УЕФА

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Спортивная организация, управляющая футболом в Европе
Дата основания
15 июня 1954 г.
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Футбол
УЕФА разрешила пиццерии название блюда «Лига шампиньонов». И объяснила изначальный запрет «излишним усердием» юристов
#УЕФА
Футбол
Немецкая пиццерия рассказала об иске от УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
#УЕФА
Футбол
Вице-президент УЕФА анонсировал участие южноамериканских сборных в Лиге наций с 2024 года
#Лига наций
Футбол
УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки
#Лига чемпионов
Футбол
УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»
#УЕФА
Футбол
УЕФА закрыл для фанатов «Вест Хэма» трибуну на гостевом матче Лиги Европы из-за беспорядков
#Вест Хэм
Футбол
Англия проведет ближайший матч без зрителей. УЕФА наказал сборную из-за беспорядков на финале Евро
#УЕФА
Футбол
Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов
#Сергей Карасев
Футбол
УЕФА не возбудит дело против «Спарты». Инспектор не усмотрел расизма в свисте детей на стадионе
#Спарта
Футбол
Россия после побед «Спартака» и «Зенита» поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
#Россия
Футбол
УЕФА отказался от финансовых требований к клубам, которые вышли из Суперлиги
#Суперлига
Футбол
УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам
#УЕФА
Футбол
Португалия обошла Францию в рейтинге УЕФА и заняла пятое место
#Франция
Футбол
Месси и Роналду снова не попали в тройку лучших игроков сезона от УЕФА. Победит игрок «Челси» или «Ман Сити»
#УЕФА
Футбол
Приз лучшему тренеру сезона от УЕФА получит Гвардиола, Тухель или Манчини
#УЕФА
Футбол
Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после вылета своих клубов из Лиги конференций
#УЕФА
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Футбол
В еврокубках впервые сыграны овертаймы после отмены правила выездного гола. Оно действовало 56 лет
#Лига чемпионов
Футбол
Венгрия проведет два матча без зрителей из-за поведения своих болельщиков на Евро
#Венгрия
Футбол
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. При равенстве голов будут овертаймы
#УЕФА
Футбол
УЕФА опубликовал свое лого в радужных цветах. После критики из-за своего же запрета такой расцветки на стадионе
#Евро-2020
Футбол
Украина прикроет надпись «Героям слава» на форме сборной. Поверх нее появится карта страны
#Украина
Футбол
Немецкий канал рассказал об отказе России допустить журналиста на матчи Евро. Это связали с репортажем о «Газпроме»
#Евро-2020
Футбол
Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений
#Евро-2020
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
Футбол
УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020
#Ондржей Кудела
Футбол
УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали
#Златан Ибрагимович
Футбол
УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
#УЕФА
Футбол
УЕФА выпустил отчет о влиянии пандемии на футбол. Клубы недополучат из-за нее 8,7 миллиарда евро
#УЕФА
Футбол
Клубы АПЛ установят рекорд по набранным очкам в таблице УЕФА. Они превзойдут достижение испанских команд
#УЕФА
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
#РФС
Футбол
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
#ФИФА
Футбол
УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
#Евро-2020
Футбол
УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации
#Евро-2020
Футбол
Чеферин отреагировал на выход клубов АПЛ из Суперлиги: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»
#Александер Чеферин
Футбол
Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги. Они пообещали бороться с турниром и подписали декларацию
#УЕФА
Футбол
Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса
#Александр Дюков
Футбол
УЕФА запустит обновленную Лигу чемпионов в 2024 году – реформы одобрены
#Лига чемпионов
Футбол
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
Футбол
12 клубов объявили о создании Суперлиги
#Суперлига
Футбол
УЕФА выступил против создания Суперлиги. Он обещал наказать клубы и игроков, которые поучаствуют в создании турнира
#УЕФА
Футбол
УЕФА утвердил правило пяти замен на Евро-2020 и отменил ограничение на зрителей в своих соревнованиях
#УЕФА
Футбол
УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии
#УЕФА
Футбол
ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать
#ФИФА
Футбол
Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
#Украина
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Футбол
Чеферин отверг идею создания Суперлиги
#Александер Чеферин
Футбол
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
#Карабах
Футбол
Как УЕФА распределит доходы от выступлений в этой ЛЧ
#Лига чемпионов
Футбол
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
#Лига наций
Футбол
УЕФА разведет российские и украинские клубы по разным группам в еврокубках
#УЕФА
Футбол
Все карточки, полученные на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ, сгорят после 1/8 финала
#УЕФА
Футбол
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания
#УЕФА
Футбол
Групповой этап еврокубков начнется в конце октября, в квалификации будет по одному матчу
#Еврокубки
Футбол
Лигу Европы доиграют в четырех городах Германии
#Лига Европы
Футбол
Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
#Лига чемпионов
Футбол
УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
#Трабзонспор
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона. Это рекомендации УЕФА
#Александр Кокорин
Футбол
УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона на борьбу с коронавирусом
#УЕФА
Футбол
Клубы получат 70 миллионов евро за участие игроков в квалификации Евро и Лиге наций
#УЕФА
Футбол
УЕФА не пустит в еврокубки клубы, если сезон не будет доигран без уважительной причины
#УЕФА
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
#УЕФА
Футбол
УЕФА перенес все международные матчи июня и отменил несколько молодежных турниров
#УЕФА
Футбол
Турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлены
#Лига чемпионов
Футбол
LʼEquipe: УЕФА перенесет Евро на лето 2021 года
#Евро-2020
Футбол
«Один сантиметр офсайда – не офсайд». УЕФА расширит линию в матчах еврокубков в следующем сезоне
#УЕФА