правом иска против ФБР – это позволило Джоли получить детали расследования против Питта. В 2022 году у ее есть возможность для нового иска: ФБР пришла к выводу, что основания для уголовного преследования Питта все-таки были. Отчет появился в СМИ в августе.
Rolling Stone рассказывал, почему дело так и не получило ход в 2016 году. Тогда на это повлияли несколько факторов (какие – не упоминается). Главное: в успешном ходе дела в тот момент сомневалась и сама Джоли. Во время ссоры она сама нанесла Питту травмы – царапины на шее. Это усложнило бы возможность для обвинения Питта даже при наличии явных оснований.
Возможно, последней каплей для Джоли могло стать дополнительное соглашение о неразглашении. Сторона Питта требовала от нее подписи в документе, где Джоли запрещалось бы публично упоминать его насильственное отношение к ней и детям. Из-за этого документа сорвалась продажа ее доли в винодельне самому Питту. Хотя она инициировала с ним переговоры.
Полезные факты об этом скандале: что с опекой над детьми и как Питт в итоге бросил пить
• Питт и Джоли влюбились друг в друга еще в 2004-м. Тогда он состоял в браке с Дженнифер Энистон. К своей свадьбе они шли десять лет, хотя с 2012-го Джоли носила помолвочное кольцо. Интересно, что после свадьбы Питт и Джоли вместе снялись в фильме «Лазурный берег». Это драма о разрушении отношений идеальной пары. Джоли там выступила режиссером и сценаристом.
• Винодельня Chateau Miraval не просто так важна для Питта – в 2014 году они с Джоли поженились именно в этом месте. Они использовали часовню, которая находится на территории поместья. Питт потом рассказывал о совместном винном бизнесе и желании развивать его. Джоли называла свадебную церемонию очень интимной – ее платье и фата вышиты рисунками детей.
• Джоли подала на развод в 2016 году – как раз после скандала в самолете. Во всех сообщениях о том времени фигурируют слова о заботе над детьми. Позже Джоли говорила: «Я рассталась с ним ради благополучия семьи. Это было правильное решение». Еще она объясняла, что предпосылки для развода пошли гораздо раньше того инцидента. Проблемы начались совсем не с него.
• В 2017 году Питт подробно рассказывал GQ о ситуации с разводом и личных проблемах. Там он объяснил, что одним из факторов расхода стал алкоголизм. Джоли ранее утверждала: во время скандала в самолете Питт был пьян. Сам он объяснял: по-прежнему занимается винодельней, но окончательно отказался от алкоголя. Слова Питта из того интервью: «Не хочу больше так жить».
• Самыми тяжелыми для Питта и Джоли оказались первые полгода после развода. Тогда шло то самое расследование, которое привело к отсутствию обвинений в жестоком обращении с детьми. Вывод экспертов и инсайдеров в то время: отказ от обвинений Питта не означает, что в самолете ничего не произошло. Питт в то время перенес репутационные потери, но постепенно реабилитировался.
• У Питта и Джоли есть шесть совместных детей – трое из них приемные. Главным вопросом оставалась опека, но сначала они решали вопрос посещений. Первоначальным выходом стали терапевтические посещения. Питт мог видеться с несовершеннолетними детьми под наблюдением терапевта. Иногда они назначаются в моменты, когда сами дети против встреч.
• В 2018-м они вроде бы достигли мирового соглашения по поводу детей, но параллельно продолжили готовиться к судам. Позже Питт через суд на какое-то время добился совместной опеки – во все документы внесли изменения. Джоли продолжила борьбу и все опровергла. Питт считает, что она тянет время до совершеннолетия детей. Тогда они смогут отказаться от общения.
• Питт опровергал жестокое обращение с детьми, хотя просачивались такие мнения от близких людей: «Временами их брак выглядел страстным и ядовитым, но они пережили много хороших моментов». О возможных показаниях Джоли по поводу насилия стало известно еще в августе. Окружение Питта тогда предполагало, что это попытка влияния на общественное мнение.
• Инсайдеры пишут, что Питт еще надеется исправить отношения с Джоли. Ради этого он даже летает на встречи с детьми в другие страны. Какое-то время после развода они не разговаривали, но в 2017-м начали взаимодействие по вопросу детей. Позже Джоли продвигала идею будущего исцеления семьи и движения вперед: «Я хочу, чтобы мы исцелились и сохранили мир».