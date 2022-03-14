  1. Главная
  2. Футбол
  3. Новости
  4. Лига чемпионов: во сколько начало матча «Лилль» – «Челси», 16 марта 2022 года
Лига чемпионов
Челси
Лилль
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Челси #Лилль

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Лилль» – «Челси», 16 марта 2022 года

вчера, 20:25

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Лилль» сыграет против «Челси», состоится во Франции 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.

«Лилль» – шестой в Лиге 1, беспроигрышная серия в этом турнире длится пять матчей. «Челси» идет третьим в АПЛ и отстает от лидирующего «Ман Сити» на десять очков. 

Игра: угадаешь всех футболистов РПЛ по странным деталям?

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Шоу Бензема в Лиге чемпионов: три гола за 17 минут и поднятый над головой стул
🧉🛸 Какого футболиста мы загадали? Разгадайте звезд Лиги чемпионов по эмодзи!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые