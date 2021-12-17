Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Хештеги
УЕФА
Поделиться:
УЕФА
Инфо
Спортивная организация, управляющая футболом в Европе
Дата основания
15 июня 1954 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
УЕФА разрешила пиццерии название блюда «Лига шампиньонов». И объяснила изначальный запрет «излишним усердием» юристов
#УЕФА
01 февраля, 20:31
Футбол
Немецкая пиццерия рассказала об иске от УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
#УЕФА
31 января, 14:27
Футбол
Вице-президент УЕФА анонсировал участие южноамериканских сборных в Лиге наций с 2024 года
#Лига наций
17 декабря 2021, 20:15
Футбол
УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки
#Лига чемпионов
13 декабря 2021, 15:41
Футбол
УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»
#УЕФА
04 декабря 2021, 14:13
Футбол
УЕФА закрыл для фанатов «Вест Хэма» трибуну на гостевом матче Лиги Европы из-за беспорядков
#Вест Хэм
16 ноября 2021, 13:58
Футбол
Англия проведет ближайший матч без зрителей. УЕФА наказал сборную из-за беспорядков на финале Евро
#УЕФА
18 октября 2021, 19:43
Футбол
Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов
#Сергей Карасев
18 октября 2021, 12:37
Футбол
УЕФА не возбудит дело против «Спарты». Инспектор не усмотрел расизма в свисте детей на стадионе
#Спарта
15 октября 2021, 21:06
Футбол
Россия после побед «Спартака» и «Зенита» поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
#Россия
01 октября 2021, 09:27
Футбол
УЕФА отказался от финансовых требований к клубам, которые вышли из Суперлиги
#Суперлига
28 сентября 2021, 10:47
Футбол
УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам
#УЕФА
22 сентября 2021, 20:31
Футбол
Португалия обошла Францию в рейтинге УЕФА и заняла пятое место
#Франция
25 августа 2021, 10:19
Футбол
Месси и Роналду снова не попали в тройку лучших игроков сезона от УЕФА. Победит игрок «Челси» или «Ман Сити»
#УЕФА
19 августа 2021, 18:47
Футбол
Приз лучшему тренеру сезона от УЕФА получит Гвардиола, Тухель или Манчини
#УЕФА
19 августа 2021, 17:42
Футбол
Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после вылета своих клубов из Лиги конференций
#УЕФА
13 августа 2021, 09:37
2
Футбол
В еврокубках впервые сыграны овертаймы после отмены правила выездного гола. Оно действовало 56 лет
#Лига чемпионов
14 июля 2021, 11:11
Футбол
Венгрия проведет два матча без зрителей из-за поведения своих болельщиков на Евро
#Венгрия
09 июля 2021, 20:43
Футбол
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. При равенстве голов будут овертаймы
#УЕФА
24 июня 2021, 16:31
Футбол
УЕФА опубликовал свое лого в радужных цветах. После критики из-за своего же запрета такой расцветки на стадионе
#Евро-2020
23 июня 2021, 14:19
Футбол
Украина прикроет надпись «Героям слава» на форме сборной. Поверх нее появится карта страны
#Украина
11 июня 2021, 21:59
Футбол
Немецкий канал рассказал об отказе России допустить журналиста на матчи Евро. Это связали с репортажем о «Газпроме»
#Евро-2020
11 июня 2021, 20:27
Футбол
Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений
#Евро-2020
11 июня 2021, 18:52
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
09 июня 2021, 20:19
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
31 мая 2021, 13:49
Футбол
УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020
#Ондржей Кудела
26 мая 2021, 22:08
Футбол
УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали
#Златан Ибрагимович
26 мая 2021, 21:29
Футбол
УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
#УЕФА
25 мая 2021, 23:21
Футбол
УЕФА выпустил отчет о влиянии пандемии на футбол. Клубы недополучат из-за нее 8,7 миллиарда евро
#УЕФА
21 мая 2021, 14:12
Футбол
Клубы АПЛ установят рекорд по набранным очкам в таблице УЕФА. Они превзойдут достижение испанских команд
#УЕФА
07 мая 2021, 15:30
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
#РФС
30 апреля 2021, 19:44
Футбол
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
#ФИФА
30 апреля 2021, 11:44
Футбол
УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
#Евро-2020
23 апреля 2021, 14:09
Футбол
УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации
#Евро-2020
22 апреля 2021, 10:28
Футбол
Чеферин отреагировал на выход клубов АПЛ из Суперлиги: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»
#Александер Чеферин
21 апреля 2021, 10:22
Футбол
Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги. Они пообещали бороться с турниром и подписали декларацию
#УЕФА
20 апреля 2021, 17:47
Футбол
Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса
#Александр Дюков
20 апреля 2021, 15:05
Футбол
УЕФА запустит обновленную Лигу чемпионов в 2024 году – реформы одобрены
#Лига чемпионов
19 апреля 2021, 14:15
Футбол
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
19 апреля 2021, 01:50
Футбол
12 клубов объявили о создании Суперлиги
#Суперлига
19 апреля 2021, 01:27
Футбол
УЕФА выступил против создания Суперлиги. Он обещал наказать клубы и игроков, которые поучаствуют в создании турнира
#УЕФА
18 апреля 2021, 19:06
Футбол
УЕФА утвердил правило пяти замен на Евро-2020 и отменил ограничение на зрителей в своих соревнованиях
#УЕФА
31 марта 2021, 16:42
Футбол
УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии
#УЕФА
29 марта 2021, 10:45
Футбол
ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать
#ФИФА
21 января 2021, 15:42
Футбол
Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
#Украина
17 ноября 2020, 17:10
1
Футбол
Чеферин отверг идею создания Суперлиги
#Александер Чеферин
16 ноября 2020, 12:52
Футбол
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
#Карабах
04 ноября 2020, 16:24
Футбол
Как УЕФА распределит доходы от выступлений в этой ЛЧ
#Лига чемпионов
08 октября 2020, 09:57
Футбол
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
#Лига наций
06 октября 2020, 23:53
Футбол
УЕФА разведет российские и украинские клубы по разным группам в еврокубках
#УЕФА
30 сентября 2020, 12:22
Футбол
Все карточки, полученные на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ, сгорят после 1/8 финала
#УЕФА
04 августа 2020, 21:21
Футбол
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания
#УЕФА
04 августа 2020, 09:45
Футбол
Групповой этап еврокубков начнется в конце октября, в квалификации будет по одному матчу
#Еврокубки
17 июня 2020, 18:43
Футбол
Лигу Европы доиграют в четырех городах Германии
#Лига Европы
17 июня 2020, 17:22
Футбол
Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
#Лига чемпионов
17 июня 2020, 17:13
Футбол
УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
#Трабзонспор
03 июня 2020, 22:53
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона. Это рекомендации УЕФА
#Александр Кокорин
19 мая 2020, 15:36
Футбол
УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона на борьбу с коронавирусом
#УЕФА
27 апреля 2020, 19:35
Футбол
Клубы получат 70 миллионов евро за участие игроков в квалификации Евро и Лиге наций
#УЕФА
23 апреля 2020, 20:35
Футбол
УЕФА не пустит в еврокубки клубы, если сезон не будет доигран без уважительной причины
#УЕФА
23 апреля 2020, 20:31
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
#УЕФА
21 апреля 2020, 18:35
Футбол
УЕФА перенес все международные матчи июня и отменил несколько молодежных турниров
#УЕФА
01 апреля 2020, 17:52
Футбол
Турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлены
#Лига чемпионов
13 марта 2020, 13:22
Футбол
LʼEquipe: УЕФА перенесет Евро на лето 2021 года
#Евро-2020
12 марта 2020, 18:55
Футбол
«Один сантиметр офсайда – не офсайд». УЕФА расширит линию в матчах еврокубков в следующем сезоне
#УЕФА
06 марта 2020, 18:34