Лига чемпионов: где смотреть матч «Лилль» – «Челси», 16 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» примет «Челси». Матч состоится 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Лилль» – «Челси» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45.

В первом матче, который прошел в Лондоне, «Челси» победил 2:0.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Ювентус» – «Вильярреал» (первый матч – 1:1).

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