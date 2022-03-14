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Лига чемпионов: где смотреть матч «Лилль» – «Челси», 16 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 20:23
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» примет «Челси». Матч состоится 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть матч «Лилль» – «Челси» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45.
В первом матче, который прошел в Лондоне, «Челси» победил 2:0.
Одновременно с этим матчем пройдет игра «Ювентус» – «Вильярреал» (первый матч – 1:1).
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