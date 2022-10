Разбор скандала Анджелины Джоли и Брэда Питта: что известно про избиение ребенка, ссору в самолете и суд из-за виноградника

Почему часть суда из-за продажи доли в винодельне – подробности семейного скандала в самолете из 2016-го

Осенью 2021 года Джоли продала свою долю в винодельне (дом+виноградники) компании Tenute del Mondo. Брэд Питт пошел в суд. Он утверждал, что обладает правом отказаться от любой потенциальной продажи. Джоли якобы нарушила соглашение, когда продавала долю без одобрения. Она в ответ потребовала у Питта 250 миллионов долларов из-за убытков от его управления.

В октябре 2022-го во всех новостях обсуждаются подробности личной жизни Питта и Джоли. В судебных документах Джоли подробно рассказала о ситуации в самолете. В 2016 году Питт прямо во время полета ударил одного из детей по голове, а другого какое-то время душил. Еще он схватил Джоли за голову, уже в отеле толкнул в стену и обвинил в слишком почтительном отношении к детям.

The New York Times, The Hollywood Reporter, Variety – все они сейчас публикуют примерно одинаковую информацию из документов. Главное: они упоминают расследование того инцидента с участием ФБР. Агент ФБР занимался подтверждением обвинений от Джоли, которая сразу пошла в суд еще в 2016-м. Тогда ФБР и прокуратура совместно решили не возбуждать дело.