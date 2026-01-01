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УЕФА
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УЕФА
Инфо
Спортивная организация, управляющая футболом в Европе
Дата основания
15 июня 1954 г.
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УЕФА разрешила пиццерии название блюда «Лига шампиньонов». И объяснила изначальный запрет «излишним усердием» юристов
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Немецкая пиццерия рассказала об иске от УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
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Вице-президент УЕФА анонсировал участие южноамериканских сборных в Лиге наций с 2024 года
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УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки
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УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»
#УЕФА
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УЕФА закрыл для фанатов «Вест Хэма» трибуну на гостевом матче Лиги Европы из-за беспорядков
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Англия проведет ближайший матч без зрителей. УЕФА наказал сборную из-за беспорядков на финале Евро
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Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов
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УЕФА отказался от финансовых требований к клубам, которые вышли из Суперлиги
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УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам
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Португалия обошла Францию в рейтинге УЕФА и заняла пятое место
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Месси и Роналду снова не попали в тройку лучших игроков сезона от УЕФА. Победит игрок «Челси» или «Ман Сити»
#УЕФА
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Приз лучшему тренеру сезона от УЕФА получит Гвардиола, Тухель или Манчини
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Футбол
Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после вылета своих клубов из Лиги конференций
#УЕФА
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Футбол
В еврокубках впервые сыграны овертаймы после отмены правила выездного гола. Оно действовало 56 лет
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Венгрия проведет два матча без зрителей из-за поведения своих болельщиков на Евро
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Футбол
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. При равенстве голов будут овертаймы
#УЕФА
Футбол
УЕФА опубликовал свое лого в радужных цветах. После критики из-за своего же запрета такой расцветки на стадионе
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Футбол
Украина прикроет надпись «Героям слава» на форме сборной. Поверх нее появится карта страны
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Немецкий канал рассказал об отказе России допустить журналиста на матчи Евро. Это связали с репортажем о «Газпроме»
#Евро-2020
Футбол
Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений
#Евро-2020
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
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Футбол
УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020
#Ондржей Кудела
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УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали
#Златан Ибрагимович
Футбол
УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
#УЕФА
Футбол
УЕФА выпустил отчет о влиянии пандемии на футбол. Клубы недополучат из-за нее 8,7 миллиарда евро
#УЕФА
Футбол
Клубы АПЛ установят рекорд по набранным очкам в таблице УЕФА. Они превзойдут достижение испанских команд
#УЕФА
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
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ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
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УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
#Евро-2020
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УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации
#Евро-2020
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Чеферин отреагировал на выход клубов АПЛ из Суперлиги: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»
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Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги. Они пообещали бороться с турниром и подписали декларацию
#УЕФА
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Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса
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УЕФА запустит обновленную Лигу чемпионов в 2024 году – реформы одобрены
#Лига чемпионов
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УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
Футбол
12 клубов объявили о создании Суперлиги
#Суперлига
Футбол
УЕФА выступил против создания Суперлиги. Он обещал наказать клубы и игроков, которые поучаствуют в создании турнира
#УЕФА
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УЕФА утвердил правило пяти замен на Евро-2020 и отменил ограничение на зрителей в своих соревнованиях
#УЕФА
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УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии
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ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать
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Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
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Как УЕФА распределит доходы от выступлений в этой ЛЧ
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