Абрамович стал гражданином Португалии. Это подтвердили три источника

Об этом сказали источники РБК, Forbes и Publico. Объяснение от РБК:

«Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство. Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах».