УЕФА
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Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после вылета своих клубов из Лиги конференций
3 часа назад
В Европе завершились матчи квалификации еврокубков. После них Россия в общей таблице коэффициентов УЕФА опустилась на одну строчку, пропустив Шотландию.
- Россия лишилась обоих клубов в Лиге конференций после вылета «Рубина» и «Сочи». Также два свои матча квалификации Лиги чемпионов проиграл «Спартак». Из-за этого он выступит в Лиге Европы.
- У клубов Шотландии в квалификации больше побед и пока больше участников еврокубков. Из-за таких результатов Шотландия набрала в рейтинге ассоциаций на 0,018 балла больше России и обошла ее.
Речь идет пока только о текущем рейтинге. Итоговый сезонный результат рассчитывается по выступлению всех команд страны в еврокубках. Поэтому Россия еще не потеряла шансы на более высокие места.
- В еврокубках от России выступят три клуба: «Зенит» (Лига чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (оба - Лига Европы).
- Итоговые сезонные результаты влияют на число команд, которое стране позволено заявить в еврокубки. Чем выше коэффициент, тем больше команд. Лидер рейтинга Англия заявила на евросезон семь команд.
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