ЦСКА арендовал у «Лилля» Юсуфа Языджи до конца сезона с опцией выкупа

Юсуф Языджи перешел из «Лилля» в ЦСКА до конца сезона. В контракте есть опция о выкупе футболиста, но при каких условиях, в пресс-релизе не сказано.

Языджи 24 года, он играет на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне провел 22 матча за «Лилль», забил один гол и отдал один ассист. В основном выходил на замены (шесть матчей в старте).

Среди его достижений – победа в чемпионате Франции и Суперкубке Франции.

На уровне сборных представляет Турцию. Провел за нее 38 матчей и забил два гола.

