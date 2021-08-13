Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после вылета своих клубов из Лиги конференций

В Европе завершились матчи квалификации еврокубков. После них Россия в общей таблице коэффициентов УЕФА опустилась на одну строчку, пропустив Шотландию.

Россия лишилась обоих клубов в Лиге конференций после вылета «Рубина» и «Сочи». Также два свои матча квалификации Лиги чемпионов проиграл «Спартак». Из-за этого он выступит в Лиге Европы.

У клубов Шотландии в квалификации больше побед и пока больше участников еврокубков. Из-за таких результатов Шотландия набрала в рейтинге ассоциаций на 0,018 балла больше России и обошла ее.

Речь идет пока только о текущем рейтинге. Итоговый сезонный результат рассчитывается по выступлению всех команд страны в еврокубках. Поэтому Россия еще не потеряла шансы на более высокие места.