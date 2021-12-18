Роман Абрамович
Челси
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#Роман Абрамович #Челси

Абрамович стал гражданином Португалии. Это подтвердили три источника

4 часа назад

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Об этом сказали источники РБК, Forbes и Publico. Объяснение от РБК:

«Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство. Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах».

  • В октябре-2020 Роман Абрамович подал документы на получение гражданства, в апреле-2021 процедура завершилась.
  • В 2018 году Абрамович получил израильское гражданство. Тогда же он не продлил британскую визу инвестора.
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Источник:
РБК
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