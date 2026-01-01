Роман Абрамович

Дата рождения
24 октября 1966 г.
Инфо
Российский, израильский и португальский предприниматель, миллиардер
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Сколько стоит «Челси» и кто его покупает: владельцы бейсбольного клуба и бизнесмен, который отдает миллиард на спасение природы
#Челси
Разбираем беды «Челси» из-за санкций против Абрамовича: магазин закрыт, трансферы запрещены, спонсор уходит, продажа клуба на паузе
#Челси
Роман Абрамович продает «Челси». Вот его прощальное письмо
#Роман Абрамович
Что означает «Абрамович передал контроль над «Челси». Он еще владелец? У него есть власть? Что там за фонд?
#Роман Абрамович
Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
#Челси
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
#живопись
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes
#Челси