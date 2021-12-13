В новой жеребьевке Лиги чемпионов повторилась пара «Челси» и «Лилля». Остальные соперники раунда изменились

УЕФА провел повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. Первую аннулировали из-за технических ошибок.

В итоге все восемь пар выбирали заново, и одна повторилась: «Челси» и «Лилль». Остальные соперники по 1/8 финала оказались разными.

Первые матчи раунда пройдут 15-16/22-23 февраля, ответные – 8-9/15-16 марта.

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов. «Лилль» выходит в плей-офф только во второй раз в истории: в сезоне-2006/07 он вылетел на стадии 1/8 финала.

Жеребьевку провели повторно из-за ошибок с корзинами. «Манчестер Юнайтед» сначала попал в корзину, где не мог оказаться по регламенту, а потом не попал в ту, в которой должен был оказаться.

Повторная жеребьевка Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Реал», «Интер» и «Ливерпуль», «Атлетико» и «МЮ» сыграют в 1/8 финала