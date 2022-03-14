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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Лилль» – «Челси», 16 марта 2022 года
вчера, 20:25
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Лилль» сыграет против «Челси», состоится во Франции 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.
«Лилль» – шестой в Лиге 1, беспроигрышная серия в этом турнире длится пять матчей. «Челси» идет третьим в АПЛ и отстает от лидирующего «Ман Сити» на десять очков.
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