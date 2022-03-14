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#Лига чемпионов #Челси #Лилль

Лига чемпионов: прогноз на матч «Лилль» – «Челси», 16 марта 2022 года

вчера, 20:27

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» сыграет дома с «Челси». Матч пройдет 16 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Лилля» – 4,15.
  • Ничья – 3,78.
  • Победа «Челси» – 1,93.

Карнезис пропустит матч в составе «Лилля», у «Челси» не будет Джеймса и Чилуэлла, а выход Аспиликуэты и Хадсона-Одои пока под вопросом.

Первый матч закончился победой «Челси» со счетом 2:0.

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