Роман Абрамович

Дата рождения
24 октября 1966 г.
Инфо
Российский, израильский и португальский предприниматель, миллиардер
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Футбол
Автор книги «Люди Путина» извинился перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России
#Роман Абрамович
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Футбол
Абрамович стал гражданином Португалии. Это подтвердили три источника
#Роман Абрамович
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Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Футбол
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
#Роман Абрамович
Футбол
У «Челси» 29 очков после 19 туров. Это второй худший показатель при Абрамовиче
#Челси
Футбол
Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
#деньги
Футбол
Федун, Рыболовлев, Абрамович и Усманов попали в рейтинг миллиардеров по России от Forbes
#Россия