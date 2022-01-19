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#ЦСКА #РПЛ #Лига 1 #Лилль #Юсуф Языджи

ЦСКА арендовал у «Лилля» Юсуфа Языджи до конца сезона с опцией выкупа

час назад

сайт ЦСКА

Юсуф Языджи перешел из «Лилля» в ЦСКА до конца сезона. В контракте есть опция о выкупе футболиста, но при каких условиях, в пресс-релизе не сказано.

  • Языджи 24 года, он играет на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне провел 22 матча за «Лилль», забил один гол и отдал один ассист. В основном выходил на замены (шесть матчей в старте).
  • Среди его достижений – победа в чемпионате Франции и Суперкубке Франции.
  • На уровне сборных представляет Турцию. Провел за нее 38 матчей и забил два гола.
     
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Источник:
ЦСКА
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