«Конь БоДжек». Как работает величие сериала

Создатели грамотно разбавляют драматичные события безумными деталями. Это позволяет сбавить напряжение и делает «БоДжека» еще более реалистичным: ведь жизнь никогда не бывает только грустной или счастливой, трагичное в ней обязательно сочетается с весельем или нелепостью. Так сериал получился намного более смешным, чем другие драмы о жизненных трудностях, но намного более глубоким, чем большинство ситкомов, создатели которых редко углубляются в психологию героев.

Критик Эйден Харрис считает, что уникальное сочетание реализма и абсурда, драмы и комедии сработало исключительно благодаря анимации.

«Рисовка обеспечила творческую свободу, и сценаристы получили возможность создать шоу, где жизнь показана максимально разнообразно, – объясняет Харрис. – Игровой сериал никогда не достигнет ничего подобного – подобный стиль повествования выглядел бы неестественно с настоящими актерами. Однако анимация уже подразумевает, что на экране может произойти все, что угодно. Поэтому зрителям легко воспринимают разные оттенки реальности».

Секрет «БоДжека» именно в балансе: на каждую реальную личность в сериале приходится безумная сюжетная линия, на каждое травмирующее событие в жизни персонажа – веселое приключение, которое помогает развеяться. Пожалуй, в этом и заключается главная мораль сериала: как бы плохо все ни складывалось, обязательно наступит следующий день. Тот же принцип работает в обратную сторону – если кажется, что все слишком хорошо, скоро обязательно случится что-то плохое.

Боб-Уоксберг в шутку даже обдумывал реализовать этот мировоззренческий принцип еще и на метауровне: снять после мощного финального сезона еще один сезон похуже, как сделали создатели «Клиники». Так он показал бы, что и в жизни, и на экране за любым подъемом следует спад.

Эта двойственная философия «БоДжека» основывается на опыте самого Боб-Уоксберга, который после переезда в Голливуд одновременно испытал эйфорию и сильнейший приступ одиночества.

Вот как он сам описывает тот опыт: «Я жил в доме на Голливудских холмах, которым владел друг друга моего друга. Мне приходилось платить 800 долларов в месяц за престижное место в чулане этого прекрасного особняка. Среди ребят, которые снимали там комнаты, ходили слухи, что это третий по стоимости дом во всем Голливуде, что раньше там жил Джонни Депп. Помню, как смотрел оттуда на весь Голливуд и чувствовал себя на вершине мира. Но в то же время я никогда не ощущал себя настолько изолированным и одиноким. Так родился этот персонаж – парень, который живет в большом доме и вроде бы успешен, но все равно не чувствует себя счастливым».